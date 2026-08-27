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NFL-Hammer: Pro Bowl Games werden abgeschafft!
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Welches Team hat die besten Rivalries-Trikots?
Videoclip • 02:43 Min
Die NFL beerdigt die umstrittenen Pro Bowl Games nach 75 Jahren und macht aus der Auszeichnung künftig eine reine Ehrung der besten Spieler der Saison, ganz ohne sportlichen Wettkampf.
Die NFL zieht einen Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Tradition. Wie die Liga am Mittwoch bei den Owner-Meetings in Atlanta bekannt gab, wird der Pro Bowl künftig nicht mehr als Spiel ausgetragen.
Stattdessen sollen die 88 besten Spieler der Saison offiziell zu Pro Bowlern ernannt und im Rahmen einer Zeremonie in Los Angeles geehrt werden, ergänzt durch mehrere Flag-Football-Events.
"Es ist okay, als erste Liga von einem kompetitiven All-Star-Spiel Abstand zu nehmen", sagte NFL-Vizepräsident Peter O'Reilly bei der Verkündung. Der Pro Bowl war seit 1951 fester Bestandteil des NFL-Kalenders, lediglich 2021 fiel er wegen der Corona-Pandemie aus.
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NFL: Historisch schlechte Quoten für den Pro Bowl
Der Schritt kommt nicht überraschend. Bereits vor vier Jahren hatte die NFL das klassische Tackle-Format gegen ein Flag-Football-Spiel eingetauscht, um die Verletzungsgefahr für die Stars zu senken.
Doch auch das konnte den schleichenden Bedeutungsverlust nicht aufhalten: Die Ausgabe 2026 in San Francisco verzeichnete mit nur 1,9 Millionen Zuschauern in den USA einen historischen Tiefstand.
Auch das leidige Thema der Nachrücker ist damit vom Tisch. Bislang mussten reihenweise Ersatzspieler einspringen, wenn Stars aufgrund von Verletzungen oder anderer Verpflichtungen absagten - was dem Event zusätzlich an Prestige kostete.
Künftig bleibt es bei den ursprünglich gewählten 88 Spielern, die weiterhin durch eine Abstimmung von Spielern, Trainern und Fans zu gleichen Teilen bestimmt werden.
Die NFL betont, der Pro Bowl solle sich damit wieder auf seinen eigentlichen Kern besinnen: die Würdigung der besten Leistungen auf dem echten Spielfeld, in echten Saisonspielen - statt in einer sportlich bedeutungslosen Show.
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