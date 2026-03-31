NFL
NFL - Degenerative Erkrankung bei Maxx Crosby? Das sagt der Ravens-Präsident
Veröffentlicht:von ran
NFL
NFL: Neue Mission! Ex-Falcons-Star startet Bowling-Karriere
Videoclip • 01:03 Min
Nach dem geplatzten Trade von Maxx Crosby äußert sich Ravens-Präsident Sashi Brown zu der Thematik.
Der gescheiterte Trade von Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders zu den Baltimore Ravens sorgte Mitte März in der NFL für großes Aufsehen. Nun hat sich auch Ravens-Präsident Sashi Brown auf einer Pressekonferenz im Rahmen des jährlichen Liga-Meetings in Arizona zu der Thematik geäußert.
Baltimore hatte zugestimmt, den Raiders ein Paket mit zwei Erstrundenpicks für Crosby zu überlassen, trat von dem Deal nach einem nicht bestandenen Medizincheck aber zurück.
Während jüngst ein Bericht darauf hindeutete, dass Bedenken hinsichtlich einer degenerativen Erkrankung in Crosbys Knie zu der Entscheidung geführt hätten, wollte sich Brown auf Nachfrage nicht dazu äußern.
So werde man "all dies mit der gebotenen Diskretion, dem gebührenden Respekt und der Würde behandeln, die es verdient".
Mehr NFL-Videos
Ravens-Präsident glaubt nicht an Imageprobleme
Der Präsident erklärte zudem, er glaube nicht, dass der geplatzte Trade für die Ravens zu einem Imageproblem im Umgang mit anderen Franchises führen könnte.
"Wir pflegen starke und langjährige Beziehungen in der gesamten Liga", wird Brown von "The Athletic" zitiert.
"Wir haben immer betont, wie wichtig es ist, die Dinge richtig zu machen. Das werden wir auch weiterhin tun, und wir sind uns bewusst, dass diese Angelegenheit aufgrund ihres Profils und ihrer Bedeutung Schlagzeilen macht."
Und weiter: "Wir sind überzeugt, dass unsere Beziehungen – auch wenn es Zeit braucht, sie wieder zu kitten – darauf beruhen, dass die Leute verstehen, wer wir sind und wofür wir stehen. Das versteht auch unsere Mannschaft, aber wenn es um so hochkarätige Transaktionen und Chancen wie diese geht, ist es bedauerlich, dass solche Dinge manchmal eben passieren. Das ist weder Maxx’ Schuld noch unsere oder die der Raiders, es ist einfach so gelaufen."
Statt Crosby verpflichteten die Ravens am Ende Bengals-Star Trey Hendrickson.
Mehr NFL-News
Kurz vor Halbzeit
Falsche Calls! McVay bereut Entscheidungen im Championship Game
NFL
So ist der Austausch zwischen McCarthy und Rodgers
NFL
Was passiert mit Murray? Die größten Fragen vor dem Draft
NFL
Fifth-Year Options: Vikings binden Star-Receiver
NFL
Watson wieder Browns-Starter? Es gäbe nur Verlierer
NFL
OBJ vor NFL-Comeback? Harbaugh lässt Tür offen