NFL Draft 2026: Dallas Cowboys sorgen mit Doppel-Trade für Wirbel

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Die Dallas Cowboys geben ihre beiden ursprünglichen Erstrundenpicks aus dem NFL Draft 2026 ab. Dafür traden sie einmal hoch, mit dem zweiten Deal generieren sie dafür zusätzliche Draft-Picks.

Die Gerüchteküche vor dem NFL Draft um die Dallas Cowboys brodelte gewaltig. Mit zwei Erstrundenpicks hielten sich Berichte über einen Blockbuster-Trade, bei dem die Cowboys hoch traden, hartnäckig. Letztlich wurde es eine Zwischenlösung. Die Cowboys fädelten zwar zwei Trades ein, doch sie tradeten mit dem ersten hoch, ehe sie mit dem zweiten zusätzliches Draft-Kapital generierten. Dallas hingegen verstärkte auch mit dem zweiten Erstrundenpick die Defense und holte Edge-Verteidiger Malachi Lawrence. Für den Downtrade gab es aus Philadelphia zusätzlich zwei Viertrundenpicks (114, 137) sowie einen 2027er Siebtrundenpick.

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Dallas Cowboys holen Star-Safety Downs Erst übernahm Dallas den Pick der Miami Dolphins an Position elf, dafür durften die Dolphins an zwölfter Stelle picken. Zusätzlich schickte Jerry Jones dafür zwei Fünftrundenpicks (177, 180) aus diesem Draft nach Florida. Mit dem Uptrade holten die Cowboys mit Caleb Downs den besten Safety der Draft-Klasse, während Miami Offensive Tackle Kadyn Proctor holte.

Philadelphia Eagles draften Receiver Makai Lemon Der zweite Pick der Cowboys resultierte aus dem Trade um Micah Parsons. Nachdem die Green Bay Packers in der ersten Playoff-Runde scheiterten, bekam Dallas den 20. Pick. Dieses Mal gingen die Cowboys drei Positionen runter - und tradeten damit ausgerechnet mit dem Erzrivalen aus Philadelphia. Die Eagles nutzten den Uptrade, um Wide Receiver Makai Lemon zu verpflichten.

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