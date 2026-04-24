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NFL Draft 2026 - Überraschung der Kansas City Chiefs? "Wussten es schon vor drei Wochen"
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:01 Min
Die Kansas City Chiefs haben in der ersten Runde des NFL Drafts für einen Knalleffekt gesorgt und hochgetradet. Nun enthüllte der General Manager: Der Spieler ist schon wochenlang im Visier der Chiefs.
Die Kansas City Chiefs haben beim NFL Draft 2026 für eine der größten Überraschungen des ersten Abends gesorgt - und das war laut General Manager Brett Veach genau so geplant.
Die Franchise wollte ihr Interesse an Cornerback Mansoor Delane bewusst geheim halten. Denn tatsächlich stand die Entscheidung schon lange vor dem Draft fest.
"Er war die ganze Zeit unser Mann", sagte Veach auf seiner anschließenden Pressekonferenz. Schon drei bis vier Wochen vor dem Draft war demnach klar, wen Kansas City mit seinem Erstrunden-Pick haben wollte.
Als Veach Defensive Coordinator Steve Spagnuolo bei den sogenannten 30 Visits auf Delane ansprach, riet dieser zur Geheimhaltung: "Lad ihn nicht ein. Einfach nicht einladen. Lass uns einfach per Zoom mit ihm reden. Halten wir es ruhig."
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Kansas City Chiefs hielten Interesse an Delane geheim
Die Taktik ging auf. Viele Beobachter rechneten damit, dass Kansas City den Pick für einen Offensive Lineman nutzen würde. Stattdessen handelten die Chiefs einen Trade mit den Cleveland Browns aus und sicherten sich Pick Nummer sechs - ursprünglich war Kansas City mit Nummer neun in den Draft gegangen.
Den Ausschlag für den Tausch gab laut Veach die Befürchtung, dass die New Orleans Saints - angesichts ihrer Verluste in der Secondary in den vergangenen zwei Jahren - ebenfalls ernsthaft an Delane interessiert sein könnten.
Für den Uptrade von Pick neun auf Pick sechs gaben die Chiefs eine Drittrunden- sowie eine Fünftrunden-Auswahl ab. Ein Preis, den Veach bereitwillig zahlte: "Gute Cornerbacks zu finden ist schwer."
Das Fazit des GM fiel entsprechend eindeutig aus: "Wir sind der Meinung, dass er der kompletteste Cornerback war. [...] Wenn man an Position neun steht, in Reichweite ist und den besten Corner im Draft bekommen kann - dann holt man ihn sich."
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