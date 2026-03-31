Auch zwei Monate nach dem NFC Championship Game bereut Rams-Head-Coach Sean McVay seine Entscheidungen kurz vor der Halbzeitpause.

Er denkt noch immer daran. Im NFC Championship Game zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams waren in der ersten Hälfte noch eine Minute und 13 Sekunden zu spielen, als Rams-Head-Coach Sean McVay einen Passspielzug spielen ließ, der nicht ankam und die Uhr stoppte.

Ein weiterer unvollständiger Pass später, und mit 1:03 Minuten auf der Uhr, kamen die Seahawks wieder in Ballbesitz. Ausreichend Zeit und Auszeiten brachten dem späteren Super-Bowl-Sieger schließlich einen Touchdown ein.

Momente, die McVay noch immer bereut.

Der Cheftrainer bezeichnete sein Zeitmanagement in dieser Phase des Spiels in einer Sendung von "Pro Football Talk" nun als "großen Fehler".

Denkt der 40-Jährige an die vergangene Saison zurück, dann macht er sich keine Gedanken über Dinge, die er nicht beeinflussen konnte, doch es ärgert ihn nach wie vor, dass er kurz vor der Pause im Championship Game keine besseren Spielzüge wählte.