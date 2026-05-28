NFL
NFL: J.J. McCarthy oder Kyler Murray? Quarterback-Kampf bei den Minnesota Vikings: "Wie im Klassenzimmer"
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL-Quarterback turtelt mit Superstar durch Paris
Videoclip • 01:15 Min
Die Minnesota Vikings haben mit J.J. McCarthy und Kyler Murray zwei Quarterbacks mit Starter-Kaliber im Kader. Murray ist deutlich länger in der Liga - ist er also Mentor? Weit gefehlt.
Es ist die spannendste Quarterback-Frage der NFL-Offseason: Wer startet bei den Minnesota Vikings, J.J. McCarthy oder Neuzugang Kyler Murray?
Am Mittwoch haben beide erstmals öffentlich über ihren Konkurrenzkampf gesprochen - und dabei einen bemerkenswert unterschiedlichen Ton angeschlagen.
McCarthy beschrieb seine Beziehung zu Murray mit einer Schulklassen-Analogie: "Es ist wie zwei Typen in einem Klassenzimmer. Er sitzt auf einer Seite, ich sitze auf der anderen. Es ist die Aufgabe der Coaches, uns zu unterrichten und zu trainieren."
Eine Mentor-Rolle für den erfahrenen Murray? Fehlanzeige. McCarthy sieht auch keine "Verlegenheit" zwischen den beiden Playmakern, sagte aber: "Es ist einfach das gleiche Gefühl wie in der Schule, wenn da ein anderer Typ auf der anderen Seite des Raumes sitzt. So ist das eben."
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
135 MinBald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
135 Min
Kyler Murray sieht Rolle eindeutig: "Gebe mein Wissen gerne weiter"
Murray schlug derweil einen anderen Ton an und betonte, er wolle McCarthy in jeder möglichen Weise helfen: "Er ist ein jüngerer Typ, und ich habe sieben Jahre gespielt. Ich gebe ihm gerne jedes Wissen, das er braucht. Wir sind beide Konkurrenten und wollen beide das Beste für das Team."
Für den 28-Jährigen ist die Situation "neues Terrain". Er habe "nicht erwartet, sich jemals in dieser Lage zu befinden". Dennoch zeigte sich der First-Overall-Pick der Saison 2019 begeistert: "Ich war ein Fan der Vikings, als ich aufgewachsen bin. Die Tatsache, dass ich jetzt hier bin, macht mich glücklich."
Der 23-jährige McCarthy war in der vergangenen Saison Starter der Vikings, überzeugte aber nicht durchgängig. Inkonstanz und Verletzungen warfen ihn zurück. Murray wurde nach seiner Entlassung bei den Arizona Cardinals als echter Konkurrent verpflichtet.
Wer in Week 1 unter Center steht, dürfte sich erst im Trainingcamp oder sogar in der Preseason entscheiden.
Mehr NFL-News
NFL
Autismus bei NFL-Star? "Meine Eltern dachten das auch"
NFL
Konkurrenz für Krieg: Jets holen wohl Kult-Kicker
NFL
Super-Rookie erkennt Goff nicht: "Das ist ein Quarterback?"
NFL
Blitzverkauf? Plötzlich offenbar großes Interesse an Seahawks
NFL
Von Miller bietet sich offensiv bei Ex-Team an
NFL
First-Round-Picks der Giants und Titans unterschreiben