Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NFL

NFL - Green Bay Packers: Jordan Love feiert Vertragsverlängerung von Head Coach Matt LaFleur

Veröffentlicht:

von ran.joyn.de

NFL

NFL: Patrick Mahomes vor Blitz-Comeback?

Videoclip • 01:01 Min

Head Coach Matt LaFleur hat im Januar seinen Vertrag bei den Green Bay Packers verlängert. Sein Starting Quarterback, Jordan Love, könnte darüber nicht glücklicher sein.

Trotz Trennungsgerüchten haben die Green Bay Packers den Vertrag von Head Coach Matt LaFleur nach dem bitteren Playoff-Aus in der Wild Card Round gegen die Chicago Bears im Januar verlängert.

Damit bleibt LaFleur vorerst der einzige NFL-Head-Coach in der Karriere seines Starting-Quarterbacks Jordan Love - was diesen besonders freut.

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 15:05 Uhr • Wintersport

    Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 15:05 Uhr • Wintersport

    Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 17:30 Uhr • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 17:30 Uhr • Fussball

    U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Eishockey

    DEL-Playoffs: Viertelfinale, 2. Spieltag im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:00 Uhr • Eishockey

    DEL-Playoffs: Viertelfinale, 2. Spieltag im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball

    Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball

    Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball

    Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball

    Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 14:25 • Fussball

    Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 16:00 • Handball

    Handball-Bundesliga: SC Magdeburg - Füchse Berlin im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 16:00 • Handball

    Handball-Bundesliga: SC Magdeburg - Füchse Berlin im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt

    Verfügbar auf Joyn

    132 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 17:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt

    Verfügbar auf Joyn

    132 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 22:00 • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 28.03. 22:00 • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Jordan Love: "Es ist großartig"

"Matt weiterhin im Team zu haben, ist großartig. Ich bin sehr glücklich darüber", sagte Love gegenüber "WFRV". "Es ist viel Aufwand, ein komplett neues System und neue Begriffe zu lernen. Als Quarterback hilft es mir definitiv, im selben System mit derselben Terminologie zu bleiben."

Love wurde 2020 überraschend von den Packers in der ersten Runde gedraftet, obwohl Green Bay mit Aaron Rodgers einen Top-Quarterback in den eigenen Reihen hatte - der das in der Folge mit zwei MVP-Titeln in Folge untermauerte.

So übernahm Love das Zepter erst 2023. Bislang zeigte er in seinen drei Saisons als Starter aber überzeugende Leistungen. 2024 unterschrieb der Quarterback eine Vertagsverlängerung in Höhe von 220 Millionen Dollar. Love ist noch bis 2028 an die Packers gebunden.

Mehr NFL-News