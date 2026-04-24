NFL Draft 2026: Tom Brady macht Rookies eine Ansage - vor allem Fernando Mendoza

NFL NFL Draft 2026: Fernando Mendoza wird Nr.1-Pick! Videoclip • 02:58 Min Link kopieren Teilen

Tom Brady hat die Rookies des NFL Draft 2026 mit einem Post begrüßt und dabei klargestellt, was von ihnen erwartet wird.

NFL-Legende Tom Brady, der als Mit-Eigentümer für die Las Vegas Raiders verantwortlich ist, hat die Rookies des NFL Draft 2026 willkommen geheißen. "Herzlichen Glückwunsch an alle Rookies, die an diesem Wochenende zur NFL stoßen. Ich hoffe, ihr könnt diesen besonderen Moment schätzen", schreibt er bei "X.com".

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"Ihr habt ihn euch durch harte Arbeit, Disziplin und Entschlossenheit verdient. Ihr habt eure Familie stolz gemacht, ebenso wie alle anderen auf eurem Weg, die euch unterstützt haben. Aber das ist erst der Anfang", stellt er klar. "Wenn du morgen früh aufwachst, solltest du wissen, dass deine Karriere davon geprägt wird, was in Zukunft passiert. Du musst alles, was du tust, auf die nächste Stufe heben, um mit den Besten der Welt mithalten zu können."

Abschließend wandte er sich an Fernando Mendoza, den Nummer-1-Pick der Raiders: "Willkommen in Las Vegas @fernandomendoza. Zeit, an die Arbeit zu gehen."

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