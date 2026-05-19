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NFL: Buffalo Bills - Ticketpreise für Eröffnungsspiel im neuen Stadion explodieren
Aktualisiert:von ran
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NFL: Meilenstein für Bills-Stadion! Gegner für Premiere steht fest
Videoclip • 01:04 Min
Zur neuen Saison ziehen die Buffalo Bills in ihr neues Highmark Stadium. Die Preise für das Eröffnungsspiel haben es in sich.
Fans der Buffalo Bills müssen für Tickets zum Eröffnungsspiel im neuen Highmark Stadium tief in den Geldbeutel greifen.
Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter in Bezug auf die Ticketplattform "Vivid Seats" berichtet, liegt der Mindestpreis für das Duell mit den Detroit Lions in Week 2 am 19. September bei 663 Dollar.
Das erste Spiel im 2,1 Milliarden Dollar teuren Stadion mit einer Kapazität von 62.000 Sitzplätzen im Orchard Park in der Nähe der alten Spielstätte markiert zudem den Saisonauftakt für das "Thursday Night Football" bei "Prime Video".
Die Bills hatten seit 1973 in ihrem bisherigen Stadion gespielt, seit der Saison 2021 trug es den Namen Highmark Stadium.
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