NFL NFL: Cover geleakt?! So geil soll Madden 27 aussehen Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Camille Kostek schwärmt von der Freundschaft zwischen Tom Brady und ihrem Partner Rob Gronkowski. Bei einer bestimmten Ansage lässt sie die beiden allein, wie sie verrät.

Tom Brady und Rob Gronkowski flogen die Herzen von Fans auf der ganzen Welt zu, weil sie auf dem NFL-Rasen eine Klasse für sich waren. Gerade als Tandem stellten sie so gut wie jede Defense vor schwerste Aufgaben, was sich in vier gemeinsamen Super-Bowl-Siegen widerspiegelt. Camille Kostek, Freundin des Tight End, liebt aber auch ihre Chemie abseits des Platzes. In "WAG World" der US-Zeitschrift "People" sagte die 34-Jährige: "Tom und Rob sind für immer die GOATs. Ich denke, dass sie wirklich ein dynamisches Duo sind, an das man sich für alle Zeiten erinnern wird." Minnesota Vikings: Erstes Ausrufezeichen im Quarterback-Duell zwischen Kyler Murray und J.J. McCarthy Und weiter: "Auf dem Platz sind sie ein Power-Duo und abseits davon sind die beiden einfach Jungs." Genau das lässt sie die beiden auch sein: "Sie sind eben Jungs. Ehrlich gesagt: Wenn sie Zeit miteinander verbringen und einfach nur gemeinsam den Ball hin und her werfen, gehe ich nicht mit Rob zu Tom nach Hause. Rob sagt dann bloß: 'Ich gehe mit Tom Bälle werfen!'" 105 Mal klappte das in der NFL so gut, dass ein Touchdown heraussprang. Die Saisons 2014, 2016 und 2018 mit den New England Patriots und 2020 mit den Tampa Bay Buccaneers beendeten sie Seite an Seite als Champions.

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Kostek über Brady und Gronkowski: "Lachen für ihr Leben gern" Dem Team aus Foxborough gehörte auch Kostek als Cheerleader an. "Oh Gott. Teil dieser Dynastie zu sein, war wirklich cool“, sagt sie über diese Zeit: "Natürlich wussten wir schon damals, wie viel Spaß wir hatten. Wenn ich 'wir' sage, meine ich mich und die Cheerleader der Patriots." Es sei schon besonders, Super-Bowl-Ringe zu tragen - die Cheerleader haben diese als Anhänger bekommen. Kostek schwärmt: "Wir wussten, dass es Spaß machte, aber wir wussten nicht, wie gut wir es eigentlich hatten. Wir erlebten Geschichte. Wir wurden Zeugen der Geschichte." Detroit Lions: Head Coach Dan Campbell mit Ansage - kontaktlose OTAs sind "eine Pyjamaparty" Nun erlebt sie noch immer, wie eng die Verbindung zwischen Brady und "Gronk" ist. "Ich erlebe sie bei FaceTime-Anrufen. Ich höre sie, wenn sie miteinander telefonieren. Sie sind so witzig", verrät Kostek: "Sie lachen für ihr Leben gern. Es ist total cool, diese zugeknöpften Versionen von ihnen zu sehen, die Pressekonferenzen geben … Aber dann den entspannten Tom und Rob zu erleben – die machen einfach Spaß." Wobei sie zugeben muss: "Gut, bei Rob weiß ich gar nicht, ob es eine zugeknöpfte Version gibt. Er ist wirklich er selbst." Kostek erfreut sich daran, wenn die beiden einfach sie selbst sein können. Sie verbringe dann auch Zeit mit Bradys 13-jähriger Tochter Vivian Lake.

Kostek: Erste "Gronk"-Nachricht aufgehoben Für Kostek ist es immer wieder erstaunlich, dass ihr Partner und dessen Kumpel Superstars und weltbekannt sind, denn sie würden sich wie ganz normale Menschen verhalten: "Sie sind einfach – ich möchte nicht 'normal' sagen, denn offensichtlich führen sie ein völlig verrücktes Leben –, aber hinter den Kulissen sind sie genau wie du und ich." NFL-Stadien bei der WM 2026: Lohnt sich der Aufwand wirklich? Jerry Jones begeistert Kennen- und lieben gelernt haben sich Kostek und Gronkowski während ihrer gemeinsamen Zeit bei den Patriots, worüber sie ebenfalls spricht. "Rob steckte mir bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Jahr 2013 seine Nummer zu. Das war eigentlich nicht erlaubt, doch er legte die Regeln zu seinen Gunsten aus", erinnert sie sich: "Ich bewahre noch immer einen zerknitterten 'Hello, I am Rob Gronkowski'-Aufkleber auf. Auf dessen Rückseite steht seine Nummer – versehen mit dem Vermerk: 'Pst!' Ich rief ihn an – und nun sind wir hier." Zwei Jahre lang hätten sie ihre Beziehung geheimhalten müssen. Doch längst schwärmt sie ganz offen von ihm. Auch interessant: Cleveland Browns: Shedeur Sanders erhält Mega-Summe von Spielergewerkschaft

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