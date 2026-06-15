NFL: Tyreek Hill vor Rückkehr zu Kansas City Chiefs? Star-Receiver heizt Spekulationen an

NFL NFL: Botschaft an Chiefs-Fans - Tyreek Hill heizt Gerüchte um Rückkehr an Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Star-Receiver Tyreek Hill heizt mit einer Botschaft an die Fans die Gerüchte um eine Rückkehr zu den Kansas City Chiefs an.

Kehrt Tyreek Hill zu den Kansas City Chiefs zurück? Der Star-Receiver sorgte kürzlich für viel Aufsehen hinsichtlich einer möglichen Wiedervereinigung mit Star-Quarterback Patrick Mahomes und Head Coach Andy Reid. NFL: Gerüchte über Liga-Vergrößerung sorgen für Aufsehen Ein Clip von einem Fan-Event bei Rusty Drewing Toyota in Jefferson City/Colorado heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Dabei ist zu sehen, wie "Cheetah" Footballs unterschreibt und diese in die begeisterte Menge wirft. Auf das Video, das ursprünglich auf Hills Snapchat-Account gepostet wurde, setzte er die vielsagenden Worte: "KC, ich habe euch vermisst!!! Bis bald." Die Botschaft ließ reichlich Raum für Spekulationen und dürfte einige Fan-Herzen des "Chiefs Kingdom" höherschlagen lassen haben. Die Chiefs könnten nach der ersten verpassten Postseason seit 2014 zudem durchaus noch Verstärkung für ihr Receiving Corps vertragen.

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