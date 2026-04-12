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NFL: Head Coaches, Coordinators, General Manager und Playcaller in der Saison 2026

Veröffentlicht:

von ran

NFL

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Videoclip • 01:30 Min

Zahlreiche Franchises gehen mit Veränderungen im Trainerstab und im Front Office in die NFL-Saison 2026. ran blickt auf die aktuellen Besetzungen in Sachen Head Coaches, Coordinators, General Manager und Playcaller.

Auch nach der NFL-Saison 2025 mussten zahlreiche Head Coaches und Coordinators ihre Posten räumen, vielversprechende Nachfolger wurden verpflichtet. Mancherorts endete sogar eine Ära, etwa bei den Baltimore Ravens mit der Entlassung von John Harbaugh oder den Pittsburgh Steelers durch den Rücktritt von Mike Tomlin.

Doch nicht nur einzelne Trainerstäbe wurden verändert, auch im Front Office gab es stellenweise gravierende Änderungen, mit denen kriselnde Organisationen in die Erfolgsspur zurückkehren wollen. Dazu gehörte vor allem die Verpflichtung eines neuen General Managers.

ran listet die wichtigsten Entscheidungsträger der 32 Teams am Spielfeldrand und im operativen Bereich auf.

Arizona Cardinals

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Mike LaFleur

  • Offensive Coordinator: Nathaniel Hackett

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Nick Rallis

  • Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial

  • General Manager: Monti Ossenfort

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Atlanta Falcons

  • Head Coach: Kevin Stefanski

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Tommy Rees

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Jeff Ulbrich

  • Special Teams Coordinator: Craig Aukerman

  • General Manager: Ian Cunningham

Baltimore Ravens

  • Head Coach und defensiver Playcaller: Jesse Minter

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Declan Doyle

  • Defensive Coordinator: Anthony Weaver

  • Special Teams Coordinator: Anthony Levine Sr.

  • General Manager: Eric DeCosta

Buffalo Bills

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Joe Brady

  • Offensive Coordinator: Pete Carmichael Jr.

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Jim Leonhard

  • Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers

  • General Manager: Brandon Beane

Carolina Panthers

  • Head Coach: Dave Canales

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Brad Idzik

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Ejiro Evero

  • Special Teams Coordinator: Tracy Smith

  • General Manager: Dan Morgan

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Chicago Bears

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Ben Johnson

  • Offensive Coordinator: Press Taylor

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Dennis Allen

  • Special Teams Coordinator: Richard Hightower

  • General Manager: Ryan Poles

Cincinnati Bengals

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Zac Taylor

  • Offensive Coordinator: Dan Pitcher

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Al Golden

  • Special Teams Coordinator: Darrin Simmons

  • General Manager: Duke Tobin (de facto)

