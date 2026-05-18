NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben

Ex-Head-Coach Urban Meyer scheitert mit seiner Klage gegen die Jacksonville Jaguars vor Gericht.

Der ehemalige Head Coach der Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, hat laut "On3.com" seinen Rechtsstreit gegen die NFL-Franchise verloren.

Der 61-Jährige hatte die Jaguars und Owner Shad Khan nach seiner Entlassung auf die Zahlung von 30 Millionen US-Dollar an ausstehenden Gehältern verklagt. Zudem wollte er die Kündigung anfechten, die seiner Meinung nach nicht aus einem "triftigen Grund" erfolgt war.

Hätte Meyer einen Richter davon überzeugen können, dass er ohne "triftigen Grund" entlassen wurde, hätten die Jaguars ihm die vollen 30 Millionen zahlen müssen.

Mit seiner Klage hatte er allerdings kein Glück. Ein unabhängiger Schlichter befragte Meyer, ehemalige Spieler und den ehemaligen General Manager - und entschied, dass die Entlassung "triftige Gründe" hatte.