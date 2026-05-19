NFL - Tom Brady vor Rückkehr zu den New England Patriots - Premiere für Quarterback-Legende

Für NFL-Legende Tom Brady steht ins seinem dritten Jahr als Kommentator eine ganz besondere Premiere an.

Besondere Premiere für Tom Brady.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war die Quarterback-Legende bereits als Kommentator für "Fox" im Einsatz, ein Spiel der New England Patriots kommentierte er in dieser Zeit aber noch nicht.

Doch das wird sich in der kommenden Saison ändern. So gab der TV-Sender bekannt, dass "TB12" beim Spiel zwischen den Patriots und den Green Bay Packers in Woche neun am Start sein wird.

"Er ist zurück", schrieb "Fox" in einem Beitrag bei Social Media.