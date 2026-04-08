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NFL Draft 2026: Das sind die Wettquoten für den Nummer-1-Pick

Veröffentlicht:

von Luis Woppmann

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Videoclip • 05:09 Min

Die Las Vegas Raiders haben den ersten Pick im diesjährigen Draft und können sich damit frei entscheiden, welches Top-Talent sie verpflichten wollen. Aber wer wird es am Ende sein? ran zeigt die Favoriten der Buchmacher auf den ersten Draft-Pick. (Quelle für Quoten: DraftKings)

Platz 6 (geteilt): Caleb Downs

Position: Safety

College: Ohio State

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar

Caleb Downs ist der vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs - sowohl in der Defense als auch in der Offense. In seiner ersten College-Saison wurde er in seiner Conference zum "Freshman of the Year" gewählt, Pro Football Focus zeichnete ihn als "First-Team All-American" aus, noch bevor er als College-Athlet im zweiten Jahr überhaupt an seinem ersten Frühjahrstraining an der Universität teilgenommen hatte. Dass er dennoch nur Außenseiterchancen auf den ersten Pick hat, liegt lediglich an seiner Position.

Caleb Downs ist der vermutlich kompletteste Spieler dieses Jahrgangs

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

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Platz 6 (geteilt): Caleb Banks

Position: Defensive Tackle

College: Florida

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar

Mit einer Größe von 1,98 Metern und einem Gewicht von 150 Kilogramm verfügt Caleb Banks über einen Körperbau, mit dem es sehr schwer ist, ihn von seiner Position zu verdrängen. Dennoch lief er beim Combine Yard den 40-Yard-Dash in etwa 5,04 Sekunden - eine beeindruckende Geschwindigkeit für jemanden in seiner Größe.

Platz 6 (geteilt): Sonny Styles

Position: Linebacker

College: Ohio State

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar

Sonny Styles war bereits in seinem ersten College-Jahr bei den Ohio State Buckeyes Stammspieler -  und das, obwohl er eigentlich noch im High-School-Alter war. Er ist zwei Jahre früher ans College gegangen und spielte mit 17 Jahren gegen deutlich ältere, körperlich stärkere Gegner und lieferte trotzdem ab.

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Platz 6 (geteilt): Avieon Terrell

Position: Cornerback

College: Clemson

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar

Avieon Terrell ist der kleine Bruder von A. J. Terrell, der bereits ein etablierter NFL Cornerback für die Atlanta Falcons ist. Der 21-Jährige kann Laufwege antizipieren, noch bevor der Quarterback seinen Drop überhaupt beendet hat.

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Avieon Terrells großer Bruder spielt bereits als Cornerback in der NFL.

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Platz 6 (geteilt): Rueben Bain Jr

Position: Defensive End

College: Miami

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 25 000 Dollar

Rueben Bain Jr hatte nach vier Jahren in der High School unfassbare 77 Sacks, also fast 20 Sacks pro Saison. In der abgelaufenen College-Spielzeit gelangen ihm 9,5 Sacks - immer noch eine sehr gute Bilanz. Im Vorfeld des Drafts wurde zudem viel über die ungewöhnlich kurze Armlänge des 21-Jährigen gesprochen: Beim Combine wurde diese auf ca. 78,5 cm (30 7/8 Inches) gemessen. Üblich sind für Edge Rusher in der NFL eher 83-89 cm (33-35 Inches).

Platz 5: Mansoor Delane

Position: Cornerback

College: LSU

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 20 000 Dollar

Mansoor Delane erkennt Routenkombinationen, bevor sie überhaupt existieren. In der abgelaufenen Spielzeit ließ er gerade mal ein Passer Rating von 27,5 zu, wenn Quarterbacks auf Receiver in seiner Deckung warfen. Noch Fragen?

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Platz 4: Ty Simpson

Position: Quarterback

College: Alabama

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 15 000 Dollar

Ty Simpson äußerte sich vor kurzem, dass er sich als Erstrundenpick sehe. Möglicherweise auch deswegen, weil seit 19 Jahren stets ein Spieler aus Alabama in der ersten Runde ausgewählt wurde. Simpson gilt dabei als aussichtsreichstes Talent aus seinem College in diesem Jahr.

Ty Simpson sieht sich selbst als Erstrundenpick.

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Platz 3: David Bailey

Position: Defensive End

College: Texas Tech

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 12 500 Dollar

In der vergangenen Saison hatte David Bailey 14,5 Sacks - mehr als jeder andere in seiner Conference. In manchen College-Spielen wurde der 22-Jährige auch als Linebacker eingesetzt.

Platz 2: Arvell Reese

Position: Defensive End / Linebacker

College: Ohio State

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 8000 Dollar

Arvell Reese spielte im College sowohl als Linebacker als auch als Defensive End. Im Vorfeld des Drafts machte er allerdings deutlich, dass er sich eher als Edge-Spieler denn als reiner "Off-the-Ball"-Linebacker in der NFL sieht.

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Platz 1: Fernando Mendoza

Position: Quaterback

College: Indiana

Gewinn bei 100 Dollar Einsatz: 0,5 Dollar

Man muss nicht viel um den heißen Brei reden: Fernando Mendoza wird zu 99,9 Prozent der Nummer-1-Pick werden. Er gewann mit den Indiana Hoosiers die nationale Meisterschaft und krönte damit eine ungeschlagene Saison des Colleges. Dazu gewann der 22-Jährige mit der Heisman Trophy, dem Maxwell Award, dem Walter Camp Award und dem Davey O'Brien Award alle möglichen Auszeichnungen für einen Spieler auf seiner Position.

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