NFL - Buffalo Bills: Damar Hamlin unterschreibt neuen Vertrag

NFL NFL: Comedy pur! McCaffrey vergnügt sich mit Tochter im Disneyland Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Die Buffalo Bills haben sich mit Safety Damar Hamlin auf einen neuen Vertrag einigen können. Die Vorsaison verpasste er wegen einer Brustmuskelverletzung größtenteils.

Bei den Buffalo Bills setzen die Verantwortlichen weiterhin auf Safety Damar Hamlin. Wie die NFL-Franchise am Freitag bekanntgab, unterschrieb Hamlin einen neuen Einjahresvertrag. In der Saison 2025 war der 28-Jährige vom Verletzungspech verfolgt. Bereits im Oktober 2025 zog sich Hamlin eine Brustmuskelverletzung zu und wurde deshalb von den Bills auf die Injured Reserve List gesetzt. NFL Draft 2026: Alabama-Quarterback Ty Simpson sieht sich als Erstrundenpick Bis zu seinem langfristigen Ausfall bestritt Hamlin, der 2021 von Buffalo gedraftet wurde, fünf Saisonspiele für die Bills, und dabei gelang ihm ein Tackle.

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