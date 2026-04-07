NFL Draft 2026: Quarterback-Vergleich - Ty Simpson näher an Fernando Mendoza als gedacht

NFL NFL-Prominenz vereint: Sam Darnolds Hochzeit wird zum Star-Auflauf Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Alle feiern Fernando Mendoza, aber Ty Simpson hat es auch drauf! Der Quarterback-Vergleich vor dem NFL Draft 2026 zeigt: Der Abstand ist da, aber längst nicht so groß, wie es auf den ersten Blick wirkt.

Ty Simpson oder Fernando Mendoza? Der Quarterback-Vergleich für den NFL Draft 2026 fällt enger aus, als viele denken. Mendoza ist zwar zweifelsohne der QB mit dem runderen Gesamtpaket, doch Simpson weist ebenfalls Potenzial für einen Erstrunden-Pick auf. Mendoza ist die unangefochtene Nummer eins. Der Abstand zwischen den besten Quarterbacks der Klasse ist trotzdem tatsächlich enger als vermutlich viele Fans ahnen. Wir vergleichen anhand zentraler Eigenschaften wie Armstärke, Genauigkeit, Spiel unter Druck, Pocket-Verhalten, Entscheidungsfindung, Physis und Mobilität beide College-Talente.

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Simpson vs. Mendoza: Armstärke Bei der reinen Armstärke hat Simpson leichte Vorteile! Beide Quarterbacks verfügen über einen NFL-würdigen Arm. Doch Simpson kann dem Ball gerade in Bewegung etwas mehr Schärfe und Tempo mitgeben. Vor allem bei vertikalen Würfen und tiefen Pässen wirkt sein Wurfprofil einen Tick explosiver. Auch bei langen Pässen zeigt sich, dass Simpson häufiger aggressiv die tiefen Bereiche des Feldes attackiert. Sein Ball kommt mit mehr Drive aus der Hand. Dadurch kann er unter Druck mehr rausholen als sein Gegenüber. Mendoza ist in diesem Bereich keineswegs limitiert, erreicht aber nicht ganz dieselbe Dynamik. Punkt für Simpson! Damit Simpson 1:0 Mendoza.

Simpson vs. Mendoza: Präzision Auf den ersten Blick scheint die Sache bei der Genauigkeit klar: Mendoza bringt die höhere Completion Percentage mit. Doch bei einer genaueren Betrachtung relativiert sich dieser Vorsprung. System, Playdesign und die Qualität der Anspielstationen spielen hier eine große Rolle. Mendoza profitierte häufiger von schnellen, strukturell einfachen Würfen, etwa aus RPO-Konzepten oder kurzen Pässen. Simpson wiederum hatte mehr Situationen, in denen seine Receiver Bälle fallen ließen oder er unter schwierigeren Umständen werfen musste. Ranking mit Überraschungen: Diese Colleges hatten die meisten Spieler im NFL-Draft Deshalb ist dieser Aspekt differenzierter zu betrachten. Mendoza wirkt im Kurz- und Rhythmusspiel oft sehr sauber und kontrolliert, Simpson zeigt dafür mehr schwierige Würfe in enge Fenster. Rein statistisch knapper Mendoza-Vorteil. Punkt für Mendoza! Damit Simpson 1:1 Mendoza.

Simpson vs. Mendoza: Spiel unter Druck Mendoza hat eine brutale Qualität, wenn die Pocket kollabiert. Unter Druck bleibt er bemerkenswert ruhig. Seine Spielweise bricht selten auseinander und auch seine Entscheidungen bleiben smart. Genau diese Konstanz gehört zu seinen größten Stärken. Er verändert sein Spiel nicht komplett, nur weil Verteidiger in seine Nähe kommen. Statt hektisch zu werden, bleibt er in vielen Situationen kontrolliert und bringt den Ball noch sauber an den Mann. Sowas findet man bei einem kommenden NFL-Rookie selten. Simpson hat in diesem Bereich noch größere Schwankungen. Unter Druck wird er manchmal hysterisch, hält Plays zu lange am Leben und bringt sich dadurch unnötig in problematische Situationen. Ballverluste und unnötige Hits sind die Folge. Allerdings zeigt er auch in solchen Momenten immer wieder seine Kreativität und die Fähigkeit, selbst außerhalb des Plans noch Big Plays zu kreieren. Dennoch ist hier ein klarer Qualitätsunterschied. Punkt für Mendoza! Damit Simpson 1:2 Mendoza.

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Simpson vs. Mendoza: Bewegung in der Pocket Wenn es um Beweglichkeit innerhalb der Pocket geht, hat Simpson klare Vorteile. Seine Fußarbeit ist dynamisch. Er bewegt sich leichtfüßig, findet schnell neue Wurfwinkel und kommt nach Ausweichbewegungen oft sofort wieder in eine saubere Wurfposition. Indianapolis Colts: Andrew Luck weist Darstellung seines Karriereendes klar zurück Gerade diese Fähigkeit macht ihn für Scouts so interessant. Simpson ist kein starrer Pocket-Passer. Er ist aus koordinativer Sicht wertvoll. Seine Bewegungen wirken natürlicher, explosiver und athletischer als die von Mendoza. Der designierte First Overall Pick 2026 bewegt sich ebenfalls ordentlich in engen Räumen und versteht es, Druck auszuweichen. Im direkten Vergleich wirkt er jedoch etwas schwerfälliger in seinen Bewegungen. Punkt für Simpson! Damit Simpson 2:2 Mendoza.

