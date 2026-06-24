ran Fußball Super Bowl größer als WM? Ex-NFL-Star mit steiler These Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Die schottischen Fans machen bei der Fußball-WM in den USA mächtig Alarm und haben offenbar die New England Patriots auf die Idee gebracht, ein NFL-Spiel in Schottland auszutragen.

Nach der Invasion tausender schottischer Fans zur Fußball-WM in Boston planen die New England Patriots offenbar, ein NFL-Spiel in Schottland auszutragen. Das berichtet Nicole Yang vom "Boston Globe". Demnach soll Patriots-Besitzer Robert Kraft NFL Commissioner Roger Goodell sogar offiziell mitgeteilt haben, dass das Team gerne ein Regular-Season-Spiel in Schottland abhalten würde. Vorwürfe gegen New-York-Jets-Quarterback Geno Smith: Polizei ermittelt Bisher galt das kleine Land in Nordeuropa (5,4 Millionen Einwohner) nie als Kandidat für die Austragung eines NFL-Spiels, die Sportbegeisterung der schottischen Fans scheint dies nun aber geändert zu haben.

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