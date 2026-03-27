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NFL - Buffalo Bills: Damar Hamlin unterschreibt neuen Vertrag
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:29 Min
Die Buffalo Bills haben sich mit Safety Damar Hamlin auf einen neuen Vertrag einigen können. Die Vorsaison verpasste er wegen einer Brustmuskelverletzung größtenteils.
Bei den Buffalo Bills setzen die Verantwortlichen weiterhin auf Safety Damar Hamlin. Wie die NFL-Franchise am Freitag bekanntgab, unterschrieb Hamlin einen neuen Einjahresvertrag.
In der Saison 2025 war der 28-Jährige vom Verletzungspech verfolgt. Bereits im Oktober 2025 zog sich Hamlin eine Brustmuskelverletzung zu und wurde deshalb von den Bills auf die Injured Reserve List gesetzt.
Bis zu seinem langfristigen Ausfall bestritt Hamlin, der 2021 von Buffalo gedraftet wurde, fünf Saisonspiele für die Bills, und dabei gelang ihm ein Tackle.
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Hamlin erlitt 2023 Herzstillstand auf dem Spielfeld
Bevor Hamlin den Sprung in die NFL schaffte, spielte er für die University of Pittsburgh. In 53 Spielen schaffte er unter anderem 185 Tackles.
Die meisten NFL-Fans verbinden mit Hamlin allerdings eine besorgniserregende Szene aus dem Januar 2023. Damals erlitt der Bills-Profi im Spiel gegen die Cincinnati Bengals einen Herzstillstand infolge eines heftigen Zusammenstoßes mit Bengals-Receiver Tee Higgins.
Wie "ESPN" später berichtete, musste Hamlin in weiterer Folge zwei Mal wiederbelebt werden. Das Spiel wurde anschließend auch nicht mehr fortgesetzt. "Das heutige Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals wurde verschoben, nachdem Damar Hamlin von den Buffalo Bills kollabiert ist. Das verkündete NFL-Commissioner Roger Goodell", hieß es damals in einem Statement.
Nach seinem Comeback wurde Hamlin bei den Bills zwischenzeitlich sogar zum Starter.
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