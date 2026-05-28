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NFL: Gerüchte um Seattle Seahawks immer heißer - Verkauf noch vor der Saison?
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
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Die Seattle Seahawks sollen seit mehreren Jahren verkauft werden. Zuletzt schien das NFL-Team von der Westküste keinen starken Markt zu haben. Das soll sich nun geändert haben.
Die Seattle Seahawks aus der NFL könnten offenbar schneller als gedacht einen neuen Eigentümer bekommen. Nachdem "ESPN" noch in der vergangenen Woche gemeldet hatte, dass der Markt für den amtierenden Super-Bowl-Champion "weich" sei, gibt es nun eine neue Meldung, die das Gegenteil nahelegt.
Laut Insider Ian Rapoport vom "NFL Network" nimmt der Verkauf der Franchise von der US-amerikanischen Westküste nun Fahrt auf. Wie Rapoport in der "Pat-MacAfee-Show" angab, ist das Interesse an dem Klub "robust". Die Abwicklung der Transaktion könne bis Ende August, wenn die NFL-Saison beginnt, stattfinden.
Der 46-Jährige erwartet dabei, dass der Preis für die Seahawks zehn Milliarden US-Dollar übersteigen könnte. Wichtig ist, dabei zu bedenken, dass Rapoport als Angestellter des "NFL Network" im Grunde genommen für die NFL arbeitet.
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Gerüchte um Zuckerberg und Cook zerschlagen sich
Die Liga hat ein klares Interesse daran, dass das Team aus Seattle für einen möglichst hohen Preis über den Ladentisch geht. Die Nachricht, dass die Absichten möglicher Käufer nicht so ernst zu nehmen sind, wie ursprünglich angenommen, kann die NFL also kaum auf sich sitzen lassen.
Noch Anfang Mai hatte es Gerüchte gegeben, wonach es zu einem Bieterstreit zwischen Meta-Boss Mark Zuckerberg und dem scheidenden Apple-CEO Tim Cook kommen könnte, was Sprecher der beiden Parteien prompt dementierten.
Die Seahawks sind Teil der Erbmasse des vor einigen Jahren an Krebs verstorbenen Microsoft-Mitgründers Paul Allen und sollen ebenso liquidiert werden wie dessen Anteile an den Portland Trailblazers aus der NBA, die Anfang März für eine Gesamtbewertung von vier Milliarden Dollar verkauft wurden.
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Giants vergangenes Jahr zehn Milliarden wert
Der bis dato jüngste Verkauf eines gesamten NFL-Teams fand 2023 statt, als die Washington Commanders für 6,05 Milliarden Dollar den Besitzer wechselten. Seither gab es lediglich Transaktionen über Minderheitsanteile.
Zuletzt war eine Beteiligung von zehn Prozent an den New York Giants für eine Milliarde Dollar veräußert worden, womit die Bewertung des Klubs bei zehn Milliarden Dollar liegen würde.
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