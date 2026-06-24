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WM 2026 - Nach Boston-Invasion: New England Patriots wollen offenbar NFL-Spiel in Schottland austragen
Veröffentlicht:von ran.de
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Die schottischen Fans machen bei der Fußball-WM in den USA mächtig Alarm und haben offenbar die New England Patriots auf die Idee gebracht, ein NFL-Spiel in Schottland auszutragen.
Nach der Invasion tausender schottischer Fans zur Fußball-WM in Boston planen die New England Patriots offenbar, ein NFL-Spiel in Schottland auszutragen.
Das berichtet Nicole Yang vom "Boston Globe". Demnach soll Patriots-Besitzer Robert Kraft NFL Commissioner Roger Goodell sogar offiziell mitgeteilt haben, dass das Team gerne ein Regular-Season-Spiel in Schottland abhalten würde.
Bisher galt das kleine Land in Nordeuropa (5,4 Millionen Einwohner) nie als Kandidat für die Austragung eines NFL-Spiels, die Sportbegeisterung der schottischen Fans scheint dies nun aber geändert zu haben.
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Schottland trug seine ersten zwei WM-Spiele in Boston aus und verzauberte in dieser Zeit die gesamte Stadt: Tausende Fans zogen in ihren traditionellen Kilts und mit Dudelsäcken im Gepäck durch die Metropole, sorgten für überragende Stimmung beim Baseball und tranken die Biervorräte der Bars leer.
Für das letzte Gruppenspiel gegen Brasilien sind die vielen Fans weiter nach Miami gereist und lassen es dort vor Anpfiff bereits ordentlich krachen.
Die NFL trägt von Jahr zu Jahr mehr Regular-Season-Spiele außerhalb der USA aus, 2026 werden es sogar neun Stück sein. Neben der Partie zwischen den Patriots und den Detroit Lions in München ist die NFL gleich dreimal in London zu Gast. Hinzu kommen Spiele in Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madrid und Mexico City.
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