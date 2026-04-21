Nnamdi Madubuike verpasste fast die gesamte vergangene Saison der Baltimore Ravens verletzungsbedingt. In dieser Saison soll er aber sein Comeback geben.

Nach seiner Horrorverletzung in der Vorsaison soll Nnamdi Madubuike sein Comeback für die Baltimore Ravens geben.

Das berichtet Adam Schefter von "ESPN". Demnach hatte der zweimalige Pro Bowler in der Vorwoche eine erfolgreiche Operation am Nacken und seine Ärzte sind der Auffassung, dass er bald wieder vollständig gesund sein wird.

Madubuike zog sich in Woche 2 der vergangenen Saison eine schwere Nackenverletzung zu, die sogar seine gesamte Karriere gefährdet hat. Laut Baltimores Fitness-Trainer Scott Elliott hat Madubuike aber bereits am Teamtraining in der Offseason teilgenommen und soll in "großartiger Form" sein.