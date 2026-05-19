NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben

Verkündung in der NFL: Der Draft in zwei Jahren steigt im US-Bundesstaat Minnesota.

Bekanntgabe in der besten Football-Liga der Welt. Die NFL hat verkündet, dass der Draft des Jahres 2028 im US-Bundesstaat Minnesota stattfindet.

Demnach wird die Talenteziehung in zwei Jahren in Zusammenarbeit mit den Minnesota Vikings und der regionalen Sportkommission "Minnesota Sports and Events" in der Innenstadt von Minneapolis über die Bühne gehen.

Dabei wird es unter anderem Aktivitäten rund um das U.S. Bank Stadium, die Heimspielstätte der Vikings geben.