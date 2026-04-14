Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NFL Draft

NFL - Draft Order 2026: Vier Teams ohne Pick in der 1. Runde

Aktualisiert:

von ran.de

ran Mehr Sport

Videoclip • 01:17 Min

Der NFL Draft 2026 steht vor der Tür. So ist die Pick-Reihenfolge in der 1. Runde.

Der NFL Draft 2026 steht unmittelbar bevor.

Vom 23. bis 25. April 2026 wählen die 32 Teams in Pittsburgh die kommenden Stars aus.

ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kamen zwei Teams in der Saison 2025 auf dieselbe Bilanz, entschied der "Strength of Schedule" über den Draft-Pick. Dabei wurden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.

1. Las Vegas Raiders (3-14)

Strength of Schedule: .538

- Anzeige -
- Anzeige -

2. New York Jets (3-14)

Strength of Schedule: .552

3. Arizona Cardinals (3-14)

Strength of Schedule: .571

4. Tennessee Titans (3-14)

Strength of Schedule: .574

5. New York Giants (4-13)

Strength of Schedule: .524

- Anzeige -
- Anzeige -

6. Cleveland Browns (5-12)

Strength of Schedule: .486

7. Washington Commanders (5-12)

Strength of Schedule: .507

8. New Orleans Saints (6-11)

Strength of Schedule: .495

9. Kansas City Chiefs (6-11)

Strength of Schedule: .514

- Anzeige -
- Anzeige -

10. Cincinnati Bengals (6-11)

Strength of Schedule: .521

11. Miami Dolphins (7-10)

Strength of Schedule: .488

12. Dallas Cowboys (7-9-1)

Strength of Schedule: .438

13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9)

Strength of Schedule: .495

- Anzeige -

14. Baltimore Ravens (8-9)

Strength of Schedule: .507

15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)

Strength of Schedule: .529

16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9)

Strength of Schedule: .540

17. Detroit Lions (9-8)

Strength of Schedule: .490

18. Minnesota Vikings (9-8)

Strength of Schedule: .514

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026

    NFL: Cap Space aller 32 Teams
    Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 15. März 2026, 22:00 Uhr)

