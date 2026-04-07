NFL: Ranking mit Überraschungen - Diese Colleges hatten die meisten Spieler im Draft

In diesem Jahr feiert der NFL Draft seinen 90. Geburtstag. Im April werden wieder über 200 Talente eine sportliche Heimat finden. Doch welche Universitäten haben die meisten "Draftees"? ran hat die Antwort.

Wie in jedem April wird auch in diesem Jahr die nächste Phase der NFL-Offseason eingeläutet: mit dem Draft, der vom 23. bis 25. April in Pittsburgh steigt.

Die besten Talente des College-Systems NCAA werden in die US-Profiliga geholt. Über 200 Spieler werden neue Heimaten finden.

Doch welches College hat die meisten Spieler hervorgebracht? ran hat die Antwort im Ranking.