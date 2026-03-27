NFL - Green Bay Packers: Jordan Love feiert Vertragsverlängerung von Head Coach Matt LaFleur

Head Coach Matt LaFleur hat im Januar seinen Vertrag bei den Green Bay Packers verlängert. Sein Starting Quarterback, Jordan Love, könnte darüber nicht glücklicher sein.

Damit bleibt LaFleur vorerst der einzige NFL-Head-Coach in der Karriere seines Starting-Quarterbacks Jordan Love - was diesen besonders freut.

Trotz Trennungsgerüchten haben die Green Bay Packers den Vertrag von Head Coach Matt LaFleur nach dem bitteren Playoff-Aus in der Wild Card Round gegen die Chicago Bears im Januar verlängert.

Jordan Love: "Es ist großartig"

"Matt weiterhin im Team zu haben, ist großartig. Ich bin sehr glücklich darüber", sagte Love gegenüber "WFRV". "Es ist viel Aufwand, ein komplett neues System und neue Begriffe zu lernen. Als Quarterback hilft es mir definitiv, im selben System mit derselben Terminologie zu bleiben."

Love wurde 2020 überraschend von den Packers in der ersten Runde gedraftet, obwohl Green Bay mit Aaron Rodgers einen Top-Quarterback in den eigenen Reihen hatte - der das in der Folge mit zwei MVP-Titeln in Folge untermauerte.

So übernahm Love das Zepter erst 2023. Bislang zeigte er in seinen drei Saisons als Starter aber überzeugende Leistungen. 2024 unterschrieb der Quarterback eine Vertagsverlängerung in Höhe von 220 Millionen Dollar. Love ist noch bis 2028 an die Packers gebunden.