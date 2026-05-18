Der Austragungsort für Super Bowl 64 ist wohl so gut wie beschlossen. Die Entscheidung werde offenbar noch in dieser Woche fallen.

Der Austragungsort für den Super Bowl im Jahr 2030 steht offenbar fest.

Wie das "NFL Network" berichtet, sollen die NFL-Eigentümer am Dienstag in Florida während der alljährlichen Frühjahrssitzung der Liga sich für Nashville entscheiden.

Die Stadt würde damit zum ersten Mal überhaupt den Super Bowl ausrichten. Dazu kommt, dass das neue Stadion der Tennessee Titans, das New Nissan Stadium, aller Voraussicht nach 2027 eröffnet wird.

Die neue Spielstätte wird vollständig geschlossen mit einem lichtdurchlässigen Dach sein und soll eine Kapazität von rund 60.000 Besuchern haben. Damit passen ungefähr 9.000 Zuschauer weniger in das neue Stadion im Vergleich zum derzeitigen Nissan Stadium.