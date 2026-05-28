NFL NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Jeremiyah Love soll als dritter Pick des NFL-Drafts bei den Arizona Cardinals eine Ära prägen. Im Podcast von Equanimeous und Amon-Ra St. Brown hat der Running Back aber seine liebe Not, einige Stars der Liga zu erkennen.

Jeremiyah Love hat mit einem Auftritt im "St. Brown Podcast" der Brüder Equanimeous und Amon-Ra St. Brown für Aufsehen gesorgt. Der Rookie der Arizona Cardinals bekam in der jüngsten Folge mehrere Bilder von aktuellen und ehemaligen NFL-Stars gezeigt und sollte die Namen der einzelnen Spieler nennen. Autismus bei NFL-Star? "Meine Eltern dachten das auch" Dabei schnitt der Running Back bestenfalls mangelhaft ab. Bereits bei seinem ersten Versuch erkannte er Jared Goff nicht. "Ich kenne diesen ersten Typen nicht", meinte Love: "Er sieht wie dieser alte Kerl Andrew Garfield (Schauspieler, Anm. d. Red.) aus."

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Love erkennt auch "Megatron" nicht Als Amon-Ra St. Brown ihn darüber aufklärte, dass es sich um Goff und nicht um den 42-jährigen Garfield handele, schien Love sich zu erinnern: "Ich habe von ihm gehört. Das ist er?", fragte der 20-Jährige. Arvell Reece, zuletzt an Position fünf von den New York Giants gedraftet, erkannte Love dagegen sofort. Anstatt ins Rollen zu kommen, tat er sich aber schon beim nächsten Versuch, einem Bild von Wide-Receiver-Legende "Megatron" Calvin Johnson wieder schwer, was er darauf schob, dass Johnson im TV anders ausgesehen habe. Auch auf Kicker Brandon Aubrey, immerhin wie Love vom College Notre Dame, und den ehemaligen Browns-Running-Back Peyton Hillis, Cover-Athlet des Videospiels Madden 12, kam der Youngster nicht.

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Love über Goff: "War er gut?" Zum Abschluss des Spiels kam die Sprache noch einmal auf Goff, als Love offenbar in der Annahme, dass Goff nicht mehr aktiv sei, erneut nachfragte: "Er ist ein Quarterback? War er gut?" Von den Qualitäten des Spielmachers der Detroit Lions kann sich Love am 11. Oktober aus nächster Nähe ein Bild machen. Dann treffen seine Cardinals in Woche fünf der neuen NFL-Saison auf Detroit. Auch interessant: Konkurrenz für Lenny Krieg: Jets holen wohl Kult-Kicker

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