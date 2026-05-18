Streaming-Anbieter breiten sich auch in der NFL aus. Weil das die Kosten für die Fans in die Höhe treibt, schimpft Donald Trump auf die Liga. Diese sieht sich im Recht und wähnt sich als Vorbild.

Die NFL expandiert nicht nur hinsichtlich der Austragungsorte, sondern auch mit Blick auf die Übertragungspartner. Während in der Saison 2026 erstmals auch Saisonspiele in Frankreich und Australien stattfinden und in insgesamt acht Ländern gespielt wird, werden die Partien nicht nur bei den klassischen TV-Sendern wie "ESPN", "CBS" oder "NBC" zu sehen sein, sondern auch bei Streaming-Anbietern.

So konzentriert sich "YouTube TV" auf den Football-Sonntag, "Amazon Prime Video" ist donnerstags dabei und "Netflix" zeigt unter anderem Christmas Games. Laut "Football Forever" müssten Fans, die jedes NFL-Spiel der Saison sehen wollen, Abos bei zehn verschiedenen Anbietern abschließen. Die Kosten werden auf 700 bis 1000 US-Dollar geschätzt.

Das ist auch für Donald Trump offenbar deutlich zu viel Geld. Im Interview für die Sendung "Full Measure with Sharyl Attkisson" wurde der US-Präsident von der Moderatorin darauf angesprochen, ob seine Regierung nicht reagieren müsse, wenn der Lieblingssport der US-Amerikaner auf diese Weise immer teurer werde.

"Ich denke, es ist echt hart. Das ist hart. Wir haben viele Menschen, die Football lieben. Das sind großartige Menschen. Aber sie haben nicht genug Geld, um das zu bezahlen", monierte der 79-Jährige. Nachdem er sich auch über die neue Kickoff-Regel ausgelassen hatte, legte Trump auf eine weitere Nachfrage zu einer möglichen politischen Intervention nach: "Es ist schon sehr traurig, wenn man so vielen Menschen Football vorenthält. Sehr traurig. Ich mag das nicht."