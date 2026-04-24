American Football
NFL Draft 2026: Tom Brady macht Rookies eine Ansage - vor allem Fernando Mendoza
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
NFL
NFL Draft 2026: Fernando Mendoza wird Nr.1-Pick!
Videoclip • 02:58 Min
Tom Brady hat die Rookies des NFL Draft 2026 mit einem Post begrüßt und dabei klargestellt, was von ihnen erwartet wird.
NFL-Legende Tom Brady, der als Mit-Eigentümer für die Las Vegas Raiders verantwortlich ist, hat die Rookies des NFL Draft 2026 willkommen geheißen.
"Herzlichen Glückwunsch an alle Rookies, die an diesem Wochenende zur NFL stoßen. Ich hoffe, ihr könnt diesen besonderen Moment schätzen", schreibt er bei "X.com".
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
"Ihr habt ihn euch durch harte Arbeit, Disziplin und Entschlossenheit verdient. Ihr habt eure Familie stolz gemacht, ebenso wie alle anderen auf eurem Weg, die euch unterstützt haben. Aber das ist erst der Anfang", stellt er klar. "Wenn du morgen früh aufwachst, solltest du wissen, dass deine Karriere davon geprägt wird, was in Zukunft passiert. Du musst alles, was du tust, auf die nächste Stufe heben, um mit den Besten der Welt mithalten zu können."
Die nächsten Livestreams
Abschließend wandte er sich an Fernando Mendoza, den Nummer-1-Pick der Raiders: "Willkommen in Las Vegas @fernandomendoza. Zeit, an die Arbeit zu gehen."
Mehr entdecken
NFL
Kommentar: Rams verraten mit Ty Simpson ihre DNA
NFL
NFL Draft 2026 heute live: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und Livestream - Welche Stars und Deutsche Spieler sind dabei?
NFL
Chiefs-Überraschung beim Draft? "Wussten es vor Wochen"
American Football
Cowboys: Klarheit um Zukunft von George Pickens
NFL
Eagles überrumpeln Steelers mit ihrem Pick
NFL
Draft-Trades: Cowboys sorgen mit Doppel-Deal für Wirbel