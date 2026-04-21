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NFL: Nnamdi Madubuike nach Horrorverletzung vor Comeback bei den Baltimore Ravens
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:03 Min
Nnamdi Madubuike verpasste fast die gesamte vergangene Saison der Baltimore Ravens verletzungsbedingt. In dieser Saison soll er aber sein Comeback geben.
Nach seiner Horrorverletzung in der Vorsaison soll Nnamdi Madubuike sein Comeback für die Baltimore Ravens geben.
Das berichtet Adam Schefter von "ESPN". Demnach hatte der zweimalige Pro Bowler in der Vorwoche eine erfolgreiche Operation am Nacken und seine Ärzte sind der Auffassung, dass er bald wieder vollständig gesund sein wird.
Madubuike zog sich in Woche 2 der vergangenen Saison eine schwere Nackenverletzung zu, die sogar seine gesamte Karriere gefährdet hat. Laut Baltimores Fitness-Trainer Scott Elliott hat Madubuike aber bereits am Teamtraining in der Offseason teilgenommen und soll in "großartiger Form" sein.
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Madubuike-Comeback dringend notwendig für Ravens-Defense
Ein Comeback des besten Lineman des Teams wäre ein enormer Boost für die Ravens, die sich ohne Madubuike von dem Team mit den zweitmeisten Sacks der Liga 2024 (54) zum drittschwächsten in dieser Kategorie verschlechtert haben (30 in 2025).
Ein absehbares Comeback ihres Defensiv-Stars würde auch die Needs des Teams im Draft verändern, sodass sie keinen frühen Pick für einen begabten Defensive Tackle investieren müssten.
Zwischen 2023 und seiner Verletzung Ende September 2025 sammelte Madubuike 21,5 Sacks, was die meisten aller Defensive Tackles der Liga in diesem Zeitraum waren.