Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NFL

NFL Draft 2026: Dallas Cowboys sorgen mit Doppel-Trade für Wirbel

Veröffentlicht:

von Raman Rooprail
Jetzt live
Jetzt live • American Football

Alles rund um den NFL Draft im kostenlosen Livestream auf Joyn!

Verfügbar auf Joyn24/7 live

Die Dallas Cowboys geben ihre beiden ursprünglichen Erstrundenpicks aus dem NFL Draft 2026 ab. Dafür traden sie einmal hoch, mit dem zweiten Deal generieren sie dafür zusätzliche Draft-Picks.

Die Gerüchteküche vor dem NFL Draft um die Dallas Cowboys brodelte gewaltig. Mit zwei Erstrundenpicks hielten sich Berichte über einen Blockbuster-Trade, bei dem die Cowboys hoch traden, hartnäckig.

Letztlich wurde es eine Zwischenlösung. Die Cowboys fädelten zwar zwei Trades ein, doch sie tradeten mit dem ersten hoch, ehe sie mit dem zweiten zusätzliches Draft-Kapital generierten.

Dallas hingegen verstärkte auch mit dem zweiten Erstrundenpick die Defense und holte Edge-Verteidiger Malachi Lawrence. Für den Downtrade gab es aus Philadelphia zusätzlich zwei Viertrundenpicks (114, 137) sowie einen 2027er Siebtrundenpick.

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 11:00 Uhr • Snooker

    Snooker-WM: 1. Runde im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 11:00 Uhr • Snooker

    Snooker-WM: 1. Runde im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 11:25 Uhr • Motorsport

    DTM: Red Bull Ring, Freies Training 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    65 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 11:25 Uhr • Motorsport

    DTM: Red Bull Ring, Freies Training 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    65 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 15:55 Uhr • Motorsport

    DTM: Red Bull Ring, Freies Training 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 15:55 Uhr • Motorsport

    DTM: Red Bull Ring, Freies Training 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Dallas Cowboys holen Star-Safety Downs

Erst übernahm Dallas den Pick der Miami Dolphins an Position elf, dafür durften die Dolphins an zwölfter Stelle picken. Zusätzlich schickte Jerry Jones dafür zwei Fünftrundenpicks (177, 180) aus diesem Draft nach Florida.

Mit dem Uptrade holten die Cowboys mit Caleb Downs den besten Safety der Draft-Klasse, während Miami Offensive Tackle Kadyn Proctor holte.

NFL-Videos auf Joyn!

Philadelphia Eagles draften Receiver Makai Lemon

Der zweite Pick der Cowboys resultierte aus dem Trade um Micah Parsons. Nachdem die Green Bay Packers in der ersten Playoff-Runde scheiterten, bekam Dallas den 20. Pick.

Dieses Mal gingen die Cowboys drei Positionen runter - und tradeten damit ausgerechnet mit dem Erzrivalen aus Philadelphia. Die Eagles nutzten den Uptrade, um Wide Receiver Makai Lemon zu verpflichten.

Mehr NFL-News

- Anzeige -
- Anzeige -

Dallas Cowboys verstärken Defense

Dallas hingegen verstärkte auch mit dem zweiten Erstrundenpick die Defense und holte Edge-Verteidiger Malachi Lawrence.

Für den Downtrade gab es aus Philadelphia zusätzlich zwei Viertrundenpicks (114, 137) sowie einen 2027er Siebtrundenpick.

Mehr entdecken