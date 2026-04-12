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NFL: Head Coaches, Coordinators, General Manager und Playcaller in der Saison 2026
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:30 Min
Zahlreiche Franchises gehen mit Veränderungen im Trainerstab und im Front Office in die NFL-Saison 2026. ran blickt auf die aktuellen Besetzungen in Sachen Head Coaches, Coordinators, General Manager und Playcaller.
Auch nach der NFL-Saison 2025 mussten zahlreiche Head Coaches und Coordinators ihre Posten räumen, vielversprechende Nachfolger wurden verpflichtet. Mancherorts endete sogar eine Ära, etwa bei den Baltimore Ravens mit der Entlassung von John Harbaugh oder den Pittsburgh Steelers durch den Rücktritt von Mike Tomlin.
Doch nicht nur einzelne Trainerstäbe wurden verändert, auch im Front Office gab es stellenweise gravierende Änderungen, mit denen kriselnde Organisationen in die Erfolgsspur zurückkehren wollen. Dazu gehörte vor allem die Verpflichtung eines neuen General Managers.
ran listet die wichtigsten Entscheidungsträger der 32 Teams am Spielfeldrand und im operativen Bereich auf.
Arizona Cardinals
Head Coach und offensiver Playcaller: Mike LaFleur
Offensive Coordinator: Nathaniel Hackett
Defensive Coordinator und Playcaller: Nick Rallis
Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial
General Manager: Monti Ossenfort
Atlanta Falcons
Head Coach: Kevin Stefanski
Offensive Coordinator und Playcaller: Tommy Rees
Defensive Coordinator und Playcaller: Jeff Ulbrich
Special Teams Coordinator: Craig Aukerman
General Manager: Ian Cunningham
Baltimore Ravens
Head Coach und defensiver Playcaller: Jesse Minter
Offensive Coordinator und Playcaller: Declan Doyle
Defensive Coordinator: Anthony Weaver
Special Teams Coordinator: Anthony Levine Sr.
General Manager: Eric DeCosta
Buffalo Bills
Head Coach und offensiver Playcaller: Joe Brady
Offensive Coordinator: Pete Carmichael Jr.
Defensive Coordinator und Playcaller: Jim Leonhard
Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers
General Manager: Brandon Beane
Carolina Panthers
Head Coach: Dave Canales
Offensive Coordinator und Playcaller: Brad Idzik
Defensive Coordinator und Playcaller: Ejiro Evero
Special Teams Coordinator: Tracy Smith
General Manager: Dan Morgan
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Chicago Bears
Head Coach und offensiver Playcaller: Ben Johnson
Offensive Coordinator: Press Taylor
Defensive Coordinator und Playcaller: Dennis Allen
Special Teams Coordinator: Richard Hightower
General Manager: Ryan Poles
Cincinnati Bengals
Head Coach und offensiver Playcaller: Zac Taylor
Offensive Coordinator: Dan Pitcher
Defensive Coordinator und Playcaller: Al Golden
Special Teams Coordinator: Darrin Simmons
General Manager: Duke Tobin (de facto)
Cleveland Browns
Head Coach und offensiver Playcaller: Todd Monken
Offensive Coordinator: Travis Switzer
Defensive Coordinator und Playcaller: Mike Rutenberg
Special Teams Coordinator: Byron Storer
General Manager: Andrew Berry
Dallas Cowboys
Head Coach und offensiver Playcaller: Brian Schottenheimer
Offensive Coordinator: Klayton Adams
Defensive Coordinator und Playcaller: Christian Parker
Special Teams Coordinator: Nick Sorensen
General Manager: Jerry Jones
Denver Broncos
Head Coach: Sean Payton
Offensive Coordinator und Playcaller: Davis Webb
Defensive Coordinator und Playcaller: Vance Joseph
Special Teams Coordinator: Vance Joseph
General Manager: George Paton
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Detroit Lions
Head Coach: Dan Campbell
Offensive Coordinator und Playcaller: Drew Petzing
Defensive Coordinator und Playcaller: Kelvin Sheppard
Special Teams Coordinator: Dave Fipp
General Manager: Brad Holmes
Green Bay Packers
Head Coach und offensiver Playcaller: Matt LaFleur
Offensive Coordinator: Adam Stenavich
Defensive Coordinator und Playcaller: Jonathan Gannon
Special Teams Coordinator: Cam Achord
General Manager: Brian Gutekunst
Houston Texans
Head Coach: DeMeco Ryans
Offensive Coordinator und Playcaller: Nick Caley
Defensive Coordinator und Playcaller: Matt Burke
Special Teams Coordinator: Frank Ross
General Manager: Nick Caserio
Indianapolis Colts
Head Coach und offensiver Playcaller: Shane Steichen
Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter
Defensive Coordinator und Playcaller: Lou Anarumo
Special Teams Coordinator: Brian Mason
General Manager: Chris Ballard
Jacksonville Jaguars
Head Coach und offensiver Playcaller: Liam Coen
Offensive Coordinator: Grant Udinski
Defensive Coordinator und Playcaller: Anthony Campanile
Special Teams Coordinator: Heath Farwell
General Manager: James Gladstone
Kansas City Chiefs
Head Coach und offensiver Playcaller: Andy Reid
Offensive Coordinator: Eric Bieniemy
Defensive Coordinator und Playcaller: Steve Spagnuolo
Special Teams Coordinator: Dave Toub
General Manager: Brett Veach
Las Vegas Raiders
Head Coach und offensiver Playcaller: Klint Kubiak
Offensive Coordinator: Andrew Janocko
Defensive Coordinator und Playcaller: Rob Leonard
Special Teams Coordinator: Joe DeCamillis
General Manager: John Spytek
Los Angeles Chargers
Head Coach: Jim Harbaugh
Offensive Coordinator und Playcaller: Mike McDaniel
Defensive Coordinator und Playcaller: Chris O'Leary
Special Teams Coordinator: Ryan Ficken
General Manager: Joe Hortiz
Los Angeles Rams
Head Coach und offensiver Playcaller: Sean McVay
Offensive Coordinator: Nate Scheelhaase
Defensive Coordinator und Playcaller: Chris Shula
Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone
General Manager: Les Snead
Miami Dolphins
Head Coach und defensiver Playcaller: Jeff Hafley
Offensive Coordinator und Playcaller: Bobby Slowik
Defensive Coordinator: Sean Duggan
Special Teams Coordinator: Chris Tabor
General Manager: Jon-Eric Sullivan
Minnesota Vikings
Head Coach und offensiver Playcaller: Kevin O'Connell
Offensive Coordinator: Wes Phillips
Defensive Coordinator und Playcaller: Brian Flores
Special Teams Coordinator: Matt Daniels
General Manager: Rob Brzezinski (interim)
New England Patriots
Head Coach: Mike Vrabel
Offensive Coordinator und Playcaller: Josh McDaniels
Defensive Coordinator und Playcaller: Zak Kuhr
Special Teams Coordinator: Jeremy Springer
General Manager: Eliot Wolf (de facto)
New Orleans Saints
Head Coach und offensiver Playcaller: Kellen Moore
Offensive Coordinator: Doug Nussmeier
Defensive Coordinator und Playcaller: Brandon Staley
Special Teams Coordinator: Phil Galiano
General Manager: Mickey Loomis
New York Giants
Head Coach: John Harbaugh
Offensive Coordinator und Playcaller: Matt Nagy
Defensive Coordinator und Playcaller: Dennard Wilson
Special Teams Coordinator: Chris Horton
General Manager: Joe Schoen
New York Jets
Head Coach und defensiver Playcaller: Aaron Glenn
Offensive Coordinator und Playcaller: Frank Reich
Defensive Coordinator: Brian Duker
Special Teams Coordinator: Chris Banjo
General Manager: Darren Mougey
Philadelphia Eagles
Head Coach: Nick Sirianni
Offensive Coordinator und Playcaller: Sean Mannion
Defensive Coordinator und Playcaller: Vic Fangio
Special Teams Coordinator: Michael Clay
General Manager: Howie Roseman
Pittsburgh Steelers
Head Coach und offensiver Playcaller: Mike McCarthy
Offensive Coordinator: Brian Angelichio
Defensive Coordinator und Playcaller: Patrick Graham
Special Teams Coordinator: Danny Crossman
General Manager: Omar Khan
San Francisco 49ers
Head Coach und offensiver Playcaller: Kyle Shanahan
Offensive Coordinator: Klay Kubiak
Defensive Coordinator und Playcaller: Raheem Morris
Special Teams Coordinator: Brant Boyer
General Manager: John Lynch
Seattle Seahawks
Head Coach und defensiver Playcaller: Mike Macdonald
Offensive Coordinator und Playcaller: Brian Fleury
Defensive Coordinator: Aden Durde
Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh
General Manager: John Schneider
Tampa Bay Buccaneers
Head Coach und defensiver Playcaller: Todd Bowles
Offensive Coordinator und Playcaller: Zac Robinson
Defensive Coordinator: nicht vorhanden
Special Teams Coordinator: Danny Smith
General Manager: Jason Licht
Tennessee Titans
Head Coach und defensiver Playcaller: Robert Saleh
Offensive Coordinator und Playcaller: Brian Daboll
Defensive Coordinator: Gus Bradley
Special Teams Coordinator: John Fassel
General Manager: Mike Borgonzi
Washington Commanders
Head Coach und defensiver Playcaller: Dan Quinn
Offensive Coordinator und Playcaller: David Blough
Defensive Coordinator: Daronte Jones
Special Teams Coordinator: Larry Izzo
General Manager: Adam Peters
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