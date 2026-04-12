Zahlreiche Franchises gehen mit Veränderungen im Trainerstab und im Front Office in die NFL-Saison 2026. ran blickt auf die aktuellen Besetzungen in Sachen Head Coaches, Coordinators, General Manager und Playcaller.

Auch nach der NFL-Saison 2025 mussten zahlreiche Head Coaches und Coordinators ihre Posten räumen, vielversprechende Nachfolger wurden verpflichtet. Mancherorts endete sogar eine Ära, etwa bei den Baltimore Ravens mit der Entlassung von John Harbaugh oder den Pittsburgh Steelers durch den Rücktritt von Mike Tomlin.

Doch nicht nur einzelne Trainerstäbe wurden verändert, auch im Front Office gab es stellenweise gravierende Änderungen, mit denen kriselnde Organisationen in die Erfolgsspur zurückkehren wollen. Dazu gehörte vor allem die Verpflichtung eines neuen General Managers.

ran listet die wichtigsten Entscheidungsträger der 32 Teams am Spielfeldrand und im operativen Bereich auf.