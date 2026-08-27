NFL NFL: QB1 - und dann das! Deshaun Watson mit Horror-Training Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

49ers-Eigentümer Jed York wollte laut Medienberichten eine sexuelle Dienstleistung in Anspruch nehmen und geriet dabei an eine verdeckte Ermittlerin.

Der Besitzer und CEO der San Francisco 49ers, Jed York, ist am Wochenende im US-Bundesstaat Ohio im Rahmen einer Polizeiaktion gegen Prostitution festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich in East Palestine, unter anderem die "New York Post" berichtet davon. Nach Angaben der Behörden soll York auf eine Online-Anzeige reagiert und 140 US-Dollar für sexuelle Handlungen vereinbart haben. Bei der vermeintlichen Sexarbeiterin handelte es sich jedoch um eine verdeckte Polizeiaktion. Als York am vereinbarten Treffpunkt in einem Wohnwagenpark erschien, wurde er festgenommen. Sein Handy, mit dem die Verabredung organisiert worden sein soll, führte zu einem weiteren Vorwurf wegen des Besitzes eines zur Begehung einer Straftat verwendeten Gegenstands. Bills: Sohn von Tackle Ed Oliver ertrunken - Podcaster macht Tod ohne Erlaubnis publik

Die nächsten Livestreams auf Joyn Gleich live Live in 23 Minuten • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 23 Minuten • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 09:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 09:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: San Francisco 49ers vs. Las Vegas Raiders Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: San Francisco 49ers vs. Las Vegas Raiders Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 11:00 • American Football NFL im RELIVE: New England Patriots vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 11:00 • American Football NFL im RELIVE: New England Patriots vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Bundesliga-Eröffnungsspiel: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 19:50 • Fussball Bundesliga-Eröffnungsspiel: FC Bayern-VfB Stuttgart live im Stream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kickers live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 29.08. 14:00 • Fussball 3. Liga: MSV Duisburg - Würzburger Kickers live im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Kein Kommentar der 49ers, NFL prüft Vorfall Nach Angaben der Behörden soll York auf eine Online-Anzeige reagiert und 140 US-Dollar für sexuelle Handlungen vereinbart haben. Bei der vermeintlichen Sexarbeiterin handelte es sich jedoch um eine verdeckte Polizeiaktion. Als York am vereinbarten Treffpunkt in einem Wohnwagenpark erschien, wurde er festgenommen. Sein Handy, mit dem die Verabredung organisiert worden sein soll, führte zu einem weiteren Vorwurf wegen des Besitzes eines zur Begehung einer Straftat verwendeten Gegenstands. Neue Studie deckt auf: Mindestens einer von vier Ex-Spielern hat CTE Ursprünglich wurde York wegen der Inanspruchnahme von Prostitution beschuldigt. Dieser Vorwurf wurde später auf Störung der öffentlichen Ordnung reduziert. York plädierte bei diesem und einem weiteren geringfügigen Vergehen auf "no contest". Damit bestritt er die Vorwürfe nicht, bekannte sich aber auch nicht ausdrücklich schuldig. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe von insgesamt 1.150 US-Dollar.

NFL nimmt Untersuchung auf Die San Francisco 49ers teilten mit, dass es sich um eine inzwischen abgeschlossene rechtliche Angelegenheit handele und der Klub keinen weiteren Kommentar abgeben werde. Die NFL beschäftigt sich mit dem Vorfall und will den Fall im Rahmen ihrer Verhaltensrichtlinien prüfen. "Wir schauen uns die Sache genau an und wenn es etwas zu verkünden gibt, dann machen wir das auch." In der Vergangenheit gab es immer wieder Besitzer, die bestraft wurden. So wurde der mittlerweile verstorbene Jim Irsay von den Indianapolis Colts einst bestraft, weil er unter Einfluss Auto gefahren war.

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -