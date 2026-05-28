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NFL: Jeremiyah Love von den Arizona Cardinals spricht offen über Autismus-Spekulationen

Aktualisiert:

von ran.de

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NFL: Tyreek Hill plötzlich DJ

Videoclip • 01:01 Min

Rookie Jeremyiah Love ist eins der größten Talente dieser Dekade. Nun offenbart er, dass er offenbar mit einer Einschränkung aufgewachsen ist.

Er ist der heißeste Running-Back-Name der NFL-Offseason - und jetzt auch für eine überraschend persönliche Aussage bekannt.

Rookie Jeremiyah Love von den Arizona Cardinals hat sich im St. Brown-Podcast offen zu Spekulationen geäußert, er könne auf dem Autismus-Spektrum sein.

Love, der als dritter Pick im NFL Draft 2026 von den Cardinals ausgewählt wurde, traf Amon-Ra und Equanimeous St. Brown bei der NFLPA-Rookie-Premiere - und sprach dabei unter anderem darüber.

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NFL: Autismus bei Love? "Meine Eltern dachten das auch"

Der Anlass war ein altes Video, in dem Love sich rund um das Thema Autismus äußerte. Auf die Frage angesprochen, sagte er: "Viele Leute denken, ich bin autistisch. Meine Mama und mein Papa dachten das auch, als ich aufwuchs, weil ich OCD-Tendenzen hatte."

OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder - auf Deutsch: Zwangsstörung.

Love hatte in seiner letzten Saison bei Notre Dame 1.372 Rushing Yards und 18 Touchdowns gesammelt und galt als einer der spannendsten Prospects im Draft 2026. Die Cardinals griffen früh zu, seitdem hat der 20-Jährige mit Bodenständigkeit und Humor auf sich aufmerksam gemacht.

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