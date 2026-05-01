NFL NFL: Historisch! Justin Jefferson überstrahlt Shanghai Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der Verkauf der Seattle Seahawks in der NFL lockt offenbar mehrere prominente Tech-Milliardäre auf den Plan. Neben Meta-Chef Mark Zuckerberg soll auch Apple-Boss Tim Cook zu den Übernahme-Kandidaten gehören.

Der Verkauf der Seattle Seahawks nimmt offenbar Fahrt auf. Wie das Medium Front Office Sports meldet, haben sich zwei Tech-Milliardäre in den Poker um den amtierenden Super-Bowl-Champion der NFL eingeschaltet. Die Franchise ist bis dato Teil der Erbmasse des verstorbenen Microsoft-Mitgründers Paul Allen, der im Oktober 2018 an einer Krebserkankung gestorben war. Seit dem zieht sich die Abwicklung der Besitztümer des Verstorbenen hin.

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NFL: Cook und Zuckerberg wohl an Seahawks-Kauf interessiert Erst im März wurde der Verkauf der Portland Trail Blazers in der NBA für eine Bewertung von rund vier Milliarden Dollar finalisiert. Die Seahawks wurde Mitte Februar wenige Tage nach dem Gewinn des Super Bowls offiziell zum Verkauf ausgeschrieben. Wie "Front Office Sport" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, sollen unter anderem Facebook/Meta-Gründer Mark Zuckerberg und der scheidende Apple-CEO Tim Cook ernstes Interesse daran hegen, die Mehrheitsanteile an dem Team aus Seattle zu erwerben. Billig dürfte die Transaktion in keinem Fall werden. Der bislang jüngste Franchise-Verkauf in der NFL waren die Washington Commanders, die 2023 für 6,05 Milliarden US-Dollar den Eigentümer wechselten. Seither gingen lediglich Deals für Minderheitsanteile an einigen Klubs über die Bühne. So wurde eine Beteiligung von zehn Prozent an den New York Giants im vergangenen September für eine Millarde Dollar an die Familie der Milliardärin Julia Flesher Koch , Witwe des Öl-Magnaten David H. Koch, verkauft. Die Preis für die gesamte Franchise wäre damit auf zehn Milliarden Dollar festgelegt.

Seattle Seahawks: Zuckerberg als Alleinkäufer? Noch höher fiel die Bewertung der Miami Dolphins aus, die einen Anteil von einem Prozent für 125 Millionen Dollar Xiaomi-Boss Lin Bin verkauft haben sollen, was den Wert des Teams bei 12,5 Milliarden beziffern würde. Sollten die Seahawks in einer ähnlichen Preisklasse über die Ladentheke gehen, dürfte Zuckerberg sich in der Pole Position befinden. Das Vermögen des 41-Jährigen wird auf rund 232 Milliarden Dollar geschätzt. Apple-Chef Cook, der zuletzt angekündigt hatte, sein Amt ab September ruhen lassen zu wollen, bräuchte dagegen wohl einen oder mehrere Partner, um den Kauf stemmen zu können, da sich der Net Worth des US-Amerikaners "nur" auf 2,8 Milliarden Dollar belaufen soll.

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