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Die Pittsburgh Steelers riefen beim NFL Draft 2026 ihren Wunschspieler Makai Lemon an und mussten daraufhin feststellen, dass die Philadelphia Eagles ihnen diesen Spieler weggeschnappt haben.

Die Pittsburgh Steelers haben sich beim NFL Draft 2026 ordentlich blamiert. Laut Ian Rapoport von gingen die Steelers davon aus, dass Wide Receiver Makai Lemon an Position 21 verfügbar sein würde. Sie ahnten jedoch nicht, dass die Philadelphia Eagles mit den Dallas Cowboys auf Platz 20 nach oben getradet hatten, um sich Lemon zu sichern. NFL - Draft 2026: Die erste Runde im Überblick "Die Pittsburgh Steelers riefen Makai Lemon an. Lemon sollte an Position 21 ausgewählt werden. Was sie aber nicht wussten: Die Eagles hatten sich bereits vor ihnen nach oben getradet. Sie versuchten daraufhin, Lemon zu erreichen, aber er ging nicht ran, weil er schon mit den Steelers telefonierte", erzählt Rapoport.

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Dazu muss man wissen, dass der NFL Draft 2026 hektischer verlief als in den vergangenen Jahren, weil die Teams weniger Zeit hatten, um ihren Pick auszuwählen. Das Zeitfenster wurde von zehn auf acht Minuten verkürzt. Früher hatten die NFL-Teams noch 15 Minuten Zeit für ihren Pick. Als sie mitbekamen, dass die Eagles ihnen den Wunschspieler weggeschnappt hatten, mussten die Steelers schnell reagieren. Sie pickten den Offensive Tackle Max Iheanachor von Arizona State.

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Lemon bestätigte die verrückte Geschichte: "Pittsburgh hat mich angerufen und ich dachte, sie würden mich draften, und dann haben die Eagles gleichzeitig angerufen. Ich schätze, es sollte so sein. Ich bin super aufgeregt, in Philly zu sein." Lemon spielte eine herausragende Saison an der USC mit 79 gefangenen Pässen für 1156 Yards. Er fing elf Touchdownpässe, zudem konnte er zwei Touchdowns erlaufen und warf auch einen Touchdownpass. Er wurde in das First-Team All-America gewählt und erhielt den Biletnikoff Award als bester Receiver des Landes gewann. Seine Route-Disziplin und Fangfähigkeiten stechen in diesem Draft-Jahrgang stechen hervor.

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