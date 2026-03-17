NFL: Mega-Trade! Denver Broncos holen Star-Receiver

Die Denver Broncos schnappen sich per Trade eine elitäre Anspielstation für Quarterback Bo Nix.

Im Gegenzug schickt man demnach einen Erst-, Dritt- und Viertrunden-Pick im diesjährigen Draft nach Miami.

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, erhalten die Broncos neben Waddle zusätzlich einen Viertrunden-Pick im diesjährigen Draft .

Die Denver Broncos schnappen sich Star-Wide-Receiver Jaylen Waddle von den Miami Dolphins .

Miami Dolphins setzen Roster-Umbruch fort

Der 27-Jährige fing in der vergangenen Saison 64 Pässe für 910 Receiving Yards und sechs Touchdowns. Waddle steht für die nächsten drei Spielzeiten unter Vertrag und kassiert dabei insgesamt 68,6 Millionen Dollar.

2021 wurde er mit dem sechsten Pick in der ersten Runde von Miami gedrafted. Seine bisher stärkste Saison spielte der Passempfänger 2022 mit 1.356 Yards und acht Touchdowns.

Seitdem kam Waddle nicht ansatzweise an seinen Karrierebestwert in Sachen Yards heran, hatte über die Jahre aber auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen, die ihn zahlreiche Spiele kosteten. So verpasste er in den vergangenen beiden Spielzeiten die Schallmauer von 1000 Receiving Yards.

Durch den Trade setzen die Dolphins die Neuausrichtung ihres Rosters fort. Zuvor wurden bereits Quarterback Tua Tagovailoa, Receiver Tyreek Hill und Pass Rusher Bradley Chubb entlassen.