    Getty Images

  Platz 32: Buffalo Bills

    Platz 32: Buffalo Bills
    Cap Space: -5.173.625 US-Dollar

    USA TODAY Network

  Platz 31: Tampa Bay Buccaneers

    Platz 31: Tampa Bay Buccaneers
    Cap Space: 972.385 US-Dollar

    Icon Sportswire

  • 2192526185

    Platz 30: Chicago Bears
    Cap Space: 2.152.485 US-Dollar

    Getty Images

  Platz 29: Cleveland Browns

    Platz 29: Cleveland Browns
    Cap Space: 8.492.430 US-Dollar

    UPI Photo

  • lawrence

    Platz 28: Jacksonville Jaguars
    Cap Space: 10.156.632 US-Dollar

    IMAGO/Icon Sportswire

  Platz 27: Minnesota Vikings

    Platz 27: Minnesota Vikings
    Cap Space: 10.742.654 US-Dollar

    imago

  • Jaylen Waddle

    Platz 26: Miami Dolphins
    Cap Space: 11.655.650 US-Dollar

    IMAGO/ZUMA Press Wire

  Platz 25: Carolina Panthers

    Platz 25: Carolina Panthers
    Cap Space: 17.092.548 US-Dollar

    USA TODAY Network

    Platz 24: Cincinnati Bengals
    Cap Space: 18.981.724 US-Dollar

    USA TODAY Network

  Platz 23: Dallas Cowboys

    Platz 23: Dallas Cowboys
    Cap Space: 18.990.064 US-Dollar

    ZUMA Press Wire

  Platz 22: Atlanta Falcons

    Platz 22: Atlanta Falcons
    Cap Space: 20.369.157 US-Dollar

    IMAGO/Icon Sportswire

  Platz 21: Kansas City Chiefs

    Platz 21: Kansas City Chiefs
    Cap Space: 20.611.171 US-Dollar

    ZUMA Press Wire

  • Bo Nix

    Platz 20: Denver Broncos
    Cap Space: 23.050.890 Dollar

    IMAGO/Imagn Images

  Platz 19: New Orleans Saints

    Platz 19: New Orleans Saints
    Cap Space: 17.486.572 US-Dollar

    Icon Sportswire

  Platz 18: Las Vegas Raiders

    Platz 18: Las Vegas Raiders
    Cap Space: 25.440.604 US-Dollar

    Imagn Images

  Platz 17: Los Angeles Rams

    Platz 17: Los Angeles Rams
    Cap Space: 26.325.122 US-Dollar

    getty

  • 2192537461

    Platz 16: New York Giants
    Cap Space: 26.587.039 US-Dollar

    Getty Images

  Platz 15: Pittsburgh Steelers

    Platz 15: Pittsburgh Steelers
    Cap Space: 27.094.857 US-Dollar

    AFP/GETTY IMAGES /SID/Nic Antaya

  Platz 14: Houston Texans

    Platz 14: Houston Texans
    Cap Space: 29.252.800 US-Dollar

    ZUMA Wire

    Platz 13: Green Bay Packers
    Cap Space: 31.451.647 US-Dollar

    USA TODAY Network

  Platz 12: Detroit Lions

    Platz 12: Detroit Lions
    Cap Space: 32.634.019 US-Dollar

    2024 Getty Images

  Platz 11: Philadelphia Eagles

    Platz 11: Philadelphia Eagles
    Cap Space: 35.714.562 US-Dollar

    2023 Getty Images

  Platz 10: New York Jets

    Platz 10: New York Jets
    Cap Space: 36.722.779 US-Dollar

    IMAGO/Newscom World

  • Colts Taylor

    Platz 9: Indianapolis Colts
    Cap Space: 43.461.488 US-Dollar

    IMAGO/Imagn Images

  Platz 8: Seattle Seahawks

    Platz 8: Seattle Seahawks
    Cap Space: 44.430.194 US-Dollar

    Imagn Images

  Platz 7: New England Patriots

    Platz 7: New England Patriots
    Cap Space: 45.847.728 US-Dollar

    Icon Sportswire

  Platz 6: San Francisco 49ers

    Platz 6: San Francisco 49ers
    Cap Space: 46.081.847 US-Dollar

    Imagn Images

  Platz 5: Baltimore Ravens

    Platz 5: Baltimore Ravens
    Cap Space: 47.208.212 US-Dollar

    2024 Getty Images

  Platz 4: Arizona Cardinals

    Platz 4: Arizona Cardinals
    Cap Space: 53.988.036 US-Dollar

    Icon Sportswire

  Platz 3: Los Angeles Chargers

    Platz 3: Los Angeles Chargers
    Cap Space: 60.596.698 US-Dollar

    USA TODAY Network

  • 2194918175

    Platz 2: Washington Commanders
    Cap Space: 63.860.824 US-Dollar

    Getty Images

  • Cam Ward

    Platz 1: Tennessee Titans
    Cap Space: 75.700.696 US-Dollar

    IMAGO/Imagn Images

19. Carolina Panthers (8-9)

Strength of Schedule: .522

20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1)

Strength of Schedule: .483

21. Pittsburgh Steelers (10-7)

Strength of Schedule: .503

22. Los Angeles Chargers (11-6)

Strength of Schedule: .469

23. Philadelphia Eagles (11-6)

Strength of Schedule: .476

24. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4)

Strength of Schedule: .478

25. Chicago Bears (11-6)

Strength of Schedule: .458

26. Buffalo Bills (12-5)

Strength of Schedule: .471

27. San Francisco 49ers (12-5)

Strength of Schedule: .498

28. Houston Texans (12-5)

Strength of Schedule: .522

29. Los Angeles Rams (12-5)

Strength of Schedule: .526

30. Denver Broncos (14-3)

Strength of Schedule: .422

31. New England Patriots (14-3)

Strength of Schedule: .391

32. Seattle Seahawks (14-3)

Strength of Schedule: .498

NFL-Teams ohne Erstrunden-Pick 2026

Diese Teams haben aufgrund von Trades 2026 keinen Erstrunden-Pick: Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, und Jacksonville Jaguars.

Mehr NFL-News