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NFL – Bestes Team? Rob Gronkowski sorgt für faustdicke Überraschung
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:28 Min
Rob Gronkowski hat lange für die New England Patriots gespielt. Das talentierteste Team war aber ein anderes.
Bei den Fans der New England Patriots dürfte die Aussage von Rob Gronkowski für Irritationen sorgen. Mindestens aber für Diskussionen.
Denn der frühere Tight End spielte von 2010 bis 2018 für die Pats und gewann in der Zeit immerhin drei Mal den Super Bowl.
Das beste Team war für ihn aber keines aus New England.
"Ich würde sagen, die Buccaneers von 2020 waren wahrscheinlich das Team mit den besten individuellen Fähigkeiten, in dem ich jemals in meiner Karriere gespielt habe", sagte Gronkowski im Podcast "4th and South", moderiert von Jarvis Landry und dem ehemaligen Buccaneers-Running-Back Leonard Fournette.
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Tampa Bay Buccaneers: Viele prominente Namen
Um seine Aussage zu untermauern, zählte er die prominenten Namen des Kaders auf: "Wir hatten einfach alles, Mann. Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Lenny, mich selbst, Cam Brate – und dazu noch Ronald Jones als weiteren Running Back." Dass er Tom Brady nicht namentlich erwähnte, dürfte daran liegen, dass jeder weiß, welchen Anteil der Ex-Quarterback hatte.
Dabei war es gar keine so dominante Saison, denn Ende November standen die Bucs bei einer Bilanz von 7-5. Erst eine Serie von vier Siegen in Folge sicherte dem Team einen Platz in den Playoffs. In der Postseason waren Brady und Co. dann endgültig nicht mehr zu stoppen, gekrönt vom Super-Bowl-Sieg gegen die Kansas City Chiefs im eigenen Stadion.
Tampa Bay Buccaneers: Jedes Training messerscharf
Wie Gronkowski verriet, deutete sich das offenbar schon im Training an.
"Jedes Training war extrem sauber, jedes Training messerscharf", sagte Gronkowski: "Die Ausführung war auf dem höchstmöglichen Niveau. In diesen letzten beiden Wochen lief einfach alles nahezu perfekt. Es war, als hätte sich plötzlich alles zusammengefügt."