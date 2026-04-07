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NFL: Ranking mit Überraschungen - Diese Colleges hatten die meisten Spieler im Draft
Veröffentlicht:von Kai Esser
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Videoclip • 01:26 Min
In diesem Jahr feiert der NFL Draft seinen 90. Geburtstag. Im April werden wieder über 200 Talente eine sportliche Heimat finden. Doch welche Universitäten haben die meisten "Draftees"? ran hat die Antwort.
Wie in jedem April wird auch in diesem Jahr die nächste Phase der NFL-Offseason eingeläutet: mit dem Draft, der vom 23. bis 25. April in Pittsburgh steigt.
Die besten Talente des College-Systems NCAA werden in die US-Profiliga geholt. Über 200 Spieler werden neue Heimaten finden.
Doch welches College hat die meisten Spieler hervorgebracht? ran hat die Antwort im Ranking.
Platz 10 (geteilt): Texas Longhorns
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 380
Bislang letzter First Overall Pick: DE Kenneth Sims (1982, New England Patriots)
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Platz 10 (geteilt): Florida Gators
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 380
Bislang letzter First Overall Pick: -
Höchster Pick: RB Paul Duhart (2nd Overall, 1945, Pittsburgh Steelers)
Platz 9: LSU Tigers
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 388
Bislang letzter First Overall Pick: QB Joe Burrow (2020, Cincinnati Bengals)
Platz 8: Georgia Bulldogs
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 392
Bislang letzter First Overall Pick: DE Travon Walker (2022, Jacksonville Jaguars)
Platz 7: Penn State Nittany Lions
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 394
Bislang letzter First Overall Pick: DE Courtney Brown (2000, Cleveland Browns)
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Platz 6: Alabama Crimson Tide
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 418
Bislang letzter First Overall Pick: QB Bryce Young (2023, Carolina Panthers)
Platz 5: Oklahoma Sooners
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 419
Bislang letzter First Overall Pick: QB Kyler Murray (2019, Arizona Cardinals)
Platz 4: Michigan Wolverines
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 422
Bislang letzter First Overall Pick: OT Jake Long (2008, Miami Dolphins)
Platz 3: Ohio State Buckeyes
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 503
Bislang letzter First Overall Pick: OT Orlando Pace (1997, St. Louis Rams)
Platz 2: USC Trojans
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 533
Bislang letzter First Overall Pick: QB Caleb Williams (2024, Chicago Bears)
Platz 1: Notre Dame
Spieler im NFL Draft ausgewählt: 538
Bislang letzter First Overall Pick: DE Walt Potulski (1972, Buffalo Bills)
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