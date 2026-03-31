NFL - Degenerative Erkrankung bei Maxx Crosby? Das sagt der Ravens-Präsident

NFL NFL: Neue Mission! Ex-Falcons-Star startet Bowling-Karriere Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Nach dem geplatzten Trade von Maxx Crosby äußert sich Ravens-Präsident Sashi Brown zu der Thematik.

Der gescheiterte Trade von Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders zu den Baltimore Ravens sorgte Mitte März in der NFL für großes Aufsehen. Nun hat sich auch Ravens-Präsident Sashi Brown auf einer Pressekonferenz im Rahmen des jährlichen Liga-Meetings in Arizona zu der Thematik geäußert. Baltimore hatte zugestimmt, den Raiders ein Paket mit zwei Erstrundenpicks für Crosby zu überlassen, trat von dem Deal nach einem nicht bestandenen Medizincheck aber zurück. Während jüngst ein Bericht darauf hindeutete, dass Bedenken hinsichtlich einer degenerativen Erkrankung in Crosbys Knie zu der Entscheidung geführt hätten, wollte sich Brown auf Nachfrage nicht dazu äußern. So werde man "all dies mit der gebotenen Diskretion, dem gebührenden Respekt und der Würde behandeln, die es verdient".

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