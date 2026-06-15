NFL
NFL: Tyreek Hill vor Rückkehr zu Kansas City Chiefs? Star-Receiver heizt Spekulationen an
Veröffentlicht:von ran
NFL
NFL: Botschaft an Chiefs-Fans - Tyreek Hill heizt Gerüchte um Rückkehr an
Videoclip • 01:27 Min
Star-Receiver Tyreek Hill heizt mit einer Botschaft an die Fans die Gerüchte um eine Rückkehr zu den Kansas City Chiefs an.
Kehrt Tyreek Hill zu den Kansas City Chiefs zurück?
Der Star-Receiver sorgte kürzlich für viel Aufsehen hinsichtlich einer möglichen Wiedervereinigung mit Star-Quarterback Patrick Mahomes und Head Coach Andy Reid.
Ein Clip von einem Fan-Event bei Rusty Drewing Toyota in Jefferson City/Colorado heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Dabei ist zu sehen, wie "Cheetah" Footballs unterschreibt und diese in die begeisterte Menge wirft.
Auf das Video, das ursprünglich auf Hills Snapchat-Account gepostet wurde, setzte er die vielsagenden Worte: "KC, ich habe euch vermisst!!! Bis bald."
Die Botschaft ließ reichlich Raum für Spekulationen und dürfte einige Fan-Herzen des "Chiefs Kingdom" höherschlagen lassen haben. Die Chiefs könnten nach der ersten verpassten Postseason seit 2014 zudem durchaus noch Verstärkung für ihr Receiving Corps vertragen.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 MinBald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 Min
Tyreek Hill: Star-Receiver nach Entlassung Free Agent
Der Passempfänger wurde von den Miami Dolphins im Februar entlassen und wartet seitdem als Free Agent auf eine neue Chance. Bisher durfte der 32-Jährige in der Vorbereitung noch bei keiner Franchise vorspielen.
Hill wurde 2016 in der fünften Runde von den Chiefs gedrafted. Für Kansas City spielte er insgesamt sechs Spielzeiten und gewann einen Super Bowl. 2022 erfolgte der Trade zu den Dolphins, den sich Miami u.a. einen Erst- und einen Zweitrunden-Pick kosten ließ.
In seinen ersten beiden Spielzeiten für die Dolphins legte Hill jeweils über 1700 Receiving Yards auf. Seine Bestmarke bei den Chiefs lag zuvor bei knapp unter 1500 Receiving Yards.
Mit der erhofften Dynastie in Miami und weiteren Super-Bowl-Siegen sollte es jedoch bei Weitem nichts werden. 2022 und 2023 war jeweils bereits in der Wild Card Round der Playoffs Schluss, die vergangenen beiden Spielzeiten verpasste die Franchise jeweils die Postseason.
Mittlerweile nagt auch der Zahn der Zeit an Hill. Bereits in der Saison 2024 konnte er in 17 Spielen die Marke von 1000 Yards nicht mehr knacken. 2025 kam dann auch noch Verletzungspech hinzu, wodurch er nur vier Spiele absolvieren konnte.
Durch die Entlassung schaufelten die Dolphins 22,8 Millionen Dollar an Cap Space frei.
Auch interessant: Kein Besuch bei Donald Trump? Seattle Seahawks bisher wohl ohne Einladung ins Weiße Haus Und: Ehemaliger First Round Pick Aldon Smith mit nur 36 Jahren verstorben
Mehr NFL-News
NFL
Trip zu Trump: Seahawks bisher wohl ohne Einladung ins Weiße Haus
NFL
NFL: Gerüchte über Liga-Vergrößerung sorgen für Aufsehen
NFL
Ehemaliger First Round Pick mit nur 36 Jahren verstorben
NFL
WM 2026: NFL-Stars plädieren für Rasenplätze im American Football
NFL
Seahawks: Anzeichen auf zeitnahen Verkauf verdichten sich
NFL
Bleibt Mayfield bei den Bucs? "Niemand will ihn woanders sehen"