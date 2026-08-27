Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NFL

NFL-Hammer: Pro Bowl Games werden abgeschafft!

Veröffentlicht:

von ran.de

NFL

NFL: Welches Team hat die besten Rivalries-Trikots?

Videoclip • 02:43 Min

Die NFL beerdigt die umstrittenen Pro Bowl Games nach 75 Jahren und macht aus der Auszeichnung künftig eine reine Ehrung der besten Spieler der Saison, ganz ohne sportlichen Wettkampf.

Die NFL zieht einen Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Tradition. Wie die Liga am Mittwoch bei den Owner-Meetings in Atlanta bekannt gab, wird der Pro Bowl künftig nicht mehr als Spiel ausgetragen.

Stattdessen sollen die 88 besten Spieler der Saison offiziell zu Pro Bowlern ernannt und im Rahmen einer Zeremonie in Los Angeles geehrt werden, ergänzt durch mehrere Flag-Football-Events.

"Es ist okay, als erste Liga von einem kompetitiven All-Star-Spiel Abstand zu nehmen", sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly bei der Verkündung. Der Pro Bowl war seit 1951 fester Bestandteil des NFL-Kalenders, lediglich 2021 fiel er wegen der Corona-Pandemie aus.

Kommende Livestreams auf Joyn

  • Gleich live

    Live in 22 Minuten • American Football

    NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Gleich live

    Live in 22 Minuten • American Football

    NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 09:30 Uhr • American Football

    NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 09:30 Uhr • American Football

    NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 14:45 Uhr • Radsport

    Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 14:45 Uhr • Radsport

    Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    180 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Historisch schlechte Quoten für den Pro Bowl

Der Schritt kommt nicht überraschend. Bereits vor vier Jahren hatte die NFL das klassische Tackle-Format gegen ein Flag-Football-Spiel eingetauscht, um die Verletzungsgefahr für die Stars zu senken.

Doch auch das konnte den schleichenden Bedeutungsverlust nicht aufhalten: Die Ausgabe 2026 in San Francisco verzeichnete mit nur 1,9 Millionen Zuschauern in den USA einen historischen Tiefstand.

Auch das leidige Thema der Nachrücker ist damit vom Tisch. Bislang mussten reihenweise Ersatzspieler einspringen, wenn Stars aufgrund von Verletzungen oder anderer Verpflichtungen absagten - was dem Event zusätzlich an Prestige kostete.

Künftig bleibt es bei den ursprünglich gewählten 88 Spielern, die weiterhin durch eine Abstimmung von Spielern, Trainern und Fans zu gleichen Teilen bestimmt werden.

Die NFL betont, der Pro Bowl solle sich damit wieder auf seinen eigentlichen Kern besinnen: die Würdigung der besten Leistungen auf dem echten Spielfeld, in echten Saisonspielen - statt in einer sportlich bedeutungslosen Show.

Dir gefallen ran-News?

Mehr NFL-News

- Anzeige -
- Anzeige -