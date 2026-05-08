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NFL kündigt zeitnahe Verkündung des Spielplans für 2026 an
Veröffentlicht:von ran
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Wie sieht der Spielplan für die NFL-Saison 2026 im Detail aus? Die Liga kündigte nun eine zeitnahe Veröffentlichung an.
Das Warten auf den Spielplan für die NFL-Saison 2026 hat offenbar bald ein Ende. Wie die Liga in einer E-Mail an verschiedene Medien selbst bestätigte, steht die offizielle Verkündung "kurz bevor".
Zuvor hatte "CNBC" berichtet, dass die NFL am 13. oder 14. Mai den Spielplan präsentieren werde.
Bislang stehen nur für zwei der 272 Spiele die Termine bereits fest: Am 10. September treffen die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams im Rahmen des ersten International Games in Australien in Melbourne aufeinander. Am 27. September kommt es im Maracana von Rio de Janeiro zum Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Baltimore Ravens.
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Zudem ist bereits klar, dass die Seattle Seahawks als amtierender Super-Bowl-Sieger die Saison mit einem Heimspiel eröffnen werden. Aufgrund des Australien-Spiels wird der Season Opener ausnahmsweise bereits am Mittwoch, dem 9. September, ausgetragen. Der Gegner der Seahawks ist aber noch offen.
Im Zuge der Spielplan-Veröffentlichung lüftet sich zudem auch das Geheimnis, wann und gegen welchen Gegner die Detroit Lions beim Deutschland-Spiel in München antreten werden.
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