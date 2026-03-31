Unterschreibt Aaron Rodgers wieder bei den Steelers? Sein neuer Head Coach sucht in jedem Fall regelmäßigen Kontakt.

Wie geht es weiter mit Aaron Rodgers? Hängt der Quarterback-Superstar eine weitere Saison bei den Pittsburgh Steelers dran?

Der neue Cheftrainer Mike McCarthy steht in jedem Fall in regelmäßigem Kontakt mit dem Spielmacher, von dem er hofft, dass er 2026 sein Stamm-Quarterback sein wird.

So erklärte der Head Coach, dass er während der gesamten Offseason regelmäßig mit Rodgers in Kontakt war. Die dabei geführten Gespräche waren laut McCarthy produktiv.

"Die Gespräche waren so, wie sie immer sind. Es ging um das Leben, um Football und darum, was im Team passiert", wird der Übungsleiter bei "steelers.com" zitiert.

"Er ist wirklich voll und ganz bei der Sache. Ich würde einfach sagen, dass er sich in einer sehr positiven Verfassung befindet. Wir werden einfach weiter miteinander reden. Wir haben uns bisher wöchentlich, alle paar Tage unterhalten, also werden wir das einfach so weitermachen."