Simpson vs. Mendoza: Spielverständnis Beim Lesen von Defensiven und in der Geschwindigkeit der Entscheidungsprozesse bewegen sich beide auf einem hohen Niveau. Mendoza bringt viel Ruhe, Struktur und ein gutes Gefühl für Timing mit. Er verarbeitet Informationen schnell, erkennt Coverages sauber und weiß meist sehr genau, wo er mit dem Ball hin muss. Simpson ebenso. Auch er zeigt, dass er pünktlich wirft und sich durch mehrere Reads arbeitet. Besonders für einen Quarterback mit weniger Erfahrung als Vollzeitstarter ist das bemerkenswert. Beide wirken in diesem Bereich wie Spieler, die sich noch weiterentwickeln können und mental viel mitbringen. Mendoza ist hier einen Tick konstanter als Simpson. Punkt für Mendoza! Damit Simpson 2:3 Mendoza.

Simpson vs. Mendoza: Entscheidungsfindung In der Entscheidungsfindung wirkt Mendoza derzeit etwas verlässlicher. Er schützt den Ball gut, nimmt selten unnötige Risiken. Und zeigt ein sauberes Gespür dafür, wann er aggressiv sein kann und wann nicht. Diese Mischung macht ihn besonders. Simpson ist auch hier nicht weit entfernt, hat aber noch mehr wilde Momente im Spiel. Seine Risikobereitschaft ist teilweise Fluch und Segen zugleich. Einerseits eröffnet sie ihm spektakuläre Würfe, andererseits bringt sie Situationen mit sich, in denen er den Ball früher wegwerfen oder das Play einfach beenden müsste. New York Giants: Schock! Top-Tackle fordert überraschend einen Trade Deshalb wirkt Mendoza momentan wie der sicherere Quarterback, während Simpson etwas verrückter ist. Doch wie verrückt möchte man seinen QB als Coach haben? Punkt für Mendoza! Damit Simpson 2:4 Mendoza.

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Simpson vs. Mendoza: Physis Mit 1,96 Metern und 107 Kilogramm bringt Mendoza genau das körperliche Profil mit, das auf dieser Position als Idealmaß gilt. Obwohl er in den Jahren 2023 und 2024 hinter der Offensive Line von California spielte und dabei zahlreiche harte Treffer einstecken musste, verpasste er als Starter lediglich einen einzigen Spielzug! Anders sieht es bei Simpson aus. Der Quarterback misst 1,85 Meter und wiegt 96 Kilogramm. Im Verlauf der Saison häuften sich bei ihm die körperlichen Probleme. Beschwerden im unteren Rücken, Gastritis, eine Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen und schließlich sogar eine angebrochene Rippe, die ihn bei der Playoff-Niederlage gegen Indiana aus dem Spiel zwang. Seine Leistungen litten sichtbar darunter: In den letzten fünf Partien kam Simpson im Schnitt nur noch auf 5,7 Yards pro Passversuch. Genau das könnte ihm im Draft zum Verhängnis werden. Punkt für Mendoza! Damit Simpson 2:5 Mendoza.

Simpson vs. Mendoza: Mobilität Beide Quarterbacks sind athletisch genug, um freie Räume für Raumgewinn zu nutzen. Keiner lebt jedoch primär von seinem Laufspiel. Simpson ist der dynamischere Athlet. Er wirkt agiler, explosiver und flüssiger im offenen Feld. Mendoza kann ebenfalls laufen und Plays verlängern, doch Simpson bringt mehr Power mit, um aus improvisierten Situationen noch mehr herauszuholen. Punkt für Simpson! Damit Simpson 3:5 Mendoza.

NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams NFL Draft 2026: Alle Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

Arizona Cardinals • Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

Atlanta Falcons • Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

Baltimore Ravens • Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

Buffalo Bills • Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

Carolina Panthers • Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

Chicago Bears • Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

Cincinnati Bengals • Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

Cleveland Browns • Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

Dallas Cowboys • Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

Denver Broncos • Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

Detroit Lions • Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Green Bay Packers • Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

Houston Texans •• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

Indianapolis Colts • Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars • Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

Kansas City Chiefs • Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

Las Vegas Raiders • Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Chargers • Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Rams • Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Miami Dolphins • Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

Minnesota Vikings • Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

New England Patriots • Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

New Orleans Saints • Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

New York Giants • Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

New York Jets • Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

Philadelphia Eagles • Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers • Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

San Francisco 49ers • Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Seattle Seahawks • Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Tampa Bay Buccaneers • Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

Tennessee Titans • Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

Washington Commanders • Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33



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