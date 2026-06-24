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Brady spricht im Podcast

NFL - Tom Brady adelt Quarterback-Konkurrenten: "Gibt keinen besseren Werfer"

Aktualisiert:

von Malte Ahrens

ran Fußball

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Videoclip • 01:02 Min

Tom Brady hat in einem Podcast eine interessante Aussage über Quarterback Aaron Rodgers getroffen.

Tom Brady hat in seiner NFL-Karriere insgesamt sieben Mal die Vince-Lombardi-Trophy in den Himmel gestemmt. Fünf Mal wurde er Super-Bowl-MVP.

Trotzdem nennt er einen Quarterback, der einen besseren Wurfarm hat als er selbst. Im "Stick to Football"-Podcast sprach Brady über den Quarterback der Pittsburgh Steelers - Aaron Rodgers.

"Ich glaube, es gibt keinen besseren Werfer als ihn", sagt Brady, um dann anzufügen: "Man sieht viele Spieler, jeder kann es. Aber dann sieht man einen, der den Ball einfach noch besser wirft. Aaron Rodgers war unfassbar."

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Rodgers' Wurf für Brady "unbeschreiblich"

Die Aussagen erläuterte er weiter und unterstrich, wie viel er von Rodgers hält: "Man kann nicht beschreiben, wie er wirft. Wie er aus der Hand kommt, eine perfekte Geschwindigkeit hat und dazu auf den Punkt genau ankommt... Es gab vermutlich in der NFL-Geschichte nur maximal drei Leute, die es ähnlich gut konnten."

Bradys Aussagen unterstreichen allerdings einmal mehr, dass das Passen nur eine Komponente des komplizierten Quarterback-Spiels ist.

Trotz seines starken Wurfarms hat Rodgers in seiner Karriere lediglich einen Super Bowl gespielt und gewonnen.

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