NFL - Draft Order 2026: Vier Teams ohne Pick in der 1. Runde

ran Mehr Sport
NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft
Videoclip • 01:17 Min
Der NFL Draft 2026 steht vor der Tür. So ist die Pick-Reihenfolge in der 1. Runde.
Der
NFL Draft 2026 steht unmittelbar bevor.
Vom 23. bis 25. April 2026 wählen die 32 Teams in Pittsburgh die kommenden Stars aus.
ran
Hinweis: Kamen zwei Teams in der Saison 2025 auf dieselbe Bilanz, entschied der "Strength of Schedule" über den Draft-Pick. Dabei wurden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.
1. Las Vegas Raiders (3-14) Strength of Schedule: .538 2. New York Jets (3-14) Strength of Schedule: .552 3. Arizona Cardinals (3-14) Strength of Schedule: .571 4. Tennessee Titans (3-14) Strength of Schedule: .574 5. New York Giants (4-13) Strength of Schedule: .524 6. Cleveland Browns (5-12) Strength of Schedule: .486 7. Washington Commanders (5-12) Strength of Schedule: .507 8. New Orleans Saints (6-11) Strength of Schedule: .495 9. Kansas City Chiefs (6-11) Strength of Schedule: .514 10. Cincinnati Bengals (6-11) Strength of Schedule: .521 11. Miami Dolphins (7-10) Strength of Schedule: .488 12. Dallas Cowboys (7-9-1) Strength of Schedule: .438 13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9) Strength of Schedule: .495 14. Baltimore Ravens (8-9) Strength of Schedule: .507 15. Tampa Bay Buccaneers (8-9) Strength of Schedule: .529 16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9) Strength of Schedule: .540 17. Detroit Lions (9-8) Strength of Schedule: .490 18. Minnesota Vikings (9-8) Strength of Schedule: .514 NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026 NFL-Trade Deadline 2023: Cap Space aller 32 Teams NFL: Cap Space aller 32 Teams Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 15. März 2026, 22:00 Uhr)
Getty Images
Syndication: Democrat and Chronicle Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) runs into the end zone on this 52 yard run. , EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJamiexGerm... Platz 32: Buffalo BillsCap Space: -5.173.625 US-Dollar
USA TODAY Network
TAMPA, FL - JANUARY 03: Tampa Bay Buccaneers Quarterback Baker Mayfield (6) scrambles for yardage during the NFL, American Football Herren, USA game between the Carolina Panthers and the Tampa Bay ... Platz 31: Tampa Bay BuccaneersCap Space: 972.385 US-Dollar
Icon Sportswire
2192526185 Platz 30: Chicago BearsCap Space: 2.152.485 US-Dollar
Getty Images
Cleveland Browns Myles Garrett (95) celebrates a sack on Pittsburgh Steelers quarterback Russell Wilson (3) in the second quarter at Huntington Bank Field in Cleveland, Ohio on Thursday November 21... Platz 29: Cleveland BrownsCap Space: 8.492.430 US-Dollar
UPI Photo
lawrence Platz 28: Jacksonville JaguarsCap Space: 10.156.632 US-Dollar
IMAGO/Icon Sportswire
Minnesota Vikins: #skol Platz 27: Minnesota VikingsCap Space: 10.742.654 US-Dollar
imago
Jaylen Waddle Platz 26: Miami DolphinsCap Space: 11.655.650 US-Dollar
IMAGO/ZUMA Press Wire
NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at Buffalo Bills Aug 24, 2024; Orchard Park, New York, USA; Carolina Panthers quarterback Bryce Young (9) warms up before a pre-season game agai... Platz 25: Carolina PanthersCap Space: 17.092.548 US-Dollar
USA TODAY Network
Platz 4: Cincinnati Bengals Platz 24: Cincinnati Bengals Cap Space: 18.981.724 US-Dollar
USA TODAY Network
November 10, 2024: Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott is likely out for the season as he is expected to have surgery to repair a torn hamstring. Without Dak, the Cowboys lost against the NFC E... Platz 23: Dallas CowboysCap Space: 18.990.064 US-Dollar
ZUMA Press Wire
Drake London, Bijan Robinson Platz 22: Atlanta Falcons Cap Space: 20.369.157 US-Dollar
IMAGO/Icon Sportswire
January 15, 2026: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes, right, warms up before a game against the Houston Texans on Dec. 7, 2025, at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missou... Platz 21: Kansas City ChiefsCap Space: 20.611.171 US-Dollar
ZUMA Press Wire
Bo Nix Platz 20: Denver BroncosCap Space: 23.050.890 Dollar
IMAGO/Imagn Images
