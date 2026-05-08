NFL – Bestes Team? Rob Gronkowski sorgt für faustdicke Überraschung

Rob Gronkowski hat lange für die New England Patriots gespielt. Das talentierteste Team war aber ein anderes.

Bei den Fans der New England Patriots dürfte die Aussage von Rob Gronkowski für Irritationen sorgen. Mindestens aber für Diskussionen.

Denn der frühere Tight End spielte von 2010 bis 2018 für die Pats und gewann in der Zeit immerhin drei Mal den Super Bowl.

Das beste Team war für ihn aber keines aus New England.

"Ich würde sagen, die Buccaneers von 2020 waren wahrscheinlich das Team mit den besten individuellen Fähigkeiten, in dem ich jemals in meiner Karriere gespielt habe", sagte Gronkowski im Podcast "4th and South", moderiert von Jarvis Landry und dem ehemaligen Buccaneers-Running-Back Leonard Fournette.