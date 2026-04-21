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NFL: Odell Beckham Jr. vor spektakulärer Rückkehr zu den New York Giants?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:25 Min
Eine spektakuläre Rückkehr von Odell Beckham Jr. zu den New York Giants nimmt offenbar Formen an.
Odell Beckham Jr. könnte offenbar zu den New York Giants zurückkehren, nachdem er das Team vor acht Jahren verlassen hat.
Am Montag spielte der Free Agent bei seinem Ex-Team vor und unterzog sich auch einem physischen Test. Das berichtet "ESPN" mit Verweis auf ligainterne Quellen.
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Von einer konkreten Unterschrift sind die beiden Parteien dem Bericht nach aber noch lange entfernt. Die Giants wollen demnach erst einmal den Draft abwarten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Eine Rückkehr des 33-Jährigen soll aber generell möglich sein.
Nachdem er vergangene Saison nicht in der NFL war, will OBJ in dieser Spielzeit wieder auflaufen – am liebsten für das Team, das ihn 2014 gedraftet hatte. Vor ein paar Wochen traf sich Beckham Jr. dafür auch mit der Führungsebene der Giants und dem neuen Head Coach John Harbaugh.
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Beckham Jr. hat viele Fürsprecher bei den New York Giants
Harbaugh kennt Beckham Jr. bereits aus gemeinsamen Zeiten bei den Baltimore Ravens 2023, als der Receiver 35 Catches für 565 Yards hatte. "Wir stehen in Kontakt. Wir schreiben uns und haben ein sehr gutes Verhältnis. Er ist einer meiner Lieblingsmenschen. Natürlich spricht man auch über solche Dinge", erklärte Harbaugh vor wenigen Wochen.
Auch innerhalb des Giants-Teams soll der dreimalige Pro Baller einige Fürsprecher haben: Quarterback Jaxson Dart und Wide Receiver Malik Nabers haben das Team offenbar informiert, dass sie eine Rückkehr des Ex-Stars befürworten würden.
Beckham Jr. stand zuletzt 2024 im Jersey der Miami Dolphins auf dem Feld, verpasste nach einer Knieoperation aber die ersten Wochen und spielte anschließend keine große Rolle. Im Dezember 2024 trennten sie beide Parteien dann einvernehmlich.
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