NFL
NFL - Green Bay Packers: Jordan Love feiert Vertragsverlängerung von Head Coach Matt LaFleur
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
NFL
NFL: Patrick Mahomes vor Blitz-Comeback?
Videoclip • 01:01 Min
Head Coach Matt LaFleur hat im Januar seinen Vertrag bei den Green Bay Packers verlängert. Sein Starting Quarterback, Jordan Love, könnte darüber nicht glücklicher sein.
Trotz Trennungsgerüchten haben die Green Bay Packers den Vertrag von Head Coach Matt LaFleur nach dem bitteren Playoff-Aus in der Wild Card Round gegen die Chicago Bears im Januar verlängert.
Damit bleibt LaFleur vorerst der einzige NFL-Head-Coach in der Karriere seines Starting-Quarterbacks Jordan Love - was diesen besonders freut.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 15:05 Uhr • Wintersport
Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream
115 MinBald verfügbar
Heute, 15:05 Uhr • Wintersport
Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Heute, 17:30 Uhr • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Heute, 17:30 Uhr • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 2. Spieltag im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 2. Spieltag im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball
Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream
125 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball
Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 16:00 • Handball
Handball-Bundesliga: SC Magdeburg - Füchse Berlin im Livestream
100 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 16:00 • Handball
Handball-Bundesliga: SC Magdeburg - Füchse Berlin im Livestream
100 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball
Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt
132 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball
Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt
132 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 28.03. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 MinBald verfügbar
Samstag, 28.03. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 Min
Jordan Love: "Es ist großartig"
"Matt weiterhin im Team zu haben, ist großartig. Ich bin sehr glücklich darüber", sagte Love gegenüber "WFRV". "Es ist viel Aufwand, ein komplett neues System und neue Begriffe zu lernen. Als Quarterback hilft es mir definitiv, im selben System mit derselben Terminologie zu bleiben."
Love wurde 2020 überraschend von den Packers in der ersten Runde gedraftet, obwohl Green Bay mit Aaron Rodgers einen Top-Quarterback in den eigenen Reihen hatte - der das in der Folge mit zwei MVP-Titeln in Folge untermauerte.
So übernahm Love das Zepter erst 2023. Bislang zeigte er in seinen drei Saisons als Starter aber überzeugende Leistungen. 2024 unterschrieb der Quarterback eine Vertagsverlängerung in Höhe von 220 Millionen Dollar. Love ist noch bis 2028 an die Packers gebunden.
Mehr NFL-News
NFL
Bills verstärken O-Line gleich doppelt
NFL
Besondere Ehre: Zoo benennt Nashornbaby nach Chiefs-Star
NFL
Brady dachte an Comeback: NFL "nicht begeistert"
NFL
Größte Geldverschwendungen: Tua bricht alle Rekorde
NFL
Kommentar: Spielplan-Revolution ist gut - aber nur mit Kompromissen
NFL
Mock Draft 3.0: Receiver-Welle in Runde 1