NFL Draft 2026 - Überraschung der Kansas City Chiefs? "Er war die ganze Zeit unser Mann"

Die Kansas City Chiefs haben in der ersten Runde des NFL Drafts für einen Knalleffekt gesorgt und hochgetradet. Nun enthüllte der General Manager: Der Spieler ist schon wochenlang im Visier der Chiefs.

Die Kansas City Chiefs haben beim NFL Draft 2026 für eine der größten Überraschungen des ersten Abends gesorgt - und das war laut General Manager Brett Veach genau so geplant.

Die Franchise wollte ihr Interesse an Cornerback Mansoor Delane bewusst geheim halten. Denn tatsächlich stand die Entscheidung schon lange vor dem Draft fest.

"Er war die ganze Zeit unser Mann", sagte Veach auf seiner anschließenden Pressekonferenz. Schon drei bis vier Wochen vor dem Draft war demnach klar, wen Kansas City mit seinem Erstrunden-Pick haben wollte.

Als Veach Defensive Coordinator Steve Spagnuolo bei den sogenannten 30 Visits auf Delane ansprach, riet dieser zur Geheimhaltung: "Lad ihn nicht ein. Einfach nicht einladen. Lass uns einfach per Zoom mit ihm reden. Halten wir es ruhig."