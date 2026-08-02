NFL NFL - Aaron Rodgers: "Hatte die Tür zu 99 Prozent geschlossen" Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Die beste Football-Liga der Welt steuert in Richtung neue Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Bei den NFL-Teams wird bereits fleißig für die neue Spielzeit trainiert - ganz nebenbei dreht sich auch das Personalkarussell. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte.

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+++ Update, 02. August, 13:15 Uhr: Kehrt Taysom Hill zu seinem Ex-Coach zurück? +++ Spielt Taysom Hill 2026 wieder an der Seite eines ehemaligen Trainers? Broncos-Head-Coach Sean Payton hat gegenüber "NFL Media" erklärt, dass Denver eine Verpflichtung des Free Agents prüfen werde. Dieser hatte 2017 unter Payton bei den New Orleans Saints sein NFL-Debüt gegeben und kam während der gemeinsamen Zeit als Tight End, Quarterback, Kick-Returner und in diversen anderen Offensivrollen zum Einsatz. Als Payton 2021 die Saints verließ, blieb Hill dem Team treu. In der vergangenen Woche erklärte er allerdings, dass eine "Rückkehr nach New Orleans in diesem Jahr nicht in Frage kommt". Im Hinblick auf die gemeinsame Vergangenheit galten die Broncos bereits als mögliche nächste Station für den 35-Jährigen.

+++ Update, 02. August, 11:35 Uhr: Falcons binden Starter kostspielig an sich +++ Üppige Vertragsverlängerung bei den Atlanta Falcons: Die Franchise hat ihren Starting Left Guard Matthew Bergeron mit einem neuen Vierjahresvertrag über 96 Millionen US-Dollar ausgestattet, das gab das Team offiziell bekannt. Laut "ESPN" und "NFL Network" sind 60 Millionen davon garantiert. Bergeron wäre am Ende der Saison zum Free Agent geworden. "Matthew ist genau die Art von Spieler, um den herum man ein Team aufbaut", ließ sich Falcons-GM Ian Cunningham zitieren. Und weiter: "Er etabliert sich als einer der besten jungen Guards in der NFL, und seine Zähigkeit, Beständigkeit und Führungsqualitäten haben ihn zu einem Eckpfeiler unserer Offensive Line und der Kultur gemacht, die wir in Atlanta aufbauen." Bergeron wurde 2023 in der zweiten Runde gedraftet. Der gebürtige Kanadier verpasste seither nur zwei Spiele und stand in 49 Partien als Starter auf dem Feld.

+++ Update, 02. August, 09:25 Uhr: Lions schnappen sich Ex-All-Pro +++ Neuzugang für die Detroit Lions. Die Franchise aus der NFC North verpflichtet den früheren All-Pro-Linebacker Devin White und stattet ihn mit einem Einjahresvertrag aus, das gab das Team offiziell bekannt. White soll dabei die Defense der Lions verstärken, nachdem Rookie-Linebacker Jimmy Rolder am Freitag das Training vorzeitig verlassen musste, um sich wegen einer Verletzung am Bein untersuchen zu lassen. In der vergangenen Saison stand der 28-Jährige für die Las Vegas Rainders in allen 17 Spielen der Regular Season als Starter auf dem Feld, zuletzt war dies 2022 in Diensten der Tampa Bay Buccaneers der Fall. Seine Leistungen schwankten in der zurückliegenden Spielzeit aber durchaus. Zwar gelang ihm ein Karrierebestwert von 174 Tackles, allerdings offenbarte er auch Schwächen, zum Beispiel im Bereich Deckung. White gewann 2020 mit den Bucs den Super Bowl

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+++ Update, 31. Juli, 06:16 Uhr: 49ers holen ehemaligen Star-Receiver zurück +++ Überraschung bei den San Francisco 49ers! Ein bekannter Name kehrt zurück: Deebo Samuel wird in der kommenden Saison laut Insider Ian Rapoport wieder in Santa Clara auflaufen. Demnach sei die Franchise unsicher, was der Status von Ricky Pearsall sei, dessen Knieverletzung immer wieder Probleme macht. Samuel wurde ursprünglich 2019 von den 49ers in der zweiten Runde gedraftet, 2025 dann zu den Washington Commanders getradet. Nun kehrt er für ein Jahr und sieben Millionen Dollar zurück.

+++ Update, 29. Juli, 06:26 Uhr: Gonzalez hält sich bei Vertrag bedeckt +++ Vor einigen Tagen äußerte sich Robert Kraft, Besitzer der New England Patriots, zu den Vertragsverhandlungen mit Christian Gonzalez und verriet, dass es ihn zum bestbezahlten Cornerback der NFL machen würde. Nun äußerte sich der Spieler selbst zu den Gesprächen. "Ich verhandle nicht durch die Medien", sagte der als still geltende Top-Star. "Ich hoffe, dass wir bald etwas verkünden können." Gonzalez gilt als einer der besten Cornerbacks der Liga. Er geht in sein vorletztes Vertragsjahr.

+++ Update, 28. Juli, 06:12 Uhr: Vita Vea will getradet werden +++ Schock-Nachricht für die Tampa Bay Buccaneers: Defensive Tackle Vita Vea hat einen Trade angefragt. Das berichten die NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter. Grund dafür seien demnach zum Stillstand gekommene Vertragsverhandlungen. Der 31-Jährige geht in das letzte Jahr seines zweiten Vertrages, der ihm 17 Millionen Dollar für die Saison 2026 einbringen kann, nichts davon ist jedoch garantiert. Bisher nahm er nicht an verpflichtenden Trainingseinheiten teil, war aber stets anwesend. Vea wurde zwei Mal in den Pro Bowl berufen und kommt seit seinem Draft 2018, als die Bucs ihn mit dem zwölften Pick auswählten, auf 35 Sacks als eigentlich Run Stopper.

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