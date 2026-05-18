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NFL: Ex-Head-Coach Urban Meyer verliert Klage gegen die Jacksonville Jaguars
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 05:40 Min
Ex-Head-Coach Urban Meyer scheitert mit seiner Klage gegen die Jacksonville Jaguars vor Gericht.
Der ehemalige Head Coach der Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, hat laut "On3.com" seinen Rechtsstreit gegen die NFL-Franchise verloren.
Der 61-Jährige hatte die Jaguars und Owner Shad Khan nach seiner Entlassung auf die Zahlung von 30 Millionen US-Dollar an ausstehenden Gehältern verklagt. Zudem wollte er die Kündigung anfechten, die seiner Meinung nach nicht aus einem "triftigen Grund" erfolgt war.
Hätte Meyer einen Richter davon überzeugen können, dass er ohne "triftigen Grund" entlassen wurde, hätten die Jaguars ihm die vollen 30 Millionen zahlen müssen.
Mit seiner Klage hatte er allerdings kein Glück. Ein unabhängiger Schlichter befragte Meyer, ehemalige Spieler und den ehemaligen General Manager - und entschied, dass die Entlassung "triftige Gründe" hatte.
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Lambo noch mit laufendem Verfahren gegen Meyer
Am 16. Dezember 2021 wurde Meyer von den Jaguars gefeuert – nach einer elfmonatigen Amtszeit und einer Bilanz von 2:11. Dazu kamen mehrere Vorfälle abseits des Spielfeldes und die Behauptung von Kicker Josh Lambo, der Head Coach habe ihm ins Bein getreten, während er sich beim Aufwärmen vor dem letzten Preseason-Spiel dehnte.
Im Mai 2022 hatte der Kicker gegen seinen Ex-Coach eine Klage eingereicht. Darin hieß es unter anderem, Meyer habe ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen – und die Jaguars hätten nichts dagegen unternommen.
Zwar zog Lambo seine Ansprüche gegen die Jaguars inzwischen zurück, das Verfahren gegen Meyer ist allerdings noch anhängig.
Aktuell arbeitet der 61-Jährige als College-Football-Analyst bei "Fox Sports".
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