Der NFL Draft 2026 ist eröffnet. Die erste Runde fand am Donnerstag statt, am Freitag und Samstag folgen die Runden zwei bis sieben. ran gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Infos: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und mehr.

Die erste Runde des NFL Draft 2026 ist Geschichte! Fernando Mendoza wurde wie erwartet von den Las Vegas Raiders gedraftet, Running-Back-Star Jeremiyah Love zieht es zu den Arizona Cardinals und die Los Angeles Rams überraschen mit Quarterback Ty Simpson.

Doch bereits heute Nacht folgen die Runden zwei und drei, ehe am Samstag der 91. NFL Draft, der erstmals seit 1948 in Pittsburgh stattfindet, mit den Runden vier bis sieben komplettiert wird. Insgesamt 257 Talente finden in diesen drei Tagen ein neues Team.

Das besondere Highlight der diesjährigen Location: Die Veranstaltung ist erstmals auf beide Seiten des Allegheny River aufgeteilt. Das Draft Theater und die Main Stage befinden sich am North Shore direkt vor dem Acrisure Stadium (Heimstätte der Pittsburgh Steelers) und nutzen die Tribünen als natürliches Amphitheater.

Für die Steelers-Fans und die gesamte NFL-Community wird es ein historisches Wochenende: zahlreiche junge Talente erhalten die Chance auf ihren Traumvertrag – und viele davon könnten schon in der kommenden Saison einen Unterschied ausmachen.