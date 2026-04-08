NFL NFL: Giants in den Playoffs? Hohe Erwartungen an neuen Coach Harbaugh Videoclip • 05:09 Min Link kopieren Teilen

Die Las Vegas Raiders haben den ersten Pick im diesjährigen Draft und können sich damit frei entscheiden, welches Top-Talent sie verpflichten wollen. Aber wer wird es am Ende sein? ran zeigt die Favoriten der Buchmacher auf den ersten Draft-Pick. (Quelle für Quoten: DraftKings)

Platz 6 (geteilt): Caleb Downs Position: Safety College: Ohio State Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar Caleb Downs ist der vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs - sowohl in der Defense als auch in der Offense. In seiner ersten College-Saison wurde er in seiner Conference zum "Freshman of the Year" gewählt, Pro Football Focus zeichnete ihn als "First-Team All-American" aus, noch bevor er als College-Athlet im zweiten Jahr überhaupt an seinem ersten Frühjahrstraining an der Universität teilgenommen hatte. Dass er dennoch nur Außenseiterchancen auf den ersten Pick hat, liegt lediglich an seiner Position.

Caleb Downs ist der vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

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Platz 6 (geteilt): Caleb Banks Position: Defensive Tackle College: Florida Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar Mit einer Größe von 1,98 Metern und einem Gewicht von 150 Kilogramm verfügt Caleb Banks über einen Körperbau, mit dem es sehr schwer ist, ihn von seiner Position zu verdrängen. Dennoch lief er beim Combine Yard den 40-Yard-Dash in etwa 5,04 Sekunden - eine beeindruckende Geschwindigkeit für jemanden in seiner Größe.

Platz 6 (geteilt): Sonny Styles Position: Linebacker College: Ohio State Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar Sonny Styles war bereits in seinem ersten College-Jahr bei den Ohio State Buckeyes Stammspieler - und das, obwohl er eigentlich noch im High-School-Alter war. Er ist zwei Jahre früher ans College gegangen und spielte mit 17 Jahren gegen deutlich ältere, körperlich stärkere Gegner und lieferte trotzdem ab.

Platz 6 (geteilt): Avieon Terrell Position: Cornerback College: Clemson Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar Avieon Terrell ist der kleine Bruder von A. J. Terrell, der bereits ein etablierter NFL Cornerback für die Atlanta Falcons ist. Der 21-Jährige kann Laufwege antizipieren, noch bevor der Quarterback seinen Drop überhaupt beendet hat.

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Avieon Terrells großer Bruder spielt bereits als Cornerback in der NFL. Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Platz 6 (geteilt): Rueben Bain Jr Position: Defensive End College: Miami Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar Rueben Bain Jr hatte nach vier Jahren in der High School unfassbare 77 Sacks, also fast 20 Sacks pro Saison. In der abgelaufenen College-Spielzeit gelangen ihm 9,5 Sacks - immer noch eine sehr gute Bilanz. Im Vorfeld des Drafts wurde zudem viel über die ungewöhnlich kurze Armlänge des 21-Jährigen gesprochen: Beim Combine wurde diese auf ca. 78,5 cm (30 7/8 Inches) gemessen. Üblich sind für Edge Rusher in der NFL eher 83-89 cm (33-35 Inches).

Platz 5: Mansoor Delane Position: Cornerback College: LSU Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 20 000 Dollar Mansoor Delane erkennt Routenkombinationen, bevor sie überhaupt existieren. In der abgelaufenen Spielzeit ließ er gerade mal ein Passer Rating von 27,5 zu, wenn Quarterbacks auf Receiver in seiner Deckung warfen. Noch Fragen?

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Platz 4: Ty Simpson Position: Quarterback College: Alabama Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 15 000 Dollar Ty Simpson äußerte sich vor kurzem, dass er sich als Erstrundenpick sehe. Möglicherweise auch deswegen, weil seit 19 Jahren stets ein Spieler aus Alabama in der ersten Runde ausgewählt wurde. Simpson gilt dabei als aussichtsreichstes Talent aus seinem College in diesem Jahr.

Ty Simpson sieht sich selbst als Erstrundenpick. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Platz 3: David Bailey Position: Defensive End College: Texas Tech Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 12 500 Dollar In der vergangenen Saison hatte David Bailey 14,5 Sacks - mehr als jeder andere in seiner Conference. In manchen College-Spielen wurde der 22-Jährige auch als Linebacker eingesetzt.

Platz 2: Arvell Reese Position: Defensive End / Linebacker College: Ohio State Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 8000 Dollar Arvell Reese spielte im College sowohl als Linebacker als auch als Defensive End. Im Vorfeld des Drafts machte er allerdings deutlich, dass er sich eher als Edge-Spieler denn als reiner "Off-the-Ball"-Linebacker in der NFL sieht.

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