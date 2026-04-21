Eine spektakuläre Rückkehr von Odell Beckham Jr. zu den New York Giants nimmt offenbar Formen an.

Odell Beckham Jr. könnte offenbar zu den New York Giants zurückkehren, nachdem er das Team vor acht Jahren verlassen hat.

Am Montag spielte der Free Agent bei seinem Ex-Team vor und unterzog sich auch einem physischen Test. Das berichtet "ESPN" mit Verweis auf ligainterne Quellen.

Von einer konkreten Unterschrift sind die beiden Parteien dem Bericht nach aber noch lange entfernt. Die Giants wollen demnach erst einmal den Draft abwarten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Eine Rückkehr des 33-Jährigen soll aber generell möglich sein.

Nachdem er vergangene Saison nicht in der NFL war, will OBJ in dieser Spielzeit wieder auflaufen – am liebsten für das Team, das ihn 2014 gedraftet hatte. Vor ein paar Wochen traf sich Beckham Jr. dafür auch mit der Führungsebene der Giants und dem neuen Head Coach John Harbaugh.