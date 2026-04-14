NFL Draft 2026- Erstmals seit über 25 Jahren: Kommt es zu diesem Quarterback-Phänomen?

ran Mehr Sport NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Der Quarterback-Jahrgang im aktuellen Draft ist vergleichsweise schwach. Daher könnte es laut NFL-Experte Albert Breer zu einem Phänomen beim Draft kommen, das sich zuletzt vor über 25 Jahren ereignete.

Fernando Mendoza gilt mehr oder weniger als sicherer First-Overall-Pick beim diesjährigen Draft in Pittsburgh. Ty Simpson äußerte sich vor kurzem, dass auch er sich als Erstrundenpick sehe. NFL Draft 2026: Top-Edge-Rusher trifft sich mit den Kansas City Chiefs - News im Ticker Möglicherweise auch deswegen, weil seit 19 Jahren stets ein Spieler aus Alabama in der ersten Runde ausgewählt wurde. Simpson gilt dabei als aussichtsreichstes Talent aus seinem College in diesem Jahr. Ob er letzten Endes am ersten Tag gedraftet wird, bleibt abzuwarten - spätestens in der zweiten Runde wird sein Name aber aller Voraussicht nach fallen. Das könnte jetzt dazu führen, dass erstmals seit über 25 Jahren nur zwei Passgeber an den ersten beiden Tagen gedraftet werden.

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NFL Draft: Wer kommt nach Mendoza und Simpson? Doch danach wird es schnell ziemlich dünn im diesjährigen Quarterback-Jahrgang. Das nächstbeste Quarterback-Prospect ist Garrett Nussmeier. Dieser galt am Anfang der Saison noch als möglicher Erstrundenpick, die schwache Saison der LSU Tigers (7-6), Verletzungen sowie Bedenken hinsichtlich seiner Statur haben aber dafür gesorgt, dass er längst nicht mehr Teil solcher Diskussionen ist. NFL: Das sind die besten Quarterback-Prospects im Jahrgang 2026 Viele Franchises schätzen Nussmeier mit 90 Kilogramm Körpergewicht zudem als zu schwach ein. Das verdeutlicht sein Wert von minus 2,2 Laufyards pro Versuch in seiner bisherigen Karriere. Im College-Football werden Sacks als negative Laufyards gewertet, sodass ein negativer Wert bedeutet, dass er nicht nur unbeweglich ist, sondern auch häufig Sacks kassiert. Zum Vergleich: In der NFL werden Sacks als negative Passing Yards für das Team verbucht und haben keinen Einfluss auf individuelle Quarterback-Statistiken. Neben Nussmeier gilt Carson Beck als vielversprechendster Kandidat auf einen Drittrundenpick. 2025 warf er für 3.813 Yards Raumgewinn und 30 Touchdowns, viele Teams sind allerdings durch seine hohe Anzahl an Interceptions (zwölf) abgeschreckt. Deswegen wird der 23-Jährige derzeit eher als Viert- oder Fünftrundenpick gehandelt.

Erstmals seit 25 Jahren: Nur zwei Quarterbacks an den ersten beiden Tagen des Drafts Dadurch könnte es laut Sports-Illustrated-Reporter Albert Breer zu einem Phänomen kommen, welches es zuletzt vor über 25 Jahren gegeben hat: "Es ist gut möglich, dass Mendoza und Ty Simpson die einzigen Quarterbacks sein werden, die in den ersten beiden Tagen des Drafts ausgewählt werden", so der NFL-Experte. Und weiter: "Das wäre das erste Mal seit zwei aufeinanderfolgenden Jahren in den 1990er Jahren, dass in den ersten drei Runden nur zwei Quarterbacks ausgewählt wurden: 1997 waren es nur Jim Druckenmiller und Jake Plummer, und im Jahr davor Tony Banks und Bobby Hoying."

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