NFL - Tom Brady sorgt bei Offseason-Start für Überraschungs-Besuch

NFL NFL-Prominenz vereint: Sam Darnolds Hochzeit wird zum Star-Auflauf Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Tom Brady zeigt sich zum Start des Offseaon-Programms bei den Raiders. Derweil erklärt sein neuer Spielmacher Kirk Cousins, was er sich vorgenommen hat.

Bei den NFL-Teams geht es seit dieser Woche wieder rund. Viele Offseason-Programme haben begonnen, so auch bei den Las Vegas Raiders. In diesem Zuge hat sich offenbar auch Minderheits-Eigentümer Tom Brady bei dem Team blicken lassen. Laut "ESPN" war TB12 am ersten Tag des Offseason-Programms 2026 vor Ort. Es war der erste offizielle Tag unter dem neuen Head Coach Klint Kubiak – und der Tag des Besuchs von Quarterback-Prospect Fernando Mendoza, der als heißester Kandidat auf den von den Raiders gehaltenen Nummer-1-Pick im Draft gilt. Ob die Anwesenheit von Brady bedeutet, dass dieser nun regelmäßig vor Ort sein wird, ist dabei völlig unklar. Allerdings stellt es eine Abkehr von seiner bisher eher abwesenden Haltung als Eigentümer dar, die den Erwartungen von Owner Mark Davis wohl nicht entsprochen haben soll.

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Cousins will Spuren hinterlassen Neben Brady wurde übrigens auch der neu verpflichtete Spielmacher Kirk Cousins zum Thema. Der 37-Jährige geht in seine 15. NFL-Saison, seine möglicherweise letzte mit der Option, als Starting Quarterback zu spielen. "Für mich liegt mehr Football hinter mir als vor mir", sagte Cousins in einem auf der Team-Website veröffentlichten Interview. "Und deshalb sehe ich meine Zeit hier als großartige Gelegenheit, stark abzuschließen. Um Spuren zu hinterlassen, um die Dinge hoffentlich in die richtige Richtung zu lenken, sodass ich, wenn ich mit dem Spielen fertig bin, nicht nur stolz auf das sein kann, was wir in meiner Zeit hier in Vegas erreicht haben, sondern auch auf das, was die Raiders danach noch leisten."