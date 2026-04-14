New England Patriots: Drake Maye formuliert klares Ziel für NFL-Saison 2026

Drake Maye hat mit den New England Patriots in der Vorsaison zum ersten Mal in seiner Karriere den Super Bowl erreicht. Er hat für die kommende Spielzeit erneut große Ziele.

"Um diese Jahreszeit haben alle dasselbe Ziel: wieder in dieses Spiel zu kommen", sagte der Quarterback am Rande des prestigeträchtigen Golfturniers "The Masters" in Augusta/Florida, das er gemeinsam mit seiner Frau Ann Michael bestritt. "Zu wissen, dass wir schon dort waren und eine Chance hatten, macht es für mich umso erfüllender, das erneut erreichen zu können", führte er aus.

Nach zwei NFL-Saisons mit nur vier Siegen führte Drake die Patriots zur ersten Super-Bowl-Teilnahme seit 2018 und etablierte sich dabei als einer der besten Spieler der Liga. Im Super Bowl scheiterte das Team aus New England dann aber klar an den Seattle Seahawks (13:29), was dem 23-Jährigen umso bewusster macht, wie schwer es ist, einen Titel in der NFL zu gewinnen.

"Ich glaube, das ist das Wichtigste daran: Es macht dich demütig. Du musst wieder an die Arbeit gehen. Wenn du so nah dran bist und es greifbar ist, willst du dieses Gefühl unbedingt", sagte Maye und erklärte, dass es viel Arbeit sei, um erneut in den Super Bowl einzuziehen: "Alle sagen: 'Ihr kommt schon wieder zurück.' Aber so einfach ist das nicht. Also müssen wir wieder hart arbeiten, und ich freue mich darauf, mir selbst zu beweisen, dass wir zurückkommen können und wieder eine Chance bekommen."