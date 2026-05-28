NFL: Jeremiyah Love von den Arizona Cardinals spricht offen über Autismus-Spekulationen

Rookie Jeremyiah Love ist eins der größten Talente dieser Dekade. Nun offenbart er, dass er offenbar mit einer Einschränkung aufgewachsen ist.

Er ist der heißeste Running-Back-Name der NFL-Offseason - und jetzt auch für eine überraschend persönliche Aussage bekannt.

Rookie Jeremiyah Love von den Arizona Cardinals hat sich im St. Brown-Podcast offen zu Spekulationen geäußert, er könne auf dem Autismus-Spektrum sein.

Love, der als dritter Pick im NFL Draft 2026 von den Cardinals ausgewählt wurde, traf Amon-Ra und Equanimeous St. Brown bei der NFLPA-Rookie-Premiere - und sprach dabei unter anderem darüber.