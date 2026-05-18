NFL - Houston Texans: Deutscher Zweitrundenpick Marlin Klein unterschreibt Vertrag

NFL NFL: Komplett neuer Look! Jaguars schneiden Lawrence die Haare ab Videoclip • 02:13 Min Link kopieren Teilen

Marlin Klein bindet sich vertraglich an die Houston Texans. Zunächst muss sich der Tight End mit dem Minimalgehalt für Rookies begnügen.

Marlin Klein ist jetzt auch offiziell Teil der NFL. Rund drei Wochen nach dem Draft unterschrieb der Tight End seinen ersten Vertrag in der Liga. Das vermeldeten die Houston Texans, die den 23-Jährigen an Position 59 ausgewählt hatten. Der Vertrag läuft über vier Jahre und hat ein Volumen von 8.184.982 US-Dollar, wie "Over the Cap" zu entnehmen ist. Die Summe setzt sich aus einem Basisgehalt von 5.772.270 US-Dollar und einem Prorated Signing Bonus von 2.412.712 US-Dollar zusammen. Buffalo Bills: Ticketpreise für Eröffnungsspiel des neuen Stadions explodieren In der anstehenden Saison bekommt Klein demnach das Minimum-Basisgehalt für einen Rookie von 885.000 US-Dollar. 2029 - im letzten Jahr seines Vertrags - wären es rund zwei Millionen US-Dollar.

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