Kurz vor Halbzeit
NFL: Rams-Coach Sean McVay bereut Entscheidungen im NFC Championship Game
Veröffentlicht:von ran
NFL
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Videoclip • 01:03 Min
Auch zwei Monate nach dem NFC Championship Game bereut Rams-Head-Coach Sean McVay seine Entscheidungen kurz vor der Halbzeitpause.
Er denkt noch immer daran. Im NFC Championship Game zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams waren in der ersten Hälfte noch eine Minute und 13 Sekunden zu spielen, als Rams-Head-Coach Sean McVay einen Passspielzug spielen ließ, der nicht ankam und die Uhr stoppte.
Ein weiterer unvollständiger Pass später, und mit 1:03 Minuten auf der Uhr, kamen die Seahawks wieder in Ballbesitz. Ausreichend Zeit und Auszeiten brachten dem späteren Super-Bowl-Sieger schließlich einen Touchdown ein.
Momente, die McVay noch immer bereut.
Der Cheftrainer bezeichnete sein Zeitmanagement in dieser Phase des Spiels in einer Sendung von "Pro Football Talk" nun als "großen Fehler".
Denkt der 40-Jährige an die vergangene Saison zurück, dann macht er sich keine Gedanken über Dinge, die er nicht beeinflussen konnte, doch es ärgert ihn nach wie vor, dass er kurz vor der Pause im Championship Game keine besseren Spielzüge wählte.
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"Ich versuche, mich nicht mit Dingen aufzuhalten, die mich nicht wirklich weiterbringen. Womit ich mich aber sehr wohl beschäftige, ist das NFC Championship Game", so McVay.
"Eines sollte man in einer Zwei-Minuten-Situation auf keinen Fall tun: die Verteidigung wieder aufs Feld schicken. Wir laufen den Spielzug bei einem First-and-10, und wissen Sie was? Wir hätten ihn noch einmal laufen lassen sollen."
Und weiter: "Sie hatten drei Auszeiten, wir haben dann geworfen, der Pass war unvollständig, dann war auch der Pass beim dritten Versuch unvollständig, wir haben ihnen drei Versuche geschenkt, und sie haben einen Touchdown erzielt. Das hat die Dynamik vor der Halbzeitpause verändert."
Nicht jede Kritik für den Rams-Coach berechtigt
Laut McVay sei er nach dem Spiel für diverse Entscheidungen kritisiert worden. So zum Beispiel für einen missglückten vierten Versuch im letzten Viertel – zu diesen Calls steht der Coach aber.
"Was ich anders machen würde, ist, das Ende der ersten Halbzeit anders zu gestalten. Einige Dinge in Bezug auf das Spielmanagement anders anzugehen."
Die Rams unterlagen am Ende knapp mit 27:31, die Seahawks erreichten den Super Bowl und konnten diesen auch für sich entscheiden.
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