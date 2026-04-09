NFL Draft 2026: Top-Edge-Rusher trifft sich mit den Kansas City Chiefs - News im Ticker

NFL NFL: Wirbel um Patriots-Coach - pikante Fotos mit Reporterin aufgetaucht Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

ran fasst für euch die wichtigsten aktuellen News und Gerüchte zum NFL Draft 2026 zusammen.

Der NFL Draft ist das ultimative Highlight für Football-Fans in jedem Frühjahr. Welcher College-Star wird zum Top-Pick, welcher Spieler zum "Mr. Irrelevant"? Welche Teams verstärken sich optimal und welcher General Manager greift daneben? In unzähligen Mock-Drafts wird bereits heiß spekuliert, welcher Rookie bei welcher Franchise landet. Ziemlich sicher scheint: Im diesjährigen Draft, der vom 23. bis zum 25. April in Pittsburgh stattfindet, wird Quarterback Fernando Mendoza im Fokus stehen. Mock Draft 4.0: Chiefs mit Mega-Trade, Ty Simpson wird Erstrundenpick Der Heisman-Gewinner von den Indiana Hoosiers gilt als der haushohe Favorit auf den First Overall Pick. Dass er bei den Las Vegas Raiders landet, scheint fast schon sicher – Mendoza absolvierte kürzlich seinen einzigen offiziellen Pre-Draft-Visit in "Sin City". ran fasst im Ticker alle wichtigen News und Gerüchte rund um den NFL-Draft 2026 für euch zusammen.

+++ 9. April: 19:08 Uhr: Top-Edge-Rusher trifft sich mit den Chiefs +++ Nach einer enttäuschenden Saison dürfen die Kansas City Chiefs in diesem Jahr ungewohnt früh wählen. Das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes hält den neunten Pick – und vieles deutet darauf hin, dass die Franchise an dieser Stelle den Pass Rush verstärken will. Dazu passt: Laut NFL-Insider Ian Rapoport hat mit Rueben Bain einer der am stärksten eingeschätzten Edge Rusher des Jahrgangs am Donnerstag die Chiefs besucht. Bain kommt aus einer bärenstarken Saison für die Miami Hurricanes, in der der 21-Jährige mit 15,5 Tackles for Loss und 9,5 Sacks glänzte. Neben den Chiefs besuchte Bain zuletzt auch die Tennessee Titans (Pick 4) und die Miami Dolphins (Pick 11) – allesamt Teams mit hohem Bedarf in der Defensive Line.

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+++ 8. April: 20:20 Uhr: Cowboys-Owner Jerry Jones deutet mögliche Draft-Trades an +++ Die Dallas Cowboys könnten beim Draft eine zentrale Rolle spielen, da sie an den Positionen 12 und 20 gleich über zwei Erstrundenpicks verfügen. Besitzer Jerry Jones bestätigte nun, dass er aggressive Trades nicht ausschließt. Beim jährlichen Ligatreffen erklärte Jones laut offizieller Team-Website: "Absolut, wir werden alles prüfen, was uns eine bessere Ausgangslage verschafft. Ziel ist es, Qualität zu maximieren, während wir flexibel auf dem Board bleiben." Die Cowboys ziehen demnach sowohl Auf- als auch Abwärtstrades in Erwägung, je nachdem, welche Top-Talente an Tag 1 verfügbar sind.

+++ 7. April: 19:04 Uhr: Fernando Mendoza bei Draft wohl nicht vor Ort +++ Obwohl Fernando Mendoza als haushoher Favorit auf den First Overall Pick gilt, wird der Quarterback der Indiana Hoosiers beim Draft in Pittsburgh wohl nicht vor Ort sein. Wie "ESPN" berichtet, hat Mendoza die NFL darüber informiert, dass er den Moment lieber privat mit seiner Familie in Miami verbringen möchte. Es wäre das erste Mal seit 2022 (damals Travon Walker), dass der First Overall Pick nicht persönlich die Bühne betritt, um sein Trikot von Commissioner Roger Goodell entgegenzunehmen. Mendoza reiht sich damit in eine prominente Riege um Trevor Lawrence (2021) und Baker Mayfield (2018) ein, die den Draft-Abend ebenfalls fernab des Blitzlichtgewitters im engsten Kreis feierten.

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