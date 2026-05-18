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NFL - Houston Texans: Deutscher Zweitrundenpick Marlin Klein unterschreibt Vertrag
Aktualisiert:von ran.de
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Marlin Klein bindet sich vertraglich an die Houston Texans. Zunächst muss sich der Tight End mit dem Minimalgehalt für Rookies begnügen.
Marlin Klein ist jetzt auch offiziell Teil der NFL. Rund drei Wochen nach dem Draft unterschrieb der Tight End seinen ersten Vertrag in der Liga. Das vermeldeten die Houston Texans, die den 23-Jährigen an Position 59 ausgewählt hatten.
Der Vertrag läuft über vier Jahre und hat ein Volumen von 8.184.982 US-Dollar, wie "Over the Cap" zu entnehmen ist. Die Summe setzt sich aus einem Basisgehalt von 5.772.270 US-Dollar und einem Prorated Signing Bonus von 2.412.712 US-Dollar zusammen.
In der anstehenden Saison bekommt Klein demnach das Minimum-Basisgehalt für einen Rookie von 885.000 US-Dollar. 2029 - im letzten Jahr seines Vertrags - wären es rund zwei Millionen US-Dollar.
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Klein auf den Spuren von Johnson und Eberle
Klein, der bei den Michigan Wolverines sowohl als Receiving als auch als Blocking Tight End überzeugte, könnte der dritte deutsche Spieler sein, der in der NFL für die Houston Texans aufläuft. Fullback Jakob Johnson absolvierte 2025 insgesamt sieben Spiele für die Franchise, seine Zukunft ist aber völlig offen.
Kicker Dominik Eberle gab 2021 sein NFL-Debüt für die Texaner und steuerte zwei Field Goals und fünf Extrapunkte zum 41:29 über die Los Angeles Chargers bei. Nach weiteren kurzen NFL-Stationen kehrte er 2024 nach Europa zurück.
Offensive Tackle Kilian Zierer unterschrieb 2023 als Undrafted Free Agent bei den Texans, schaffte es jedoch auch aus Verletzungsgründen nie in den Kader. Aktuell nimmt er bei den Jacksonville Jaguars einen neuen Anlauf.
Kleins Aussichten auf Spielzeit sind trotz großer Konkurrenz ungleich besser. Vermutlich wird er mit den anderen Tight Ends um die Backup-Rolle hinter Dalton Schultz konkurrieren. Auch dank seines überzeugenden Combine startet er als dritthöchstgedrafteter Deutscher in sein NFL-Abenteuer. Nur Björn Werner (24. Pick im Draft 2013) und Sebastian Vollmer (58. Pick im Draft 2009) wurden höher gepickt.
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