Dallas Cowboys: Jerry Jones bringt Lösung wegen Sonnenschein durchs Stadionfenster ins Spiel

NFL NFL - Patrick Mahomes: Pass in den Nacken! Superstar sorgt für Lacher Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Die Dallas Cowboys haben bei Heimspielen manchmal ein Problem: Die durch die Fensterfront im AT&T Stadium hereinscheinende Sonne. Jerry Jones nennt nun eine Lösung abseits der bereits diskutierten Vorhänge.

Die neue NFL-Saison lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Entsprechend sollten die Planungen bei den Teams weitgehend abgeschlossen sein. Bei den Dallas Cowboys wird jedoch aktuell noch über eine Änderung diskutiert, die wohl auch viele der Stars von "America's Team" begrüßen werden. Dabei geht es um die Fensterfront im AT&T Stadium, die nicht nur den Gegnern das Leben schwer machen kann, wenn sie die Sonne hereinscheinen lässt. In der Vergangenheit beschwerten sich die Profis bereits häufiger, dass sie in entscheidenden Momenten geblendet wurden. "Zu 99 Prozent schon aufgehört": Wie Mike McCarthy Aaron Rodgers noch umstimmte So erklärte Cedrick Wilson nach dem Playoff-Aus im Januar 2022 gegen die San Francisco 49ers, er habe bei einem entscheidenden Pass weder Dak Prescott noch den Ball sehen können, weil die Sonne dazwischengefunkt habe. Im November 2024 scheiterte ein Angriff, als CeeDee Lamb einen kurzen Touchdown-Pass nicht fangen konnte - auch er wurde von der Sonne und nicht vom Gegner gestört. Längst sind die Riesenfenster zum Politikum geworden. Cowboys-Owner Jerry Jones verteidigte die Konstruktion allerdings bislang eisern gegen alle Kritik, erklärte laut "CBS" etwa: "Das Stadion wurde so gebaut, dass das Sonnenlicht hereinkommt." Das klang schon sehr nach einer "Basta"-Aussage.

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Fensterfront im Cowboys-Stadion: Jones denkt über Lösung nach Der Fußball-Weltverband FIFA ließ sich davon jedoch nicht beirren und während des WM-Gruppenspiels zwischen Japan und Schweden dunkle Vorhänge vor die Fenster ziehen. So blieb die Sonne draußen und konnte keinem der Spieler die Sicht auf den Ball nehmen. Es blieb jedoch ein Einzelfall, weil aufgrund der Anstoßzeiten bei keinem der anderen Spiele in der texanischen Metropole ein Einfluss durch die Sonne zu befürchten war. Aber diese besondere Maßnahme blieb eben auch im Gedächtnis. Etwa bei den "Fox4"-Reportern, die Jones in einem Interview darauf ansprachen, ob er nun ebenfalls über den Einsatz von Vorhängen nachdenken würde. Nach nur 48 Stunden: Green Bay Packers entlassen deutschen Kicker Lenny Krieg Der 83-Jährige begann zunächst mit einem philosophischen Ansatz und antwortete: "Wissen Sie was: Über etwas nachzudenken oder etwas zu tun sind zwei verschiedene Dinge." Damit allein kam er aber nicht davon und führte weiter aus: "Ich werde darüber nachdenken. Es ist zu dieser Jahreszeit noch schwer zu sagen, denn der Sonnenschein ist nicht der gleiche."

Werden Fenster im AT&T Stadium getönt? Noch ist eben Sommer. Aber der neigt sich bereits seinem Ende entgegen, wenn die Regular Season startet. "Es geht um eine bestimmte Jahreszeit - den Herbst", führte Jones daher weiter aus: "Der Sonnenstand und der Einfallswinkel der Sonne verändern sich im Laufe des Jahres, beginnend im September." Womit er noch nicht wirklich viel Neues gesagt hatte. Doch die entscheidenden Sätze folgten zum Ende seiner Ausführungen: "Aber wenn man sich das ansieht: Mir gefallen einige der Effekte der Tönung. Deshalb ziehen wir das in Betracht." Droht einem Super-Bowl-Sieger das Aus? Die Hot Seats der Head Coaches vor der Saison 2026 Damit würde Jones also um Vorhänge herumkommen, die die ihm am Herzen liegende Fensterfront verdecken würden. Mit anderen Optionen der Abdunkelung, wie er es ins Spiel bringt, wäre aber womöglich nicht nur Prescott und den Receivern geholfen, sondern auch der Blick nach draußen weiter gewährleistet. Aus Sicht der Cowboys könnte das ein "perfect match" werden.

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