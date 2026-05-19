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NFL - "Respektlos!" Seahawks-Star Jaxon Smith-Njigba bekommt falsche Trophäe
Aktualisiert:von SID
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NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben
Videoclip • 05:40 Min
Peinliche Panne in der NFL. Seahawks-Star Jaxon Smith-Njigba wird als bester Offensivspieler ausgezeichnet, erhält aber die falsche Trophäe.
Die Freude über seine erste große NFL-Auszeichnung ist Jaxon Smith-Njigba ein wenig vergangen.
Der Wide Receiver von den Seattle Seahawks war im Februar als Offensive Player of the Year in der NFL ausgezeichnet worden - er erhielt aber die falsche Trophäe, wie er in einem Video auf Instagram am Dienstag zeigte.
"Ich möchte niemanden bloßstellen - aber das wird langsam respektlos", sagte Smith-Njigba und zeigte dabei auf seine Trophäe, auf der "Defensive Player of the Year" - also Defensivspieler des Jahres - geschrieben steht. Er werde den Award aber behalten, versicherte der 24-Jährige.
Der Wide Receiver hatte mit einer herausragenden Saison zum insgesamt zweiten Super-Bowl-Triumph der Seahawks beigetragen. Er führte die Liga mit 1793 Yards und 119 Passfängen an.
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