NFL NFL: Tyreek Hill sprintet wieder - Mahomes und Kelce reagieren Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Mit dem Beginn der Training Camps geht die Vorbereitung auf die neue NFL-Saison in die heiße Phase. Wie ist der Stand in Sachen Verletzungen? Das aktuelle Injury Update.

Verletzungen gehören in der NFL zur Tagesordnung. Immer wieder ziehen sich die Stars Blessuren zu, leider manchmal auch schwerwiegender Natur. Wie ist der aktuelle Stand der Liga zum Start der Training Camps? Welche Spieler sind verletzt? Wann kehren sie zurück? Kehrtwende: Star-Quarterback denkt nicht mehr an Rücktritt ran fasst die wichtigsten Neuigkeiten im Injury Update zusammen.

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+++ 23. Juli, 12:05 Uhr: "Keine Kraft im Bein" - Star-Receiver Hill gibt Update +++ Star-Receiver Tyreek Hill ist nach wie vor Free Agent - und das aus gutem Grund. Der Passempfänger hat nun ein Video von seinem Reha-Training veröffentlicht und erklärt, er habe nach den zwei Operationen immer noch keine Kraft in seinem linken Bein. "Es ist etwa zehn Monate her, seit ich zwei Operationen hinter mir habe", sagte der 32-Jährige. "Mein linkes Bein ist das, an dem ich mich verletzt habe. Ich habe keine Kraft in meinem linken Bein, also versuche ich, die Kraft in meinem liken Bein wieder vollständig zurückzugewinnen. Aber ich muss das Tag für Tag angehen." In dem eine Minute und 38 Sekunden langen Social-Media-Clip mit dem Titel "Cheetah Reborn" rennt und springt der Passempfänger auf Rasen, einem Basketballfeld und in einem Pool, offenbar in seinem Haus in Florida. "Ich werde euch nicht verraten, wie mein Zeitplan aussieht, aber der sieht im Moment echt gut aus", so Hill. Bereits im September 2025 hatte sich der Routinier im Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Jets das Knie ausgerenkt und mehrere Bänder, darunter das vordere Kreuzband, gerissen. "Sie sagten mir, ich würde vielleicht nie wieder laufen können, und der Arzt meinte: 'Wir wissen nicht, wie es mit deiner Zukunft weitergeht' - und jetzt schaut mich an. Gott ist gut", so Hill weiter. Mitte Februar wurde der Routinier von den Dolphins entlassen, seitdem ist er Free Agent.

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+++ 23. Juli, 08:45 Uhr: Knöchel-OP: Bitterer Rückschlag für Seahawks-Star +++ Rückschlag für die Seattle Seahawks. Safety Nick Emmanwori musste sich einer Operation am rechten Knöchel unterziehen und wird im Trainingslager einige Zeit lang fehlen, das berichtet "ESPN". Am Montag wurde der 22-Jährige auf die PUP-Liste gesetzt, also die Liste mit den Spielern, die körperlich nicht einsatzfähig sind. Zunächst war der Grund unklar, hatte Emmanwori doch den Frühling über an den Trainingseinheiten teilgenommen. 2025 wurde der Safety in der zweiten Runde gedraftet und hatte bereits in seiner Rookie-Saison mit zwei Verletzungen am rechten Knöchel zu kämpfen. So zog er sich unter anderem kurz vor dem Super Bowl eine Verstauchung zu, lief im NFL-Endspiel gegen die New England Patriots aber dennoch auf und gewann mit seinem Team. Dem Bericht zufolge versuchte er, seinen Knöchel in der Offseason zu schonen, hatte allerdings weiterhin Schmerzen. Am Ende fiel die Entscheidung für eine OP, die Anfang des Monats durchgeführt wurde. Emmanwori, der bei der Wahl zum Defensive Rookie of the Year auf Rang zwei landete und in seiner ersten Spielzeit direkt zu einem wichtigen Bestandteil des Teams wurde, soll in Woche eins gegen die Patriots aber wieder spielfähig sein.

+++ 15. Juli, 13:20 Uhr: Mahomes bei den Chiefs mit Blitz-Comeback? +++ Nach seiner schweren Verletzung wird Patrick Mahomes sein Comeback für die Kansas City Chiefs wohl deutlich früher geben als gedacht. Wie Insider Nate Taylor von "ESPN" berichtet, soll der Superstar bereits in einem Preseason-Spiel der Chiefs wieder auf dem Rasen stehen. "Im Trainingscamp hofft Mahomes, in die 11-gegen-11-Team-Einheiten eingebunden zu werden und letztlich rechtzeitig vor der Preseason die Freigabe für vollen Körperkontakt zu erhalten. In seiner neunjährigen Karriere hat Mahomes stets mindestens ein Preseason-Spiel zur Vorbereitung auf die reguläre Saison bestritten. Diese Serie möchte er auch im August fortsetzen", erklärte er. Zudem soll Mahomes an allen Trainingseinheiten des Teams in der Offseason teilgenommen haben und dann pünktlich zum Saisonstart am 14. September gegen die Broncos wieder komplett fit sein. Der Quarterback hatte sich im Dezember eine schwere Knieverletzung zugezogen und fehlt dem Team seither. Auch interessant: Start der Training Camps: Wer wann auf wen trifft

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