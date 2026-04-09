Fernando Mendoza gilt als wahrscheinlicher Nummer-1-Pick im NFL Draft in gut zwei Wochen. Vor Ort in Pittsburgh wird der Quarterback aber wohl nicht sein.

Wenn Commissioner Roger Goodell am 23. April in Pittsburgh den Nummer-1-Pick des NFL Drafts 2026 verkünden wird, wird der angesprochene Spieler wohl nicht auf die Bühne kommen.

Wie "ESPN" berichtet, hat Fernando Mendoza die NFL darüber informiert, dass er nicht beim Draft vor Ort sein wird. Stattdessen wolle er den Draft-Moment mit seiner Familie in Miami teilen.

Es wäre das erste Mal seit 2022, dass der First Overall Pick nicht selbst beim Draft anwesend ist. Damals verfolgte Travon Walker das Geschehen aus der Entfernung. Zuvor entschieden sich bereits Trevor Lawrence (2021), Baker Mayfield (2018) und Myles Garrett (2017) dafür, den Draft-Abend lieber mit ihren Familien an einem anderen Ort zu verbringen.

Dass Mendozas Name der erste sein wird, der in Pittsburgh genannt wird, steht nach menschlichem Ermessen außer Frage. Die Las Vegas Raiders halten den ersten Pick und scheinen sich schon vor Wochen auf den College-Champion und Heisman-Gewinner der Indiana Hoosiers festgelegt zu haben.

Der 2026er-Draft findet vom 23. bis 25. April in Pittsburgh statt. Das Event umfasst weite Teile des Viertels North Shore, in dem auch das Acrisure Stadium der Steelers liegt.