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NFL Draft 2026: Das sind die Wettquoten für den Nummer-1-Pick
Veröffentlicht:von Luis Woppmann
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Videoclip • 05:09 Min
Die Las Vegas Raiders haben den ersten Pick im diesjährigen Draft und können sich damit frei entscheiden, welches Top-Talent sie verpflichten wollen. Aber wer wird es am Ende sein? ran zeigt die Favoriten der Buchmacher auf den ersten Draft-Pick. (Quelle für Quoten: DraftKings)
Platz 6 (geteilt): Caleb Downs
Position: Safety
College: Ohio State
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar
Caleb Downs ist der vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs - sowohl in der Defense als auch in der Offense. In seiner ersten College-Saison wurde er in seiner Conference zum "Freshman of the Year" gewählt, Pro Football Focus zeichnete ihn als "First-Team All-American" aus, noch bevor er als College-Athlet im zweiten Jahr überhaupt an seinem ersten Frühjahrstraining an der Universität teilgenommen hatte. Dass er dennoch nur Außenseiterchancen auf den ersten Pick hat, liegt lediglich an seiner Position.
Platz 6 (geteilt): Caleb Banks
Position: Defensive Tackle
College: Florida
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar
Mit einer Größe von 1,98 Metern und einem Gewicht von 150 Kilogramm verfügt Caleb Banks über einen Körperbau, mit dem es sehr schwer ist, ihn von seiner Position zu verdrängen. Dennoch lief er beim Combine Yard den 40-Yard-Dash in etwa 5,04 Sekunden - eine beeindruckende Geschwindigkeit für jemanden in seiner Größe.
Platz 6 (geteilt): Sonny Styles
Position: Linebacker
College: Ohio State
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar
Sonny Styles war bereits in seinem ersten College-Jahr bei den Ohio State Buckeyes Stammspieler - und das, obwohl er eigentlich noch im High-School-Alter war. Er ist zwei Jahre früher ans College gegangen und spielte mit 17 Jahren gegen deutlich ältere, körperlich stärkere Gegner und lieferte trotzdem ab.
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Platz 6 (geteilt): Avieon Terrell
Position: Cornerback
College: Clemson
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar
Avieon Terrell ist der kleine Bruder von A. J. Terrell, der bereits ein etablierter NFL Cornerback für die Atlanta Falcons ist. Der 21-Jährige kann Laufwege antizipieren, noch bevor der Quarterback seinen Drop überhaupt beendet hat.
Platz 6 (geteilt): Rueben Bain Jr
Position: Defensive End
College: Miami
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar
Rueben Bain Jr hatte nach vier Jahren in der High School unfassbare 77 Sacks, also fast 20 Sacks pro Saison. In der abgelaufenen College-Spielzeit gelangen ihm 9,5 Sacks - immer noch eine sehr gute Bilanz. Im Vorfeld des Drafts wurde zudem viel über die ungewöhnlich kurze Armlänge des 21-Jährigen gesprochen: Beim Combine wurde diese auf ca. 78,5 cm (30 7/8 Inches) gemessen. Üblich sind für Edge Rusher in der NFL eher 83-89 cm (33-35 Inches).
Platz 5: Mansoor Delane
Position: Cornerback
College: LSU
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 20 000 Dollar
Mansoor Delane erkennt Routenkombinationen, bevor sie überhaupt existieren. In der abgelaufenen Spielzeit ließ er gerade mal ein Passer Rating von 27,5 zu, wenn Quarterbacks auf Receiver in seiner Deckung warfen. Noch Fragen?
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Platz 4: Ty Simpson
Position: Quarterback
College: Alabama
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 15 000 Dollar
Ty Simpson äußerte sich vor kurzem, dass er sich als Erstrundenpick sehe. Möglicherweise auch deswegen, weil seit 19 Jahren stets ein Spieler aus Alabama in der ersten Runde ausgewählt wurde. Simpson gilt dabei als aussichtsreichstes Talent aus seinem College in diesem Jahr.
Platz 3: David Bailey
Position: Defensive End
College: Texas Tech
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 12 500 Dollar
In der vergangenen Saison hatte David Bailey 14,5 Sacks - mehr als jeder andere in seiner Conference. In manchen College-Spielen wurde der 22-Jährige auch als Linebacker eingesetzt.
Platz 2: Arvell Reese
Position: Defensive End / Linebacker
College: Ohio State
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 8000 Dollar
Arvell Reese spielte im College sowohl als Linebacker als auch als Defensive End. Im Vorfeld des Drafts machte er allerdings deutlich, dass er sich eher als Edge-Spieler denn als reiner "Off-the-Ball"-Linebacker in der NFL sieht.
Platz 1: Fernando Mendoza
Position: Quaterback
College: Indiana
Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 0,5 Dollar
Man muss nicht viel um den heißen Brei reden: Fernando Mendoza wird zu 99,9 Prozent der Nummer-1-Pick werden. Er gewann mit den Indiana Hoosiers die nationale Meisterschaft und krönte damit eine ungeschlagene Saison des Colleges. Dazu gewann der 22-Jährige mit der Heisman Trophy, dem Maxwell Award, dem Walter Camp Award und dem Davey O'Brien Award alle möglichen Auszeichnungen für einen Spieler auf seiner Position.
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