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NFL: Ranking mit Überraschungen - Diese Colleges hatten die meisten Spieler im Draft

Veröffentlicht:

von Kai Esser

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Videoclip • 01:26 Min

In diesem Jahr feiert der NFL Draft seinen 90. Geburtstag. Im April werden wieder über 200 Talente eine sportliche Heimat finden. Doch welche Universitäten haben die meisten "Draftees"? ran hat die Antwort.

Wie in jedem April wird auch in diesem Jahr die nächste Phase der NFL-Offseason eingeläutet: mit dem Draft, der vom 23. bis 25. April in Pittsburgh steigt.

Die besten Talente des College-Systems NCAA werden in die US-Profiliga geholt. Über 200 Spieler werden neue Heimaten finden.

Doch welches College hat die meisten Spieler hervorgebracht? ran hat die Antwort im Ranking.

Platz 10 (geteilt): Texas Longhorns

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 380

  • Bislang letzter First Overall Pick: DE Kenneth Sims (1982, New England Patriots)

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Platz 10 (geteilt): Florida Gators

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 380

  • Bislang letzter First Overall Pick: -

  • Höchster Pick: RB Paul Duhart (2nd Overall, 1945, Pittsburgh Steelers)

Platz 9: LSU Tigers

Platz 8: Georgia Bulldogs

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 392

  • Bislang letzter First Overall Pick: DE Travon Walker (2022, Jacksonville Jaguars)

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Platz 7: Penn State Nittany Lions

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 394

  • Bislang letzter First Overall Pick: DE Courtney Brown (2000, Cleveland Browns)

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Platz 6: Alabama Crimson Tide

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 418

  • Bislang letzter First Overall Pick: QB Bryce Young (2023, Carolina Panthers)

Platz 5: Oklahoma Sooners

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Platz 4: Michigan Wolverines

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 422

  • Bislang letzter First Overall Pick: OT Jake Long (2008, Miami Dolphins)

Platz 3: Ohio State Buckeyes

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 503

  • Bislang letzter First Overall Pick: OT Orlando Pace (1997, St. Louis Rams)

Platz 2: USC Trojans

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 533

  • Bislang letzter First Overall Pick: QB Caleb Williams (2024, Chicago Bears)

Platz 1: Notre Dame

  • Spieler im NFL Draft ausgewählt: 538

  • Bislang letzter First Overall Pick: DE Walt Potulski (1972, Buffalo Bills)

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