ATLANTA, GA - JANUARY 04: New Orleans quarterback Tyler Shough (6) rolls out to pass during the NFL, American Football Herren, USA game between the New Orleans Saints and the Atlanta Falcons on Jan... Platz 19: New Orleans SaintsCap Space: 17.486.572 US-Dollar
Icon Sportswire
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Las Vegas Raiders Jan 4, 2026; Paradise, Nevada, USA; Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) celebrates after kicking a field goal against the... Platz 18: Las Vegas Raiders Cap Space: 25.440.604 US-Dollar
Imagn Images
Week 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams) Platz 17: Los Angeles RamsCap Space: 26.325.122 US-Dollar
getty
2192537461 Platz 16: New York GiantsCap Space: 26.587.039 US-Dollar
Getty Images
Metcalf fehlt den Steelers vorerst Platz 15: Pittsburgh SteelersCap Space: 27.094.857 US-Dollar
AFP/GETTY IMAGES /SID/Nic Antaya
January 20, 2024: Houston Texans QB C.J. Stroud (7) in action during the AFC divisional playoff game against the Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD. Photo Mike Buscher Cal Media ... Platz 14: Houston TexansCap Space: 29.252.800 US-Dollar
ZUMA Wire
Platz 18: Green Bay Packers Platz 13: Green Bay PackersCap Space: 31.451.647 US-Dollar
USA TODAY Network
NFC Divisional Playoffs - Tampa Bay Buccaneers v Detroit Lions Platz 12: Detroit LionsCap Space: 32.634.019 US-Dollar
2024 Getty Images
Arizona Cardinals v Philadelphia Eagles Platz 11: Philadelphia EaglesCap Space: 35.714.562 US-Dollar
2023 Getty Images
imago images 1057197735 Platz 10: New York JetsCap Space: 36.722.779 US-Dollar
IMAGO/Newscom World
Colts Taylor Platz 9: Indianapolis ColtsCap Space: 43.461.488 US-Dollar
IMAGO/Imagn Images
NFL, American Football Herren, USA Seattle Seahawks at Chicago Bears Dec 26, 2024; Chicago, Illinois, USA; Seattle Seahawks wide receiver Jaxon Smith-Njigba (11) runs after a catch against the Chic... Platz 8: Seattle SeahawksCap Space: 44.430.194 US-Dollar
Imagn Images
MIAMI GARDENS, FL - NOVEMBER 24: New England Patriots quarterback Drake Maye (10) runs with the ball during the game between the Miami Dolphins and the New England Patriots on November 24, 2024 at ... Platz 7: New England PatriotsCap Space: 45.847.728 US-Dollar
Icon Sportswire
NFL, American Football Herren, USA NFC Divisional Round-San Francisco 49ers at Seattle Seahawks Jan 17, 2026; Seattle, WA, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the ... Platz 6: San Francisco 49ersCap Space: 46.081.847 US-Dollar
Imagn Images
AFC Championship - Kansas City Chiefs v Baltimore Ravens Platz 5: Baltimore Ravens Cap Space: 47.208.212 US-Dollar
2024 Getty Images
CINCINNATI, OH - DECEMBER 28: Arizona Cardinals wide receiver Marvin Harrison Jr. (18) warms up on the sideline during the game against the Arizona Cardinals and the Cincinnati Bengals on December ... Platz 4: Arizona CardinalsCap Space: 53.988.036 US-Dollar
Icon Sportswire
NFL, American Football Herren, USA Denver Broncos at Los Angeles Chargers Dec 10, 2023; Inglewood, California, USA; Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) throws against the Denver Br... Platz 3: Los Angeles ChargersCap Space: 60.596.698 US-Dollar
USA TODAY Network
2194918175 Platz 2: Washington CommandersCap Space: 63.860.824 US-Dollar
Getty Images
Cam Ward Platz 1: Tennessee TitansCap Space: 75.700.696 US-Dollar
IMAGO/Imagn Images
19. Carolina Panthers (8-9) Strength of Schedule: .522 20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1) Strength of Schedule: .483 21. Pittsburgh Steelers (10-7) Strength of Schedule: .503 22. Los Angeles Chargers (11-6) Strength of Schedule: .469 23. Philadelphia Eagles (11-6) Strength of Schedule: .476 24. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4) Strength of Schedule: .478 25. Chicago Bears (11-6) Strength of Schedule: .458 26. Buffalo Bills (12-5) Strength of Schedule: .471 27. San Francisco 49ers (12-5) Strength of Schedule: .498 28. Houston Texans (12-5) Strength of Schedule: .522 29. Los Angeles Rams (12-5) Strength of Schedule: .526 30. Denver Broncos (14-3) Strength of Schedule: .422 31. New England Patriots (14-3) Strength of Schedule: .391 32. Seattle Seahawks (14-3) Strength of Schedule: .498