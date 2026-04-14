NFL Draft 2026: Top-Running-Back könnte wohl auch als Wide Receiver spielen

ran Mehr Sport NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Jeremiyah Love gilt als bester Running Back des diesjährigen Jahrgangs. Wie sein ehemaliger College-Coach jetzt verrät, könnte er auch auf der Position des Wide Receivers eingesetzt werden.

Jeremiyah Love wird derzeit als potenzieller Top-5-Pick gehandelt und ist der mit Abstand beste Running Back im aktuellen Draft-Jahrgang. Jetzt hat sich sein ehemaliger College-Coach Marcus Freeman in einem Interview mit Colin Cowherd bei "The Herd" zu Love geäußert und dabei durchscheinen lassen, dass möglicherweise noch mehr in ihm steckt als bisher gedacht. NFL Draft 2026: Alle Picks aller Teams im Überblick So sagte Freeman in einem Interview mit Colin Cowherd bei "The Herd" über seinen ehemaligen Schützling: "Er ist ein Einhorn. Er ist ein so talentierter und begnadeter Athlet, wie ich ihn noch nie erlebt habe, und ich denke, er könnte ein Elite-Wide-Receiver sein, er könnte ein Elite-Defensive-Back sein."

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Jeremiyah Love: Einzigartige Kombination an Fähigkeiten Und weiter: "Er ist einfach mit einer einzigartigen Kombination an Fähigkeiten gesegnet - der Balance, der Fähigkeit, über jemanden hinwegzuspringen oder jemanden einfach über den Haufen zu rennen." Love ist ein Allrounder auf seiner Position und war in den letzten beiden Spielzeiten der Stamm-Running-Back der Notre Dame Fighting Irish. In dieser Zeit verbuchte er 362 Läufe für 2.497 Yards und 35 Touchdowns und etablierte sich damit als einer der produktivsten Running Backs des Colleges. NFL: Was wurde aus den Nummer-1-Picks seit 2000? - Super Bowl MVPs und größter Draft Bust der Geschichte In der vergangenen Saison kam er dabei auf einen Durchschnitt von 6,9 Yards pro Lauf. Dabei seien laut Freeman die beeindruckendsten Läufe gar nicht die, die man im Fernsehen zu sehen bekommt. Vielmehr "sind es die, bei denen man sich während der Videoanalyse denkt: 'Um Himmels Willen, er hat aus diesem Spielzug einen Raumgewinn von vier Yards gemacht, obwohl es eigentlich ein Verlust von zwei Yards hätte sein müssen.' Ich meine, er ist einfach etwas ganz Besonderes, er ist ein absolut einzigartiges Talent", so der Cheftrainer von Notre Dame.

Jeremiyah Love als Wide Receiver: Die Stats geben es her Zuletzt hatte der 20-Jährige auch ein großes Lob von Star-Running-Back Saquon Barkley bekommen: "Ich bin ein großer Fan. Ich bin ein wirklich großer Fan. Ich finde, er ist ein verdammt guter Spieler. Ich glaube, er hat große Chancen, im Draft ganz weit oben ausgewählt zu werden", schwärmte der Super-Bowl-Sieger. Und weiter: "Ich hoffe, er kommt so weit nach oben wie möglich. Aber wer auch immer ihn bekommt, bekommt einen vielseitigen Spieler. Einen Running Back, der alles kann. Er kann blocken, er kann zwischen den Tackles laufen, außerhalb der Tackles, er kann den Ball fangen." Zu Loves überragenden Rushing-Statistiken kamen in seinen letzten beiden Saisons insgesamt über 500 Receiving Yards und fünf Touchdowns. Auch deswegen könnten sich diverse Offensive Coordinators der NFL vorstellen, den 20-Jährigen für einige Snaps als Wide Receiver einzusetzen. Vorerst bleibt aber die Frage, bei welchem Team der Running Back unterschreibt. Derzeit wird stark davon ausgegangen, dass Love ein Top-10-Pick wird. Als wahrscheinlichste Franchises gelten dabei die Tennessee Titans (Pick 4), die New York Giants (Pick 5) und die Washington Commanders (Pick 7). So könnte die erste Runde des Drafts aussehen: NFL Mock Draft 2026 4.0: Chiefs mit Mega-Trade, Ty Simpson wird Erstrundenpick

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