Cleveland Browns

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Todd Monken

  • Offensive Coordinator: Travis Switzer

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Mike Rutenberg

  • Special Teams Coordinator: Byron Storer

  • General Manager: Andrew Berry

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Dallas Cowboys

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Brian Schottenheimer

  • Offensive Coordinator: Klayton Adams

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Christian Parker

  • Special Teams Coordinator: Nick Sorensen

  • General Manager: Jerry Jones

Denver Broncos

  • Head Coach: Sean Payton

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Davis Webb

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Vance Joseph

  • Special Teams Coordinator: Vance Joseph

  • General Manager: George Paton

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Detroit Lions

  • Head Coach: Dan Campbell

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Drew Petzing

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Kelvin Sheppard

  • Special Teams Coordinator: Dave Fipp

  • General Manager: Brad Holmes

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Green Bay Packers

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Matt LaFleur

  • Offensive Coordinator: Adam Stenavich

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Jonathan Gannon

  • Special Teams Coordinator: Cam Achord

  • General Manager: Brian Gutekunst

Houston Texans

  • Head Coach: DeMeco Ryans

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Nick Caley

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Matt Burke

  • Special Teams Coordinator: Frank Ross

  • General Manager: Nick Caserio

Indianapolis Colts

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Shane Steichen

  • Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Lou Anarumo

  • Special Teams Coordinator: Brian Mason

  • General Manager: Chris Ballard

Jacksonville Jaguars

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Liam Coen

  • Offensive Coordinator: Grant Udinski

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Anthony Campanile

  • Special Teams Coordinator: Heath Farwell

  • General Manager: James Gladstone

Kansas City Chiefs

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Andy Reid

  • Offensive Coordinator: Eric Bieniemy

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Steve Spagnuolo

  • Special Teams Coordinator: Dave Toub

  • General Manager: Brett Veach

Eric Bieniemy kehrte in der Offseason 2026 zu den Chiefs zurück

Bild: ZUMA Press Wire

Las Vegas Raiders

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Klint Kubiak

  • Offensive Coordinator: Andrew Janocko

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Rob Leonard

  • Special Teams Coordinator: Joe DeCamillis

  • General Manager: John Spytek

Los Angeles Chargers

  • Head Coach: Jim Harbaugh

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Mike McDaniel

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Chris O'Leary

  • Special Teams Coordinator: Ryan Ficken

  • General Manager: Joe Hortiz

Los Angeles Rams

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Sean McVay

  • Offensive Coordinator: Nate Scheelhaase

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Chris Shula

  • Special Teams Coordinator: Bubba Ventrone

  • General Manager: Les Snead

Miami Dolphins

  • Head Coach und defensiver Playcaller: Jeff Hafley

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Bobby Slowik

  • Defensive Coordinator: Sean Duggan

  • Special Teams Coordinator: Chris Tabor

  • General Manager: Jon-Eric Sullivan

Minnesota Vikings

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Kevin O'Connell

  • Offensive Coordinator: Wes Phillips

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Brian Flores

  • Special Teams Coordinator: Matt Daniels

  • General Manager: Rob Brzezinski (interim)

New England Patriots

  • Head Coach: Mike Vrabel

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Josh McDaniels

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Zak Kuhr

  • Special Teams Coordinator: Jeremy Springer

  • General Manager: Eliot Wolf (de facto)

New Orleans Saints

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Kellen Moore

  • Offensive Coordinator: Doug Nussmeier

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Brandon Staley

  • Special Teams Coordinator: Phil Galiano

  • General Manager: Mickey Loomis

New York Giants

  • Head Coach: John Harbaugh

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Matt Nagy

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Dennard Wilson

  • Special Teams Coordinator: Chris Horton

  • General Manager: Joe Schoen

John Harbaugh geht in seine erste Saison als Head Coach der New York Giants

Bild: ZUMA Press Wire

New York Jets

  • Head Coach und defensiver Playcaller: Aaron Glenn

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Frank Reich

  • Defensive Coordinator: Brian Duker

  • Special Teams Coordinator: Chris Banjo

  • General Manager: Darren Mougey

Philadelphia Eagles

  • Head Coach: Nick Sirianni

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Sean Mannion

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Vic Fangio

  • Special Teams Coordinator: Michael Clay

  • General Manager: Howie Roseman

Pittsburgh Steelers

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Mike McCarthy

  • Offensive Coordinator: Brian Angelichio

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Patrick Graham

  • Special Teams Coordinator: Danny Crossman

  • General Manager: Omar Khan

San Francisco 49ers

  • Head Coach und offensiver Playcaller: Kyle Shanahan

  • Offensive Coordinator: Klay Kubiak

  • Defensive Coordinator und Playcaller: Raheem Morris

  • Special Teams Coordinator: Brant Boyer

  • General Manager: John Lynch

Seattle Seahawks

  • Head Coach und defensiver Playcaller: Mike Macdonald

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Brian Fleury

  • Defensive Coordinator: Aden Durde

  • Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh

  • General Manager: John Schneider

Tampa Bay Buccaneers

  • Head Coach und defensiver Playcaller: Todd Bowles

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Zac Robinson

  • Defensive Coordinator: nicht vorhanden

  • Special Teams Coordinator: Danny Smith

  • General Manager: Jason Licht

Tennessee Titans

  • Head Coach und defensiver Playcaller: Robert Saleh

  • Offensive Coordinator und Playcaller: Brian Daboll

  • Defensive Coordinator: Gus Bradley

  • Special Teams Coordinator: John Fassel

  • General Manager: Mike Borgonzi

Washington Commanders

  • Head Coach und defensiver Playcaller: Dan Quinn

  • Offensive Coordinator und Playcaller: David Blough

  • Defensive Coordinator: Daronte Jones

  • Special Teams Coordinator: Larry Izzo

  • General Manager: Adam Peters

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