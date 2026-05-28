Die Minnesota Vikings haben mit J.J. McCarthy und Kyler Murray zwei Quarterbacks mit Starter-Kaliber im Kader. Murray ist deutlich länger in der Liga - ist er also Mentor? Weit gefehlt.

Es ist die spannendste Quarterback-Frage der NFL-Offseason: Wer startet bei den Minnesota Vikings, J.J. McCarthy oder Neuzugang Kyler Murray?

Am Mittwoch haben beide erstmals öffentlich über ihren Konkurrenzkampf gesprochen - und dabei einen bemerkenswert unterschiedlichen Ton angeschlagen.

McCarthy beschrieb seine Beziehung zu Murray mit einer Schulklassen-Analogie: "Es ist wie zwei Typen in einem Klassenzimmer. Er sitzt auf einer Seite, ich sitze auf der anderen. Es ist die Aufgabe der Coaches, uns zu unterrichten und zu trainieren."

Eine Mentor-Rolle für den erfahrenen Murray? Fehlanzeige. McCarthy sieht auch keine "Verlegenheit" zwischen den beiden Playmakern, sagte aber: "Es ist einfach das gleiche Gefühl wie in der Schule, wenn da ein anderer Typ auf der anderen Seite des Raumes sitzt. So ist das eben."