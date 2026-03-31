NFL NFL: Neue Mission! Ex-Falcons-Star startet Bowling-Karriere Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Die NFL beschließt bei ihrem jährlichen Meeting Regeländerungen. Was 2026 alles anders wird.

Aktuell findet in Phoenix, Arizona das jährliche Liga-Meeting der NFL statt. Wie die beste Football-Liga der Welt bekanntgab, wurden dabei nun Regeländerungen, Satzungsänderungen und Beschlüsse verabschiedet. Damit eine neue Regel beschlossen werden konnte, mussten mindestens 75 Prozent der Owner und damit 24 Teams zustimmen. ran fasst die Änderungen für die kommende Saison zusammen.

Kickoff 2024 wurde von der NFL ein dynamischerer Kickoff eingeführt, der eine für die Liga ungeliebte Folge hatte. Wenn Teams von der 50-Yard-Linie aus den Kickoff ausführten, kickten sie diesen routinemäßig absichtlich ins Aus. Dadurch erhielt das empfangende Team Ballbesitz an der 25-Yard-Linie. Dies wird nun abgeschafft. Ein Kickoff von besagter Position, der in der Endzone landet und nicht zurückgetragen wird, oder aus der Endzone herausgeht, führt dazu, dass das empfangende Team den Ball an der eigenen 20-Yard Linie erhält. Zudem wurden die Aufstellungsvorschriften für das empfangende Team geändert.

- Anzeige -

- Anzeige -

Onside Kick Der Onside Kick ist von nun an zu jedem Zeitpunkt des Spiels erlaubt – egal ob ein Team im Rückstand ist oder nicht.. 2024 hatte die Liga die Regeln dahingehend geändert, dass Teams den Kick nur dann ansagen durften, wenn sie im vierten Viertel zurücklagen

Korrektur von Fehlentscheidungen Der Schiedsrichterabteilung der NFL in New York, das Pendant zum Kölner Keller im deutschen Fußball, wurde die Befugnis eingeräumt, "eindeutige und offensichtliche" Fehlentscheidungen der Schiedsrichter auf dem Spielfeld zu korrigieren. Allerdings ist dies nur dann der Fall, sollten sich die Liga und die Schiedsrichter-Gewerkschaft nicht einigen und die professionellen Vollzeit-Referees aufgrund eines Streiks nicht zum Einsatz kommen. Das bedeutet: Ein Vorfall wie die "Fail Mary" 2012, als sich die Referees im Streik befanden, die NFL auf Ersatzschiedsrichter zurückgreifen musste und diese eine kolossale Fehlentscheidung trafen, können nicht wieder vorkommen. Was passiert mit Murray? Die größten Fragen vor dem Draft Sollten sich Liga und Gewerkschaft einigen, dann stünde der NFL die Möglichkeit, die Referees zu korrigieren, nicht zur Verfügung.

Zusammenarbeit bei groben Vergehen In der vergangenen Saison sorgte Steelers-Receiver D.K. Metcalf für Aufsehen, als er einen Fan der Detroit Lions schlug. Als direkte Reaktion auf den Vorfall wird es den Ligaoffiziellen nun ermöglicht, sich mit den Schiedsrichtern über mögliche Strafen oder Platzverweise für "flagrant Acts", also grobe Vergehen auf und neben dem Spielfeld abzustimmen. Metcalf wurde nicht vom Spiel ausgeschlossen, weil ein Referee den Schlag an der Seitenlinie nicht gesehen hatte. Bei einem ähnlichen Szenario wäre es der NFL nun möglich einzugreifen und den Spieler des Feldes zu verweisen. Und auch die Referees können nach Rücksprache mit der Ligaleitung Spieler für grobe Vergehen bestrafen.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams NFL Draft 2026: Alle Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

Arizona Cardinals • Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

Atlanta Falcons • Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

Baltimore Ravens • Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

Buffalo Bills • Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

Carolina Panthers • Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

Chicago Bears • Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

Cincinnati Bengals • Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

Cleveland Browns • Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

Dallas Cowboys • Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

Denver Broncos • Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

Detroit Lions • Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Green Bay Packers • Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

Houston Texans •• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

Indianapolis Colts • Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars • Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

Kansas City Chiefs • Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

Las Vegas Raiders • Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Chargers • Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Rams • Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Miami Dolphins • Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

Minnesota Vikings • Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

New England Patriots • Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

New Orleans Saints • Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

New York Giants • Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

New York Jets • Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

Philadelphia Eagles • Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers • Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

San Francisco 49ers • Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Seattle Seahawks • Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Tampa Bay Buccaneers • Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

Tennessee Titans • Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

Washington Commanders • Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33



Kader und organisatorische Änderungen Die NFL kann zukünftig die Termine für die Kaderreduktion während des Trainingslagers anpassen, um internationalen Spielen in Woche eins Rechnung zu tragen. Zu nennen ist hierbei das Spiel zwischen den L.A. Rams und den San Francisco 49ers in Australien in Woche eins der kommenden Saison, welches eine frühere Anreise erfordert. In diesem Zuge werden unter anderem ein Samstag und Sonntag zu sogenannten "Business Days" erklärt. In einer weiteren Änderung können Teams nun nach dem zweiten Saisonspiel ein 21-tägiges Trainingsfenster für Spieler auf der PUP-Liste öffnen, Spieler auf dieser Liste müssen die ersten vier Partien der Spielzeit verpassen. Und auch ein Vorschlag der Steelers wurde angenommen. Während der "Tampering Period", einem Zwei-Tages-Fenster vor Beginn des neuen Liga-Jahres, in dem Teams mit Unrestricted Feee Agents verhandeln dürfen, dürfen die Franchises nun Videokonferenzen mit bis zu fünf Spielern abhalten. Zuvor war es lediglich gestattet, mit den Agenten der Spieler zu sprechen.

Browns ziehen Vorschlag zurück Nicht angenommen wurde derweil ein Vorschlag der Cleveland Browns, die es eigentlich gerne gesehen hätten, wenn Teams Draft Picks der kommenden fünf Jahre traden dürfen, statt aktuell nur die Picks der folgenden drei Jahre. Weil der Vorschlag jedoch kaum Anklang fand, zog das Team diesen kurz vor der Abstimmung zurück.

- Anzeige -