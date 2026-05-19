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NFL Draft 2028: Gastgeber fix - Talente-Ziehung erstmals in Minneapolis bei den Minnesota Vikings

Aktualisiert:

von ran.de

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NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben

Videoclip • 05:40 Min

Verkündung in der NFL: Der Draft in zwei Jahren steigt im US-Bundesstaat Minnesota.

Bekanntgabe in der besten Football-Liga der Welt. Die NFL hat verkündet, dass der Draft des Jahres 2028 im US-Bundesstaat Minnesota stattfindet.

Demnach wird die Talenteziehung in zwei Jahren in Zusammenarbeit mit den Minnesota Vikings und der regionalen Sportkommission "Minnesota Sports and Events" in der Innenstadt von Minneapolis über die Bühne gehen.

Dabei wird es unter anderem Aktivitäten rund um das U.S. Bank Stadium, die Heimspielstätte der Vikings geben.

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NFL Draft wird immer beliebter

Seit 2015 findet der Draft jedes Jahr in einer anderen Stadt statt und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Hunderttausende Fans sind vor Ort, Millionen verfolgen das Ereignis am Fernseher.

Beim diesjährigen Draft in Pittsburgh wurde mit mehr als 800.000 Fans an den drei Tagen ein neuer Besucherrekord aufgestellt.

Die Talenteziehung im kommenden Jahr steigt übrigens in Washington D.C.

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