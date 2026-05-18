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NFL: Super-Bowl-Austragungsort im Jahr 2030 steht wohl fest

Veröffentlicht:

von ran

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Videoclip • 01:01 Min

Der Austragungsort für Super Bowl 64 ist wohl so gut wie beschlossen. Die Entscheidung werde offenbar noch in dieser Woche fallen.

Der Austragungsort für den Super Bowl im Jahr 2030 steht offenbar fest.

Wie das "NFL Network" berichtet, sollen die NFL-Eigentümer am Dienstag in Florida während der alljährlichen Frühjahrssitzung der Liga sich für Nashville entscheiden.

Die Stadt würde damit zum ersten Mal überhaupt den Super Bowl ausrichten. Dazu kommt, dass das neue Stadion der Tennessee Titans, das New Nissan Stadium, aller Voraussicht nach 2027 eröffnet wird.

Die neue Spielstätte wird vollständig geschlossen mit einem lichtdurchlässigen Dach sein und soll eine Kapazität von rund 60.000 Besuchern haben. Damit passen ungefähr 9.000 Zuschauer weniger in das neue Stadion im Vergleich zum derzeitigen Nissan Stadium.

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NFL: Hier werden die kommenden Super Bowls ausgetragen

Nächstes Jahr wird Super Bowl 61 im SoFi Stadium, dem Stadion der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers, in Kalifornien stattfinden. Im Folgejahr wird der Super Bowl dann in Atlanta im Mercedes-Benz-Stadion ausgetragen. Die Heimat der Falcons hat eine Kapazität von 71.000 Zuschauern.

2029 soll laut übereinstimmenden Medienberichten der Super Bowl zurück nach Las Vegas kommen. Bereits der Super Bowl 58 wurde vor zwei Jahren im Allegiant Stadium ausgetragen.

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